Kozel před Rangers: O postup se porveme. Bouřlivou atmosféru musí hráči vypustit

„Připravit na to hráče asi úplně nejde, to si musíte prožít. Fotbal je pořád stejný, ale tohle musí dostat z hlavy ven,“ citoval Kozla klubový web.
Před takovou kulisou, na stadionu pro takřka dvaapadesát tisíc diváků, chce podle něj hrát každý.
„Budu na kluky apelovat, aby se soustředili na plnění věcí na hřišti, a okolí se snažili co nejvíce vypustit. Na takové zápasy každý rád vzpomíná, tím spíš, pokud by to dobře dopadlo,“ řekl jablonecký kouč.
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V pohárech hrajeme důstojnou roli. S Rangers to je za odměnu, říká trenér Kozel
Konfrontace s Rangers pro něj představuje významný milník: „Jsem rád, že jsme se za dva roky, co jsem v Jablonci, dostali až sem. Teď můžeme ukázat, jestli jsme konkurenceschopní. Porveme se o to.“
Mužstvo se na vyhlášenou atmosféru těší. A i když jsou Rangers považováni za jasného favorita, český tým jim nechce vítězství a postup jen tak darovat.
„Věřím, že podáme výkon, kterým to domácím co nejvíce ztížíme. Stojí proti nám velmi silný soupeř. Budou namotivovaní, budou chtít využít domácího prostředí,“ řekl Kozel.
Kde hledat inspiraci? Třeba u Jagiellonie Bialystok, která před týdnem na Ibrox Stadium po domácím vítězství 2:1 uhrála v kvalifikaci o účast v Evropské lize postupovou remízu 1:1.
Kozel by výkon polského mužstva rád napodobil, ale uvědomuje si, že Jablonec má před sebou složitý úkol.
„Individuální kvalita Rangers je vysoká, ofenzivní síla obrovská. Snad sedm jejich hráčů bylo na mistrovství světa. Přesto věřím, že jim budeme důstojným soupeřem a po prvním zápase to zůstane otevřené i pro odvetu na Střelnici,“ přál si.