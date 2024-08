Fanoušci Malmö ho naštvali při hymně. Pak je Haraslín umlčel: Skvělý výsledek

Nádherná rána kolem obránce na zadní tyč. Proti FCSB předvedl Haraslín svou povedenou klasiku.

To v Malmö tečoval střelu, kterou ještě za ním stojící protivník usměrnil do vlastní sítě. „Můj gól,“ hlásil se o něj na hřišti při oslavě se spoluhráči.

„Kluci zrovna říkali, že ještě musíme rozebrat, jak to vlastně padlo,“ líčil s úsměvem po utkání v osvětleném a příjemně vytopeném stanu vedle hlavního vchodu do stadionu, kde se potkal s novináři. „Hlavně, že jsme vyhráli a je úplně jedno, kdo dal gól.“

Byl opět jedním z nejlepších sparťanů v zápase, v němž se tým přiblížil vysněné účasti v Champions League. Z útočníků nejvíc nebezpečný. Rychlostí i šikovností trápil pravého beka Strygera Larsena, který z něj měl zamotanou hlavu i nohy, až si dal vlastní gól.

Haraslín nejprve šanci v úvodu nevyužil, po půl hodině to však provedl náramně. Výkop brankáře Vindahla ukázkově zpracoval, prvním dotykem si dal míč kolem obránce, přihrál na hrot Olatunjimu a pokračoval v pohybu.

Když vzápětí vypálil Birmančevič, snažil se Haraslín střelu tečovat na bránu, ale jen nepatrně změnil směr balonu. A za ním stojící Stryger Larsen už ho nechtěně nasměroval do protipohybu gólmana Dahlina.

Když se se spoluhráči pod tribunou radoval, fanatické publikum zmlklo.

V dalším průběhu utkání byli domácí aktivnější a Spartu mnohdy zatlačili. Haraslín tak aspoň mohl mít prostor na útočné výpady. Po jednom z nich se uvolnil z levé strany, dostal se na střed pokutového území, ale z výhodné pozice střílel mimo. Vzápětí schoval hlavu v dlaních. „Tohle musím dávat,“ vyčítal si.

Vysmátý sparťanský fotbalista Matěj Ryneš běží oslavit důležitou druhou branku v úvodním utkání závěrečného předkola Ligy mistrů na hřišti Malmö.

A za chvíli litoval znovu. Kdyby mu Olatunji vrátil míč do narážečky, byl by sám před gólmanem.

Těsné skóre sparťané aspoň drželi a krátce před koncem ho vylepšil Ryneš. To už Haraslín po vystřídání chvíli vydechoval na lavici. „Máme super výsledek do odvety, ale je za námi teprve poločas. Doma to musíme doklepnout,“ zdůraznil.

Když to Sparta příští úterý nepokazí, do Ligy mistrů postoupí poprvé od léta 2005. A pak si Haraslín a spol. před každým utkáním poslechnou podmanivé tóny známé hymny soutěže.

Slyšeli je už v Malmö, protože závěrečné play off už má znaky hlavní fáze, marketingová i televizní práva si v něm řídí UEFA sama. „No slyšeli. Byl jsem trochu naštvaný, že jsme si ten nástup neužili,“ poukázal na vřavu v hledišti, které zároveň zahalil kouř ze světlic.

„Věřím, že doma si hymnu Ligy mistrů fanoušci poslechnou s námi a pak začnou bouřit, jak to dokážou.“

V Malmö sparťany ze sektoru podporovalo na pět stovek fanoušků, kteří neměli šanci domácí přesilu překřičet. Ale po zápase si s nimi hráči děkovačku vychutnali.

„Děkovali jsme, že za námi přijeli,“ říkal Haraslín. „Ale ještě jsme nikam nepostoupili, tak by se to nemělo přehánět. I doma musíme být soustředění a připravení jako v Malmö.“