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Musíme si myslet, že je to 0:0. Kozel před odvetou v Lotyšsku nabádá k opatrnosti

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  7:20
Trenér Jablonce Luboš Kozel před zápasem 3. předkola Konferenční ligy proti...

Trenér Jablonce Luboš Kozel před zápasem 3. předkola Konferenční ligy proti lotyšskému klubu RFS. | foto: ČTK

Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.
Trenér Jablonce Luboš Kozel hecuje své svěřence během zápasu 3. předkola...
Jablonecký kapitán Tekijaški v souboji s útočníkem RFS Ndjikim.
Jablonecký záložník Matěj Polidar v zápase 3. předkola Konferenční ligy proti...
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Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel před čtvrteční venkovní odvetou 3. předkola Konferenční ligy s RFS vůbec nehledí na náskok 2:0 z úvodního domácího duelu. K utkání v Rize přistupuje tak, jako by byl stav dvojzápasu stále bezbrankový. Pětapadesátiletý kouč to řekl na předzápasové tiskové konferenci v lotyšské metropoli.

Severočechům by k postupu stačila i jednobranková porážka, na to ale Kozel vůbec nemyslí. „Musíme si dát do hlavy to, že je stav 0:0. Jako bychom začínali normální zápas a ten chtěli zvládnout. To, že máme dvougólový polštář, je jen k plusu,“ citoval Kozla z tiskové konference klubový web.

Pokud Jablonec postoupí, čeká ho v cestě za účastí v hlavní fázi Konferenční ligy ještě jeden dvojzápas.

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„Určitě si nemůžeme dát do hlavy, že budeme bránit 0:0. Pak můžeme dostat gól, nohy ztěžknou. Musíme se snažit dát první gól, o to by to mohlo být pak snazší. Domácí na nás určitě budou nachystaní a budou nás chtít dostat do úzkých. Z tohoto pohledu nesmíme nic podcenit a musíme chtít hrát,“ doplnil Kozel.

Jablonec ovládl pět soutěžních zápasů po sobě, v neděli v domácí lize se ale na vítězství 1:0 nad Slováckem hodně nadřel. „Nálada v týmu je dobrá. Náš poslední výkon sice nebyl dobrý, ale tohle je jiná soutěž, jiný zápas a čeká nás i jiný soupeř,“ pověděl Kozel

Apeluji na hráče prakticky každý den, aby si nemysleli, že je hotovo. Pořád jsme v poločase. Pořád se to může zkazit, jak už to tak někdy ve fotbale bývá. Půlka práce je stále před námi,“ upozornil Kozel.

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Jeho svěřenci si v Rize vyzkoušeli při tradičním předzápasovém tréninku trávník, přípravu provázelo větrné počasí. „Silný vítr většinou nenahrává fotbalu a zítra by to mohl být potenciálně problém. Jinak stadion je tu hezký, ale malý. Pro nás je důležité hřiště, které je rovné, možná trochu tvrdé, ale nic, co by nám mělo činit problém,“ podotkl Kozel, za jehož týmem by mělo do Rigy po vlastní ose dorazit téměř 50 fanoušků.

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Tobol Kostanaj vs. FK Partizan Bělehrad //www.idnes.cz/sport
13.8. 17:00
  • 2.94
  • 3.54
  • 2.26
Tampereen Ilves vs. HNK Rijeka //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:00
  • 4.33
  • 3.65
  • 1.79
FK Karabach vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:00
  • 1.83
  • 3.62
  • 4.17
FC Flora Tallinn vs. Inter Escaldes //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:00
  • 1.90
  • 3.82
  • 3.65
RFS Riga vs. FK Jablonec //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:30
  • 2.15
  • 3.27
  • 3.37
DAC 1904 Dunajská Streda vs. Twente Enschede //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 5.08
  • 4.41
  • 1.56
FC Midtjylland vs. Bohemians Dublin //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.20
  • 6.86
  • 11.60
Hammarby IF vs. Raków Čenstochová //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.74
  • 3.73
  • 4.54
Tromso IL vs. CFR Kluž //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.42
  • 4.69
  • 6.83
FC Nordsjaelland vs. Valur Reykjavík //www.idnes.cz/sport
13.8. 19:00
  • 1.08
  • 12.20
  • 23.70
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3. předkolo

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