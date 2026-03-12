Haraslín: Není jednoduché mít po takovém derby hned další náročný zápas

Jak jsou na tom sparťané po dvou bolestných porážkách – ve čtvrtfinále českého poháru v Mladé Boleslavi a v lize na Slavii – se ukáže ve čtvrtek večer.
„Když po takových výkonech máte hned před sebou další náročný zápas, jednoduché to samozřejmě není. Ale věřím, že jsme se z toho oklepali,“ poznamenal Haraslín.
AZ Alkmaar - Sparta
výkop čtvrtek 18.45
rozhodčí: Sebastian Gishamer - Santino Schreiner, Roland Brandner (všichni Rakousko)
Sparta po základní části obsadila čtvrtou příčku, Alkmaar byl čtrnáctý a v úvodním kole play off vyřadil FC Noah po výsledcích 0:1 a 4:0.
Mužstvo se musí rychle zmátořit. Už jen na výsledku v Konferenční lize záleží, jestli sezona bude úspěšná. Ligový titul takřka jistě sparťané znovu nezískají. „Věděli jsme, že v derby si můžeme hodně pomoct. Ale neuspěli jsme. Ztrácíme deset bodů, dohnat Slavii bude už hodně těžké,“ souhlasí Haraslín.
Šanci na trofej v domácím poháru promarnili před týdnem. Zbývá Evropa.
„Máme ambice jít co nejdál.“
Až do finále, o čemž během podzimu mluvil sportovní ředitel Tomáš Rosický? Krachem v domácích soutěžích si sparťané na sebe „navalili“ pořádný tlak.
„Ten je na nás i na tréninku, pro nás nic nového. Je jedno jestli hrajete ligu, český pohár, nebo Evropu,“ zdůraznil sparťanský kapitán.
„Sportovní ředitel má s týmem své cíle, mužstvo buduje. Já věřím, že tady uhrajeme dobrý výsledek a celkově budeme úspěšní.“
Spartě se v Alkmaaru může hrát líp než v Chance Lize. Soupeř nesází na fotbalový styl nákopů přes celé hřiště, v jeho principech nepatří hlavní role fyzickým soubojům.
„Může to tak být. Holandská škola je jedna z nejlepších v Evropě, hrají kombinačně, snaží se předvádět hezký fotbal. Věřím, že herně se jim vyrovnáme a budeme úspěšnější než v neděli na Slavii,“ poznamenal Haraslín.
„Přitom první poločas v derby jsme odehráli, jak jsme si řekli a chtěli. Kombinovali jsme po zemi už od brankáře a od stoperů. Ale pak jsme přijali jejich hru, což nám vůbec nesedí. Nejsme tým, který si může dovolit nakopávat přes půl hřiště a uskákat s nimi souboje.“
Mimochodem, Haraslín v devětadvaceti zažije v Alkmaaru nizozemskou premiéru. Proti tamnímu klubu ani reprezentaci ještě nikdy nenastoupil.
Loni v Lize mistrů o zápas na Feyenoordu kvůli svalovému zranění přišel, v úvodním utkání osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru chybět nebude.