Haraslín: Není jednoduché mít po takovém derby hned další náročný zápas

Miloslav Novák
  8:05
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku - Porážku v nedělním fotbalovém pražském derby si hodně bral. „Jako kapitán jsem za to nesl velkou zodpovědnost.“ O tři dny později v Alkmaaru před úvodním utkáním osmifinále Konferenční ligy jste u sparťanského útočníka Lukáše Haraslína mohli přece jen pozorovat změnu nálady. „Hodně jsme si toho vysvětlili – mezi sebou i s trenéry. Věřím, že budeme zpátky v pohodě.“
Sparťanský útočník Lukáš Haraslín během duelu prpto Hradci Králové

Sparťanský útočník Lukáš Haraslín během duelu prpto Hradci Králové | foto: Anna Kristová, MAFRA

Brankáři Sparty na tréninku před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem. Peter...
Trénink fotbalistů Sparty před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem.
Trénink fotbalistů Sparty před osmifinále Konferenční ligy s Alkmaarem.
Stadion Alkmaaru, kde Sparta rozehraje osmifinále Konferenční ligy.
11 fotografií

Jak jsou na tom sparťané po dvou bolestných porážkách – ve čtvrtfinále českého poháru v Mladé Boleslavi a v lize na Slavii – se ukáže ve čtvrtek večer.

„Když po takových výkonech máte hned před sebou další náročný zápas, jednoduché to samozřejmě není. Ale věřím, že jsme se z toho oklepali,“ poznamenal Haraslín.

AZ Alkmaar - Sparta

výkop čtvrtek 18.45

rozhodčí: Sebastian Gishamer - Santino Schreiner, Roland Brandner (všichni Rakousko)

Sparta po základní části obsadila čtvrtou příčku, Alkmaar byl čtrnáctý a v úvodním kole play off vyřadil FC Noah po výsledcích 0:1 a 4:0.

Mužstvo se musí rychle zmátořit. Už jen na výsledku v Konferenční lize záleží, jestli sezona bude úspěšná. Ligový titul takřka jistě sparťané znovu nezískají. „Věděli jsme, že v derby si můžeme hodně pomoct. Ale neuspěli jsme. Ztrácíme deset bodů, dohnat Slavii bude už hodně těžké,“ souhlasí Haraslín.

Šanci na trofej v domácím poháru promarnili před týdnem. Zbývá Evropa.

„Máme ambice jít co nejdál.“

Až do finále, o čemž během podzimu mluvil sportovní ředitel Tomáš Rosický? Krachem v domácích soutěžích si sparťané na sebe „navalili“ pořádný tlak.

„Ten je na nás i na tréninku, pro nás nic nového. Je jedno jestli hrajete ligu, český pohár, nebo Evropu,“ zdůraznil sparťanský kapitán.

S Alkmaarem to bude fotbalovější než v derby, tuší Priske. Vydra má asi po sezoně

„Sportovní ředitel má s týmem své cíle, mužstvo buduje. Já věřím, že tady uhrajeme dobrý výsledek a celkově budeme úspěšní.“

Spartě se v Alkmaaru může hrát líp než v Chance Lize. Soupeř nesází na fotbalový styl nákopů přes celé hřiště, v jeho principech nepatří hlavní role fyzickým soubojům.

„Může to tak být. Holandská škola je jedna z nejlepších v Evropě, hrají kombinačně, snaží se předvádět hezký fotbal. Věřím, že herně se jim vyrovnáme a budeme úspěšnější než v neděli na Slavii,“ poznamenal Haraslín.

Dorazil za známými? Gólman Vindahl do Alkmaaru cestoval, ale na tréninku nebyl

„Přitom první poločas v derby jsme odehráli, jak jsme si řekli a chtěli. Kombinovali jsme po zemi už od brankáře a od stoperů. Ale pak jsme přijali jejich hru, což nám vůbec nesedí. Nejsme tým, který si může dovolit nakopávat přes půl hřiště a uskákat s nimi souboje.“

Mimochodem, Haraslín v devětadvaceti zažije v Alkmaaru nizozemskou premiéru. Proti tamnímu klubu ani reprezentaci ještě nikdy nenastoupil.

Loni v Lize mistrů o zápas na Feyenoordu kvůli svalovému zranění přišel, v úvodním utkání osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru chybět nebude.

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Šel bych tam zase, česká cesta není jediná. Proč Sedláček nedá na Alkmaar dopustit

Premium
Richard Sedláček v dresu AZ Alkmaar.

Dopřát si k obědu kachnu? Řízek? Nebo třeba špagety? S tím na něj nechoďte. Žádné hotovky, kdepak. Místo toho sendvič, polévka nebo vajíčka. „To těch šest let v Nizozemsku,“ usměje se Richard...

12. března 2026

Valverde dal hattrick City, PSG přestřílel Chelsea. Arsenal si v závěru zajistil remízu

Federico Valverde (uprostřed) slaví se spoluhráči z Realu Madrid hattrick v...

Fotbalisté Realu Madrid přehráli v úvodním osmifinále Ligy mistrů Manchester City 3:0 především díky hattricku Federica Valverdeho v prvním poločase. Arsenal po osmi výhrách v řadě zachránila v...

11. března 2026  18:40,  aktualizováno  23:17

Proti Mohuči nastoupíme s čistou hlavou, říkal Kliment. Výměna trávníku ho potěšila

Jan Kliment na tiskové konferenci.

Olomouc se chystá na fotbalový svátek. Na Hanou ve čtvrtek přijede bundesligová Mohuč. Osmifinále Konferenční ligy bude premiérou pro nový trávník, který Sigma položila minulý týden. „Je to super,...

11. března 2026  20:22

S Alkmaarem to bude fotbalovější než v derby, tuší Priske. Vydra má asi po sezoně

Sparťanský trenér Brian Priske po vyřazení z domácího poháru s Mladou Boleslaví.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Každý z místních novinářů si před položením otázky dal záležet, aby ho přivítal: „Vítejte zpátky, trenére.“ Brian Priske se více než rok po konci ve Feyenoordu vrací do Nizozemska. Tentokrát povede...

11. března 2026  19:43

Olomouc - Mohuč v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký stoper Louis Lurvink (vlevo) slaví svůj gól s Mohamedem Jásirem.

Olomoučtí fotbalisté v osmifinále Konferenční ligy vyzvou německou Mohuč. Úvodní zápas je na programu 12. března na Andrově stadionu, odveta pak o týden později v Německu. Kde můžete zápas sledovat...

11. března 2026  18:58

Dorazil za známými? Gólman Vindahl do Alkmaaru cestoval, ale na tréninku nebyl

Sparťanský brankář Peter Vindahl slaví vítězství ve šlágru fotbalové ligy proti...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Před čtyřmi lety v Alkmaaru odchytal za sezonu osmačtyřicet zápasů a klubu pomohl do Konferenční ligy. Pro prvního gólmana sparťanských fotbalistů Petera Vindahla to ve čtvrtek večer mohl být na...

11. března 2026  18:28

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové...

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Alkmaar - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Fotbalisté Sparty vstupují do osmifinále Konferenční ligy. Čeká je souboj s nizozemským Alkmaarem a začínají na hřišti soupeře. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě a další informace o utkání najdete...

11. března 2026  14:59

Zabili nám vůdce! Íránský ministr odmítá účast fotbalistů na MS, Trump by je uvítal

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na...

11. března 2026  11:40,  aktualizováno  14:54

Ten závěr byl trochu soft. Měli jsme vyhrát, čílil se Newcastle po Yamalově penaltě

Barcelona na půdě Newcastlu vyrovnala až v závěru - díky penaltě Yamala.

Poslední akce, poslední útok. Fotbalisté Newcastlu už pomalu slavili senzační výhru 1:0 nad slavnou Barcelonou, když vtom přišla penalta. A v šesté minutě nastavení precizní trefa Lamina Yamala....

11. března 2026  14:05

Konkurence? Ta nikdy nespí. Spáčil hledá v Sigmě místo: Uvidíme, jak to bude dál

Jiří Spáčil (vpravo) s Filipem Slavíčkem po vítězném zápase Konferenční ligy v...

Byl důležitým mužem při pohárovém triumfu, zasadil se o to, že fotbalová Sigma po dlouhých letech hraje evropské poháry. Coby její odchovanec pomohl i olomouckému B týmu k historicky nejlepšímu...

11. března 2026  13:30

Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se

Štěpán Langer (na míči) ve své premiéře v dresu Zbrojovky Brno proti Příbrami.

Ještě na podzim hrál se Sigmou evropské poháry, v zimě ale změnil adresu a posílil ambiciózní Zbrojovku Brno. Záložník Štěpán Langer v rozhovoru otevřeně popisuje zákulisí přestupu, náročnost trenéra...

11. března 2026  12:45

