Řezník, Pilař či Kozáčik. Pamětníci, pro které je Liga mistrů v Plzni tradicí

Dvaatřicetiletý stoper je jedním z hráčů současného kádru, kteří účast Viktorie v prestižní soutěži už pamatují.

Tenkrát v létě 2018 si Plzeň účast v základní skupině zajistila jako český šampion a nemusela absolvovat kvalifikaci.

Pernica byl čerstvou posilou. Jeho přestup z Jablonce se sice dohodl už v lednu, ale on jaro dohrával na severu Čech na hostování.

Ve stejnou dobu Viktoria přivedla i Pavla Buchu, jenž vypověděl smlouvu ve Slavii. I on v úterý večer přispěl k vítězství v odvetě závěrečného předkola nad Karabachem 2:1.

Kdo hrál v Plzni Ligu mistrů a patří do současného týmu 2011

Václav Pilař, Radim Řezník, sportovní ředitel Daniel Kolář, asistenti Pavel Horváth a Marek Bakoš 2013

Lukáš Hejda, trenér brankářů Matúš Kozáčik, dále pak Řezník, Kolář, Horváth, Bakoš 2018

Jan Kopic, Aleš Čermák, Luděk Pernica, Pavel Bucha, Milan Havel, Tomáš Chorý, dále pak Řezník, Hejda, Kolář, Kozáčik Poznámka: všechny účasti pochopitelně pamatuje generální ředitel a současný majitel Adolf Šádek.

S nimi poslední účast v Lize mistrů ze současného kádru pamatují také střelec vyrovnávací branky Jan Kopic, Aleš Čermák, Milan Havel, Tomáš Chorý a mazáci Lukáš Hejda s Radimem Řezníkem.

Václav Pilař byl u premiérové slávy na podzim 2011. Poté z klubu odešel, dvakrát se vrátil, znovu zamířil pryč a letos se v třiatřiceti stal jednou z posil.

Současný kapitán Hejda, který v úterý proti Karabachu chyběl kvůli trestu za žluté karty, byl u toho, když Plzeň vybojovala Ligu mistrů v létě 2013 i před čtyřmi lety.

Až za dva týdny Viktoria nastoupí k úvodnímu duelu základní skupiny, bude to pro Hejdu třetí účast v Lize mistrů. Ještě o jednu víc má ze současného týmu pravý obránce Radim Řezník. Ten byl u všeho.

Plzeňským rekordmanem je také Daniel Kolář. U třech účastí byl jako hráč, u té současné jako sportovní ředitel.

Pavel Horváth, nynější asistent trenér Michala Bílka, jako kapitán vykopal Ligu mistrů v letech 2011 a 2013.

Druhý asistent Marek Bakoš byl u zrodu všech postupů, ale na podzim 2018 si základní skupinu nezahrál, protože odešel na hostování do Trnavy a posléze ukončil aktivní hráčskou kariéru.

A trenér gólmanů Matúš Kozáčik zastavoval střely protivníků z Bayernu či Realu Madrid v letech 2013 a 2018. I on tedy v Plzni zažije Ligu mistrů potřetí.

„Skvělé, neskutečné. V českých podmínkách víc dosáhnout nemůžete,“ líčil Pernica, když krátce před úterní půlnocí vyšel z rozjařené kabiny.

Plzeň v odvetě dobře začala, ale v závěru půle inkasovala a prohrávala.

„Nepohlídali jsme si standardku. Překopli ji na zadní tyč a přehlavičkovali nás tam. To se stává, ale nesmí se stát, abychom nechali volného hráče na vápně. Hezky to trefil, pěkný gól, i když trochu náhoda. Pro nás to bylo nepříjemné,“ přiznal Pernica.

Pro něj jako zastupujícího kapitána musela být přestávka zvlášť nepříjemná. Hrál se žlutou kartou, navíc právě po jeho faulu Karabach skóroval. A bylo i na něm, aby v kabině promluvil.

„V kabině jsme si řekli, že to otočíme, povzbuzovali jsme se. Všichni jsme tomu věřili a šli za tím. Když jsme vyrovnali, ta víra pak už byla obrovská.“

Kdo však Plzni věřil v polovině července, než kvalifikace začala a ona měla před sebou tři soupeře?

HJK Helsinky i Šeriff Tiraspol vyprovodila po dvou výhrách, proti Karabachu na jeho stadionu v Baku před týdnem remizovala 0:0. A doma tak trochu nečekaný postup stvrdila.