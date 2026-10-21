Sváděli spolu několik intenzivních soubojů a stálo za to je sledovat. Kamery navíc zachytily zajímavé detailní záběry.
Hernández poté, co mu Yamal nasadil jesle, uštědřil soupeři pohlavek. Po vstřeleném gólu ho zase s úsměvem pohladil po tváři a španělská hvězda se tomu ušklíbla.
Lucas Hernandez kept bullying Lamine Yamal but the funny thing is Yamal couldn’t do anything about it There is nothing Yamal can flex on Lucas because Lucas has won it all, Yamal just had to take it like a good boy 😭😭😭 https://t.co/jNFR31UPA8— Rk (@RkFutbol) October 21, 2026
Jejich vzájemné střety byly jedním z nejlepších aspektů už tak atraktivního duelu.
Úterní šlágr ligové fáze v aktuálně protesty zmítané Paříži splnil všechna očekávání – byl to velkolepý zápas, v němž domácí díky gólům Vitinhy a Fabiána Ruize v závěrečných deseti minutách vybojovali vítězství 4:2.
Vzhledem k absenci Nuna Mendese vsadil trenér Luis Enrique na pozici levého obránce na Hernandézovy zkušenosti, přestože nemá příliš velké herní vytížení. Francouzský reprezentant naposledy v základní sestavě v Lize mistrů figuroval v lednu 2025.
K tomu prozradil, že se o svém startu dozvěděl až během předzápasové porady.
🎥 | Lamine Yamal’s nutmeg on Lucas Hernández during today’s match against PSG. 😳🥜 https://t.co/3s7hY2A5Sk— Access Yamal (@AccessYamal) October 21, 2026
„Jako vždycky jsem na hřišti nechal všechno. Je pravda, že některé večery jsou lepší než jiné, ale touha odevzdat na hřišti maximum mě nikdy neopustila. A dnes se to vyplatilo,“ dodal Hernández podle deníku Marca.
„Pro mě byl mužem zápasu,“ vyzdvihl spoluhráče Désiré Doué, střelec úvodní branky. Výkon 30letého obránce ocenil také Enrique.
„Mám z něj velkou radost. Je to hráč, který přispívá k dobré atmosféře v týmu, a dnes byl vynikající. Proti Yamalovi předvedl neuvěřitelné bránění a navíc vstřelil gól. Zaslouží si to,“ řekl trenér Paris Saint-Germain.
Pochválil i houževnatost svého týmu: „Viděl jsem PSG tak, jak jsem zvyklý.“
Domácím se přitom zranili tři klíčoví hráči. Po dvaceti minutách střídal držitel Zlatého míče Ousmane Dembélé, po hodině hry pak kapitán Marquinhos s útočníkem Chvičou Kvaracchelijou.
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Přesto obhájci trofeje vyzráli na Katalánce potřetí v řadě a přerušili jejich historickou vítěznou šňůru. Barcelona totiž poprvé vyhrála 11 úvodních utkání sezony.
Teď musí začít od začátku. A hned v neděli ji ve španělské lize doma čeká slavné El Clásico proti Realu Madrid.