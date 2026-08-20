Už ve druhé minutě rozehrál rohový kop a Fin Oksanen si srazil míč do vlastní sítě.
Pak český záložník své sólo téměř z poloviny hřiště zakončil přesnou střelou z dálky. V této soutěži se Ambros zapsal mezi střelce podruhé, před týdnem pomohl k postupu přes PAOK Soluň. Skvělý výkon ještě do přestávky korunoval dalším povedeným rohovým kopem, po němž Ukrajinec Sikan dal hlavou třetí gól.
Kajrat ve 38. minutě přišel o vyloučeného Širobokova. Loni hrál skupinovou fázi Ligy mistrů, letos se pravděpodobně bude muset spokojit jen s Konferenční ligou.
Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Evropské ligy
Kajrat Almaty - Anderlecht Brusel 0:3 (0:3),
18:00 Jagiellonia Bialystok - Iberia Tbilisi, Mjällby - Salcburk
19:00 Trabzonspor - Ferencváros Budapešť, Universitatea Craiova - Ararat-Armenia, Egnatia Rrogozhine (Alb.) - Lilleström, Lech Poznaň - Thun, Besiktas Istanbul - Žalgiris Kaunas
20:00 Crvena zvezda Bělehrad - Viktoria Plzeň, St. Truiden - Omonia Nikósie, OFI Kréta - CSKA Sofie
21:00 Benfica Lisabon - Aarhus