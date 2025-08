Když vyřadí Rangers, Plzeň si to o Ligu mistrů rozdá s Bruggy, nebo Salcburkem Plzeňští fotbalisté se v závěrečném předkolo Ligy mistrů, pokud se do něj přes Rangers dostanou, střetnou s vítězem souboje Bruggy - Salcburk. Je to přijatelnější varianta, než pokud by jim pondělní... 4. srpna 2025 11:12, aktualizováno 12:12

Sparta si zase věří. Už nespoléháme na náhodu, řekl Sadílek. Pochválil Kofoda Na gól sice čekali až do závěru první půle, ale skórovali v pravou chvíli. Pardubice tím sparťanští fotbalisté do značné míry nalomili, druhý poločas si pohlídali a vyhráli 3:1. A to si jediný gól... 4. srpna 2025 10:48

Trpišovský předčil trenéra, kterému se podobá. I Vejvoda dbal na detaily a fyzičku Byla to šílenost, která mohla všechno změnit. Fotbalová Slavia nemusela mít tři body. Mohla ztratit podruhé ze tří zápasů. A kouč Jindřich Trpišovský by musel rekord, na kterém mu tolik záleželo,... 4. srpna 2025 10:35

Šulcova cesta se od Plzně odpojila. Hvězda finalizuje přestup, v Glasgow bude chybět Fotbalový reprezentant Pavel Šulc už Viktorii Plzeň v třetím předkole Ligy mistrů proti Rangers nepomůže. V pondělí s týmem do Skotska neodcestoval, naopak zamířil do Lyonu, kde dojednává přestup.... 4. srpna 2025 10:04

Kondiční kouč budějovických fotbalistek: Zázemí u nás a v Rakousku? Jiný svět Dva dny v dlouhodobě nejlepším ženském fotbalovém týmu v Rakousku strávil kondiční trenér českobudějovického druholigového týmu Tomáš Železný. V polovině července si vyzkoušel stáž v St. Pöltenu a... 4. srpna 2025 9:49

Fotbalové přestupy ONLINE: Šulc finalizuje přestup. Luiz se vrátil do Evropy Sledujeme online Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude... 2. srpna 2025 17:07, aktualizováno 4.8 9:32

NEJ Z LIGY: Záplava červených i Tijaniho gólový návrat. A v Teplicích pálí Auta Na čele Chance Ligy už se nevyhřívá Karviná. Špičku opět ovládají favorité z Prahy. První místo bere po víkendu Sparta, v těsném závěsu o skóre zůstává druhá Slavia, jejíž zápas na Slovácku... 4. srpna 2025 9:23

Frťala: Zašlapali jsme strašáka do země. Auta bude ozdobou Teplic Před osmdesáti lety se narodily fotbalové Teplice, před jedenácti zemřel jejich bývalý šéf František Hrdlička, s jehož jménem je spjatá zlatá éra klubu. Veselé i smutné výročí si v sobotu připomínali... 4. srpna 2025 8:44

227 výher za 10 let? Kšiltovku dolů, trenére! Trpišovský už má Vejvodův rekord Nikdo v celé ligové historii nemá tolik vítězství jako on. Pozadu je už i Jaroslav Vejvoda, legendární kouč Dukly z šedesátých a sedmdesátých let. Slávistický trenér Jindřich Trpišovský v neděli na... 4. srpna 2025 7:27

Holoubek chválil defenzivu a vyhlíží posily do útoku: Millu jsme předržovat nechtěli Vážil si další remízy s jedním z pohárových zástupců. „Impulz do další práce. Do něčeho, co tady rozjíždíme a co se tady rodí,“ říkal David Holoubek, trenér Dukly, po výsledku 1:1 s Baníkem Ostrava. 4. srpna 2025 6:26

Pardubice - Sparta 1:3, hosté jdou do čela ligy. Čisté konto zkazil smolař Ševínský Sparťanští fotbalisté jdou do čela nejvyšší soutěže. V Pardubicích zvítězili 3:1 poté, co celý zápas kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kosovský útočník Rrahmani v závěru první půle, náskok navýšili... 3. srpna 2025 21:58, aktualizováno 22:24