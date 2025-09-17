První soupeř Slavie v Lize mistrů vyloženě spoléhá na svou umělou trávu. Ale jak se mu bude dařit venku?
Předpokládám, že i proto přiletěli do Prahy už v neděli večer, aby si aspoň trochu zvykli. Sami cítí handicap, protože na přírodní trávě ani netrénují. Je to obrovský rozdíl, který možná laik nepozná, ale hráč to cítí od prvního doteku s míčem. Hřiště v Bodö je jako plátno na biliár, žádné nerovnosti, žádné drny, balon krásně jezdí. I proto může být trenér Knutsen tak náročný. Když hráč špatně přihraje, je to vždycky jen a jen jeho chyba. Nemá výmluvu.
Vám se to stalo, co?
A hned jsem od trenéra dostal fén. Bylo mi osmnáct, takže skvělá zkušenost. Přišel jsem do Bodö z Belgie a za pár dní poznal tu změnu. Moji noví spoluhráči se vůbec nedívali na míč, když ho přijímali. Nezajímalo je zpracování, protože věděli, že jim balon od kopačly neuskočí. Mohli rovnou myslet o krok dál. Proto byla celá hra rychlejší a přesnější.
Jakmile skončí sezona, zpravidla jde sedm osm hráčů rovnou na operaci. Jinak berou auliny, kortikoidy, dostávají injekce proti bolesti.