Orel jako v Benfice a na náměstí mešita. Jak Ludogorec vládne v zemi nikoho

Razgrad (Od našich zpravodajů) - Jako byste z Prahy vyrazili do Lanškrouna. Nebo do Ledče nad Sázavou. Nebo do Mohelnice, pokud chcete projet celé Česko. Chvíli po dálnici, pak už ne. „Silnice se klikatí, ale nebojte, už se blížíme,“ říká řidič autobusu svým nakažlivým chraplákem. Aby české hosty zaujal rockovou hudbou, v telefonu vypne bulharské fláky a naťuká muziku odjinud.