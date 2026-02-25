Červ před odvetou: Snad jsme si schovali gól na klíčový zápas. Únavu nevnímáme

„Už jsme se s nimi potkali dvakrát, ale tentokrát to bude v Plzni. Venku je to vždy těžší. Věřím, že od první vteřiny chytneme fanoušky, také kvůli nim chceme ten zápas zvládnout,“ líčil na tiskové konferenci.
Plzeň minulý týden v Aténách vydřela remízu 2:2, smírně (0:0) skončil i prosincový duel ve skupinové fázi. Pokud Viktoria zvládne čtvrteční odvetu, může se těšit na páteční los, který jí přisoudí jednoho z dvojice Midtjylland - Betis Sevilla. Výkop je v 18.45 hodin.
Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali
Minulý týden vám v Řecku dělal velké problémy útočník Tetteh, který vstřelil obě branky Panathinaikosu. Připravovali jste se na něj speciálně?
Zahrál skvěle. Ale zanalyzovali jsme si to a trenéři našli, jak na něj vzadu vyzrát. Věřím, že se při jeho bránění zlepšíme a pomůže to k tomu, abychom utkání zvládli.
Pod trenérem Hyským hrajete prakticky systém jeden na jednoho. Jak vám to vyhovuje?
Pro mě je to hlavně o osobní zodpovědnosti, na hřišti musíte nechat všechno. Ale na druhou stranu, není to o tom, že když někdo někomu uteče, je automaticky konečná. Prostě si musíme pomoci, rychle se zorganizovat a pak se zase vrátit ke hře jedna na jedna.
Kolik sil vám sebral nedělní náročný zápas proti Spartě?
Únava nějaká byla, ale když máte před sebou tak velký duel, nikdo ji nevnímá. Stojí proti nám velký soupeř, hrajeme na našem stadionu před našimi fanoušky. V tu chvíli žádnou únavu nevnímáte.
Poslední tři domácí zápasy v Evropské lize skončily remízou, vstřelili jste v nich jediný gól. Co udělat pro to, aby se to ve čtvrtek zlepšilo?
Mít větší klid v zakončení. Proti Freiburgu nám neuznali regulérní branku, proti Fenerbahce jsme měli hodně šancí, jen to nedotáhli. Věřím, že v tom nejdůležitějším zápase to zvládneme a minimálně jednu branku dáme.
S příchodem Patrika Hrošovského se i vy se dostáváte více do zakončení, souhlasíte?
Je to tím, v jakém rozestavení hrajeme. Teď jsem o něco výš než předtím, dostávám se proto do více střeleckých příležitostí. Ale poslední tři zápasy mi tam nic nespadlo, věřím, že tentokrát se to povede.
Plzeň - Panathinaikos v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?
Je právě střelba z větší vzdálenosti jedním z klíčů, jak odvetu zvládnout?
Když člověk nevystřelí, gól nedá. Hrajeme hodně nátlakový fotbal, příležitost si vytvoříme vždycky. Pak je to o tom dobře zakončit nebo tu situaci vyřešit kvalitně jinak.
Trénovali jste i penalty?
Chceme vyhrát v 90 minutách. Ale může se stát cokoliv, proto jsme si všichni penalty vyzkoušeli. Já už je ve vyřazovací fázi zažil v Konferenční lize proti Servette. Ale uděláme vše, aby to skončilo v normální hrací době.