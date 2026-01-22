Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

„Chtěl jsem ho předskočit, místo toho jsem mu míč placírou připravil hezky do otočky. A on to pak trefil skvěle. Jsem na sebe naštvaný. Bojovali jsme, fárali jsme jeden za druhého. I za Milana Havla, který se s Plzní loučil. Byli jsme kousek od vítězství, zároveň musíme být pokorní. Porto je top kvalita v Evropě, buďme rádi za bod,“ líčil po utkání Červ novinářům.
Dal jste nádherný gól. Když jste si zpracoval přihrávku od Valenty. Přesně tohle jste zamýšlel?
Moje jediná myšlenka byla, že to napálím na bránu. A sjelo mi to krásně přes špičku. Jo, byl to hezký gól.
Jak jste viděl v závěru první půle vyloučení Vydry a následný pokutový kop, který však Samu neproměnil?
Zpočátku jsem si myslel, že nejdřív tam bylo Vydrovo tělo, až pak ruka. Ale pak jsem viděl jeho výraz. Bylo mi jasné, že je zle. Ještě jsem se pak ptal rozhodčího, proč musí být červená. Ale pověděl mi, že by míč šel jinak do branky, že to jinak prostě vyřešit nelze.
Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili
Přitom do té doby jste měli partii rozehranou výborně. Dostali jste se do vedení, měli jste další šance.
Ale nemá cenu přemýšlet, jak by to dopadlo, kdyby červená karta nepřišla. Mohlo by to dopadnout lépe, ale stejně tak bychom mohli prohrát. Ale je pravda, že jak ještě na hřiště přišel Prince Adu, měl tam hned dvě zajímavé šance. Skóre mohlo být pro nás po půli ještě zajímavější. Oni ale měli také nějaké šance, to nesmíme pominout. S bodem můžeme být nakonec spokojení.
Dal jste gól, ve druhé půli se posunul do stoperské trojice. Hodně zajímavý zápas pro vás osobně?
Ty kráso, jo! Dal jsem jeden z nejhezčích gólů, pak jsem hrál stopera, což se mi stalo naposledy asi v Liberci. Ale byli jsme vzadu ve trojce, hrálo se to v bloku. Posouváte se ve vápně, nabíráte hráče. Celý tým makal skvěle. Škoda jediné situace, která nás nakonec stála výhru.
I po sedmi zápasech v Evropské lize držíte neporazitelnost.
Je to neuvěřitelné. Dobrá, můžeme létat v oblacích a říci si, že jsme některý z těch zápasů mohli zvládnout za tři body. Třeba doma s Freiburgem nebo zrovna teď Portem. Ale buďme pokorní. Sedm utkání bez porážky, poslední dvě jsme dohrávali s červenou kartou. To je dobrá bilance.
Jak jste vnímal rozlučku s Milanem Havlem, který míří do Bohemians?
Jsou to hodně emotivní chvíle. Milan je obrovská legenda, všichni si ho v Plzni váží. Odvedl pro klub strašně moc, je to úžasný, neuvěřitelný kluk a já mám k němu neskutečný respekt. Zároveň už jsme se popichovali a smáli se. Hned v březnu s Bohemkou přijede a říkal mi, že mě okamžitě trefí. V kabině mi bude hodně chybět...