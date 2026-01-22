Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Ervín Schulz
  22:30
Byl u obou gólů zápasu. Pokaždé na jiné straně. Plzeňský záložník Lukáš Červ už v šesté minutě duelu Evropské ligy proti Portu báječně napálil míč dvaceti metrů, nádherná rána zaplula do sítě a střelec poté s divokým výrazem ve tváři sprintoval k lajně a euforicky slavil. Jenže poslední minutě byl čtyřiadvacetiletý záložník u vyrovnávací trefy (1:1) portugalského soupeře, který celý druhý poločas hrál v přesile po vyloučení kapitána Vydry. Nechal okolo sebe obtočit střídajícího Güla, který poté prostřelil brankáře Wiegeleho.
Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

Plzeňský záložník Matěj Valenta se natahuje po míči.
Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).
Rozjásaný plzeňský kapitán Matěj Vydra po trefě spoluhráče Lukáše Červa.
Plzeňský Lukáš Červ oslavuje svůj gól proti Portu.
12 fotografií

„Chtěl jsem ho předskočit, místo toho jsem mu míč placírou připravil hezky do otočky. A on to pak trefil skvěle. Jsem na sebe naštvaný. Bojovali jsme, fárali jsme jeden za druhého. I za Milana Havla, který se s Plzní loučil. Byli jsme kousek od vítězství, zároveň musíme být pokorní. Porto je top kvalita v Evropě, buďme rádi za bod,“ líčil po utkání Červ novinářům.

Dal jste nádherný gól. Když jste si zpracoval přihrávku od Valenty. Přesně tohle jste zamýšlel?
Moje jediná myšlenka byla, že to napálím na bránu. A sjelo mi to krásně přes špičku. Jo, byl to hezký gól.

Jak jste viděl v závěru první půle vyloučení Vydry a následný pokutový kop, který však Samu neproměnil?
Zpočátku jsem si myslel, že nejdřív tam bylo Vydrovo tělo, až pak ruka. Ale pak jsem viděl jeho výraz. Bylo mi jasné, že je zle. Ještě jsem se pak ptal rozhodčího, proč musí být červená. Ale pověděl mi, že by míč šel jinak do branky, že to jinak prostě vyřešit nelze.

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Přitom do té doby jste měli partii rozehranou výborně. Dostali jste se do vedení, měli jste další šance.
Ale nemá cenu přemýšlet, jak by to dopadlo, kdyby červená karta nepřišla. Mohlo by to dopadnout lépe, ale stejně tak bychom mohli prohrát. Ale je pravda, že jak ještě na hřiště přišel Prince Adu, měl tam hned dvě zajímavé šance. Skóre mohlo být pro nás po půli ještě zajímavější. Oni ale měli také nějaké šance, to nesmíme pominout. S bodem můžeme být nakonec spokojení.

Dal jste gól, ve druhé půli se posunul do stoperské trojice. Hodně zajímavý zápas pro vás osobně?
Ty kráso, jo! Dal jsem jeden z nejhezčích gólů, pak jsem hrál stopera, což se mi stalo naposledy asi v Liberci. Ale byli jsme vzadu ve trojce, hrálo se to v bloku. Posouváte se ve vápně, nabíráte hráče. Celý tým makal skvěle. Škoda jediné situace, která nás nakonec stála výhru.

Plzeňský Lukáš Červ oslavuje svůj gól proti Portu.

I po sedmi zápasech v Evropské lize držíte neporazitelnost.
Je to neuvěřitelné. Dobrá, můžeme létat v oblacích a říci si, že jsme některý z těch zápasů mohli zvládnout za tři body. Třeba doma s Freiburgem nebo zrovna teď Portem. Ale buďme pokorní. Sedm utkání bez porážky, poslední dvě jsme dohrávali s červenou kartou. To je dobrá bilance.

Jak jste vnímal rozlučku s Milanem Havlem, který míří do Bohemians?
Jsou to hodně emotivní chvíle. Milan je obrovská legenda, všichni si ho v Plzni váží. Odvedl pro klub strašně moc, je to úžasný, neuvěřitelný kluk a já mám k němu neskutečný respekt. Zároveň už jsme se popichovali a smáli se. Hned v březnu s Bohemkou přijede a říkal mi, že mě okamžitě trefí. V kabině mi bude hodně chybět...

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 7 6 0 1 14:3 18
2. Aston VillaAston Villa 7 6 0 1 11:4 18
3. FreiburgFreiburg 7 5 2 0 10:3 17
4. FC MidtjyllandMidtjylland 7 5 1 1 16:8 16
5. Real BetisBetis 7 4 2 1 11:6 14
5. FerencvárosFerencváros 6 4 2 0 11:6 14
7. FC PortoPorto 7 4 2 1 10:6 14
8. SC BragaBraga 6 4 1 1 10:5 13
9. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 7 4 1 2 6:5 13
10. StuttgartStuttgart 6 4 0 2 12:5 12
11. PAOK SoluňPAOK 7 3 3 1 15:10 12
12. AS ŘímAS Řím 6 4 0 2 10:5 12
13. BoloňaBoloňa 7 3 3 1 11:7 12
14. NottinghamNottingham 6 3 2 1 11:6 11
15. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 5 0 7:3 11
16. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 7 3 2 2 9:6 11
17. Panathinaikos AtényPanathinaikos 6 3 1 2 9:7 10
18. KRC GenkGenk 6 3 1 2 7:6 10
19. Celta VigoCelta Vigo 6 3 0 3 12:9 9
20. LilleLille 6 3 0 3 10:7 9
21. Brann BergenBrann 7 2 3 2 9:10 9
22. Young Boys BernYoung Boys 7 3 0 4 8:13 9
23. Celtic GlasgowCeltic 7 2 2 3 9:13 8
24. Ludogorec RazgradLudogorec 6 2 1 3 11:14 7
25. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC BasilejBasilej 6 2 0 4 8:9 6
27. Feyenoord RotterdamFeyenoord 7 2 0 5 10:13 6
28. FCSBFCSB 6 2 0 4 7:11 6
29. Go Ahead EaglesGA Eagles 6 2 0 4 5:11 6
30. Sturm GrazSturm Graz 7 1 1 5 4:11 4
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 6 1 0 5 5:11 3
32. FC UtrechtUtrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow RangersRangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FFMalmö 7 0 1 6 3:13 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 7 0 1 6 2:19 1
36. OGC NiceNice 6 0 0 6 4:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

