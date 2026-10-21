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Pohlavek i pohlazení. Hernández bránil Yamala a stihl i žertovat. Kouč ho vyzdvihl

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  9:30
Lucas Hernández vstřelil gól a dokázal zastavit Lamina Yamala.

Lucas Hernández vstřelil gól a dokázal zastavit Lamina Yamala. | foto: Reuters

Luis Enrique zvolil francouzského obránce, aby zastavil Lamina Yamala,...
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27 fotografií
Byl jedním z hlavních pilířů PSG při triumfálním vítězství nad Barcelonou v Lize mistrů. Lucas Hernández vstřelil gól a zastavil největší soupeřovu hrozbu. „Lamine Yamal? Je to skvělý hráč. Věděl jsem, že když se budu držet blízko něj a budu na něj důrazný, bude to mít složitější,“ prohlásil francouzský fotbalista.

Sváděli spolu několik intenzivních soubojů a stálo za to je sledovat. Kamery navíc zachytily zajímavé detailní záběry.

Hernández poté, co mu Yamal nasadil jesle, uštědřil soupeři pohlavek. Po vstřeleném gólu ho zase s úsměvem pohladil po tváři a španělská hvězda se tomu ušklíbla.

Jejich vzájemné střety byly jedním z nejlepších aspektů už tak atraktivního duelu.

Úterní šlágr ligové fáze v aktuálně protesty zmítané Paříži splnil všechna očekávání – byl to velkolepý zápas, v němž domácí díky gólům Vitinhy a Fabiána Ruize v závěrečných deseti minutách vybojovali vítězství 4:2.

Vzhledem k absenci Nuna Mendese vsadil trenér Luis Enrique na pozici levého obránce na Hernandézovy zkušenosti, přestože nemá příliš velké herní vytížení. Francouzský reprezentant naposledy v základní sestavě v Lize mistrů figuroval v lednu 2025.

K tomu prozradil, že se o svém startu dozvěděl až během předzápasové porady.

„Jako vždycky jsem na hřišti nechal všechno. Je pravda, že některé večery jsou lepší než jiné, ale touha odevzdat na hřišti maximum mě nikdy neopustila. A dnes se to vyplatilo,“ dodal Hernández podle deníku Marca.

„Pro mě byl mužem zápasu,“ vyzdvihl spoluhráče Désiré Doué, střelec úvodní branky. Výkon 30letého obránce ocenil také Enrique.

„Mám z něj velkou radost. Je to hráč, který přispívá k dobré atmosféře v týmu, a dnes byl vynikající. Proti Yamalovi předvedl neuvěřitelné bránění a navíc vstřelil gól. Zaslouží si to,“ řekl trenér Paris Saint-Germain.

Lucas Hernández se v 72. minutě prosadil razantním zakončením hlavou na 2:1 a vrátil PSG vedení.

Pochválil i houževnatost svého týmu: „Viděl jsem PSG tak, jak jsem zvyklý.“

Domácím se přitom zranili tři klíčoví hráči. Po dvaceti minutách střídal držitel Zlatého míče Ousmane Dembélé, po hodině hry pak kapitán Marquinhos s útočníkem Chvičou Kvaracchelijou.

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Přesto obhájci trofeje vyzráli na Katalánce potřetí v řadě a přerušili jejich historickou vítěznou šňůru. Barcelona totiž poprvé vyhrála 11 úvodních utkání sezony.

Teď musí začít od začátku. A hned v neděli ji ve španělské lize doma čeká slavné El Clásico proti Realu Madrid.

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3. kolo

Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.33
  • 4.00
  • 2.88
Lille vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.23
  • 3.82
  • 3.15
Sporting CP Lisabon vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.21
  • 7.56
  • 12.80
Real Madrid vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.23
  • 7.69
  • 10.80
Inter Milán vs. Šachtar Doněck //www.idnes.cz/sport
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  • 1.21
  • 7.76
  • 13.50
Bruggy vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.93
  • 4.37
  • 3.55
Real Betis vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.64
  • 4.73
  • 4.77
Bayern Mnichov vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 2.10
  • 4.00
  • 3.30
Aston Villa vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
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  • 1.23
  • 7.44
  • 11.70

4. kolo

Kompletní los
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3. kolo

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
3. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
5. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
6. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
8. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
9. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
10. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
11. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
12. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
13. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
14. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
15. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
17. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
18. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
21. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
24. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
27. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
29. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
30. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
31. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
32. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
33. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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