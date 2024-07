Vypadá to, že už máme soupisku uzavřenou, říká sportovní šéf Baníku

Valencie, B 1903 Kodaň, Anderlecht Brusel, LASK Linec, Hansa Rostock, Dynamo Kyjev. Proti těmto týmům někdejší reprezentační brankář Luděk Mikloško v evropských pohárech odchytal za Baník Ostrava 11 utkání.

Bylo to v letech 1982 až 1989, než přestoupil do West Hamu United.

Ve čtvrtek večer seděl na tribuně a sledoval, jak Baník v úvodním duelu 2. předkola Konferenční ligy smetl arménské Urartu 5:1.

„K utkání jsme přistoupili dobře.„Začali jsme sice nervózně, ale to je po těch letech pochopitelné. Klub měl velká očekávání, jak to dopadne,“ svěřil se Mikloško.

I jeho mrzel gól, který Baník dostal z poslední akce zápasu. „K tomu jsme mohli vyhrát větším rozdílem, kdyby si kluci v některých situacích vyhověli. Atmosféra byla vynikající, fanoušci fantastičtí. Utkání splnilo to, co jsme si od postupu do Evropy slibovali,“ poznamenal

Hlavně výsledek je jednoznačný. Nebo lze týmu něco vytknout?

Samozřejmě si výsledku cením, ale z mého pohledu na hřišti pořád ještě chyběla větší spolupráce mezi kluky. Někdy si mohli přihrát a dávat balon do prázdné branky, jenže místo toho volili střelu, nebo zakončení, které nevyšlo. Jak je člověk náročný a pořád chce víc, myslel jsem i na lepší skóre. Každopádně do odvety máme rezervu. Věřím, že vyhrajeme i venku a postoupíme.

Ewerton dal gól a na dva přihrál. Potvrdil, proč jste ho ze Slavie koupili?

Je to hráč, který je v naší sestavě výjimečný. Zápas umí rozhodnout.

Ale hrozí, že o něj do konce přestupního termínu můžete přijít. Nebojíte se toho?

Tak je to u všech hráčů. Když budou hrát dobře, přijdou na ně nabídky. Kluci se chtějí posouvat, to je fotbal. A tak to musíme brát.

Na začátku sezony dostává příležitost v brance Jakub Markovič. Těší vás to?

Rozhodně. Minulý rok čekal, teď je to na něm. Zase máme dva brankáře, o kterých si myslíme, že jsou vyrovnaní. On a Holec se budou rvát o místo. Konkurence posouvá všechny. Hráče i gólmany. Tým máme silný, i když pořád vidím věci, které se dají zlepšit. Věřím, že postupem času se to bude dařit.

Soupeř z Arménie váš tým příliš neprověřil. Má stávající kádr na to, aby v poháru obstál i proti silnějším mužstvům?

Proti předchozímu utkání s Bohemkou udělali trenéři proti Urartu nějaké změny v sestavě, díky čemuž si někteří kluci odpočinuli. Sestava se bude točit, zvládneme to.

Bude po výhře 5:1 výjezd ke čtvrteční odvetě do Jerevanu pohodovější?

Ale v žádném případě nesmíme nic podcenit, protože nás čeká úplně jiné prostředí, možná čtyřicetistupňové vedro. Utkání bude náročné. Musíme být připraveni, abychom postoupili se ctí. A s dalším vítězstvím.

Už můžete mluvit o protivníkovi ve třetím předkole, jimž by měl být FC Kodaň, který první utkání vyhrál na hřišti gibraltarského FC Magpies 3:0?

Ještě tam nejsme, ale věříme, že se tam dostaneme. Kodaň je těžký soupeř, v osudí byli schůdnější týmy, ale pokud chcete postoupit, je jedno koho vyřadíte ve třetím, nebo čtvrtém předkole. Našemu týmu věřím. Na postup má, ale teď nás v lize čeká Jablonec. Musíme jít postupně.

Ligu jste zahájili prohrou 1:2 na hřišti Bohemians. Bylo to pro vás velké zklamání?

Bylo. Odešla nám záloha, protože Rigo v noci dostal střevní potíže. Po poločase jsme ho museli sundat. Nedařilo se Boulovi ani Klímovi, ve středu pole nám to nešlo. Ale druhá branka domácích byl stoprocentní ofsajd! VAR to vyhodnotil jinak, ale trvám na tom, že špatně. Ani snímek videorozhodčího nebyl stoprocentně průkazným důkazem, že nešlo o ofsajd. To mi nikdo nevymluví.

Může ještě dojít k nějakému pohybu v ostravském kádru?

Ten už je stabilní, moc změn neočekáváme. Kdyby vyšlo ještě jedno jméno, tak třeba... Ale zřejmě ani to ne, vypadá to, že máme soupisku uzavřenou.

Takže už nevěříte v příchod ofenzivního záložníka Michala Kohúta ze Slovácka, o němž se hovoří?

To je na Slovácku. Dali jsme nabídku, ke které se protistrana nechtěla ani vyjádřit. Kohúta drží, i když mu za rok končí smlouva. Dneska ho mohli za něco prodat, zatímco později jim může odejít zadarmo. Když ho nechtějí pustit, nic s tím neuděláme.