Severočechům by k postupu stačila i jednobranková porážka, na to ale Kozel vůbec nemyslí. „Musíme si dát do hlavy to, že je stav 0:0. Jako bychom začínali normální zápas a ten chtěli zvládnout. To, že máme dvougólový polštář, je jen k plusu,“ citoval Kozla z tiskové konference klubový web.
Pokud Jablonec postoupí, čeká ho v cestě za účastí v hlavní fázi Konferenční ligy ještě jeden dvojzápas.
|
Pro dobro českého fotbalu. Když Jablonec v Evropě postoupí, odloží ligu s Bohemians
„Určitě si nemůžeme dát do hlavy, že budeme bránit 0:0. Pak můžeme dostat gól, nohy ztěžknou. Musíme se snažit dát první gól, o to by to mohlo být pak snazší. Domácí na nás určitě budou nachystaní a budou nás chtít dostat do úzkých. Z tohoto pohledu nesmíme nic podcenit a musíme chtít hrát,“ doplnil Kozel.
Jablonec ovládl pět soutěžních zápasů po sobě, v neděli v domácí lize se ale na vítězství 1:0 nad Slováckem hodně nadřel. „Nálada v týmu je dobrá. Náš poslední výkon sice nebyl dobrý, ale tohle je jiná soutěž, jiný zápas a čeká nás i jiný soupeř,“ pověděl Kozel
Apeluji na hráče prakticky každý den, aby si nemysleli, že je hotovo. Pořád jsme v poločase. Pořád se to může zkazit, jak už to tak někdy ve fotbale bývá. Půlka práce je stále před námi,“ upozornil Kozel.
|
Jablonec - RFS Riga: Kde naladíte Konferenční ligu v TV, statistiky a informace
Jeho svěřenci si v Rize vyzkoušeli při tradičním předzápasovém tréninku trávník, přípravu provázelo větrné počasí. „Silný vítr většinou nenahrává fotbalu a zítra by to mohl být potenciálně problém. Jinak stadion je tu hezký, ale malý. Pro nás je důležité hřiště, které je rovné, možná trochu tvrdé, ale nic, co by nám mělo činit problém,“ podotkl Kozel, za jehož týmem by mělo do Rigy po vlastní ose dorazit téměř 50 fanoušků.