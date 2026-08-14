Prý ať vystřelím, tak jsem vystřelil, říká Ambros o výstavním gólu. Dočká se repre?

„Byl to jeden z našich nejlepších zápasů,“ líčil Ambros do kamer belgické televize VTM po vítězství 3:2 a postupu do závěrečného předkola Evropské ligy.
Pro něj samotného rozhodně.
Po přestupu z polského Górniku Zabrze se velice rychle usadil v základní sestavě. Postupně si získal důvěru povedenými technickými akcemi a ve čtvrtek večer ji splatil parádním gólem.
Lukáš Ambros pokračuje ve skvělých výkonech v dresu Anderlechtu! A dnešní gól v předkole Evropské ligy proti Paoku? To byla paráda. Tato belgická kapitola začíná opravdu slibně.#Ambros #Anderlecht pic.twitter.com/RGCQdbdjOH— Jakub Bohuslávek (@BohuslavekJ9) August 13, 2026
„Spoluhráči v kabině mě nabádali, ať se nebojím střílet. Tak jsem vystřelil,“ líčil pak talentovaný Čech, jehož kariéra v dospělém fotbale se vyvíjela kompletně mimo domovinu.
Což je samo o sobě poznat.
Z mládeže Dolního Němčí, kde se narodil, zamířil do akademie Slovácka. Odtamtud si ho vyhlédla Slavia, jenže už v čerstvých sedmnácti letech odešel do německého Wolfsburgu, kde po hostování v rezervě Freiburgu nakoukl i do bundesligy.
V létě 2024 se stěhoval do polského Zabrze, kde po roce pomohl gólem a pěti asistencemi ke druhému místu a kvalifikaci do předkol Ligy mistrů.
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Ty už si však nezahrál.
V červenci se posunul do slavného belgického klubu a začíná víc než slibně.
„Ukázali jsme, že máme dobrý tým s velkou kvalitou. Že dokážeme bojovat jeden za druhého a hrát pohledný fotbal. Máme zdravou mentalitu, to je nejdůležitější,“ zdůraznil.
S číslem osmnáct nastupuje v klubu na pravém křídle a vypadá to, že v základní sestavě se hned po startu sezony udrží. Anderlecht od jeho příchodu zatím neprohrál, Ambros naskočil do obou dosavadních předkol Evropské ligy a celý zápas zvládl i o víkendu v prvním kole belgické ligy.
„Vždycky se snažím hledat zajímavé možnosti i pro spoluhráče. Někdy to vyjde, někdy holt ne,“ líčil.
Jeho snaha upoutala i nového reprezentačního kouče Deniu ze Španělska, který potřebuje sestavit čerstvý tým pro svůj první reprezentační sraz v náročné elitní skupině Ligy národů. Ta startuje na konci září. V nedávném rozhovoru pro fotbalovou asociaci potvrdil, že ho čeká i sledování Anderlechtu.
„Některé hráče v zahraničí zatím nestíháme navštívit osobně,“ vysvětlil. Ambros má dosud devět startů za jedenadvacítku a jeden vstřelený gól, prošel i nižšími reprezentačními kategoriemi.
A divili byste se, kdyby se Denia, někdejší kouč španělských mládenců, za pár dnů na letišti v Bruselu osobně neobjevil?