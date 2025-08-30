Šance po pohárovém losu. Největší má Sparta, Plzeň už nečelí Mourinhovi

Jan Palička
  6:30
Neříkejte, že vás nezasáhl uragán fotbalových soubojů, které se řítí na Česko. Podzimní poháry, které se v novém režimu opět protáhnou až do roku 2026, můžou být perfektní reklamou pro tuzemskou klubovou scénu. Pomineme-li Slavii, jejíž zápasy v načančané Lize mistrů by měly být nejsledovanější, bude na programu i spousta neokázalého, nicméně velice zajímavého.

Maksims Tonisevs z Rigy v souboji s Lukášem Haraslínem ze Sparty. | foto: Reuters

„Velká výzva,“ zaznělo z Plzně, když jí v pátek po poledni vylosovali osm soupeřů pro Evropskou ligu. Kromě jiného AS Řím, Porto nebo Fenerbahce Istanbul, které po výpadku v boji o Ligu mistrů promptně zametlo s proslulým trenérem Mourinhem: „José, máš padáka!“

Ani Konferenční liga, jejíž součástí se pro letošek staly Sparta a Olomouc, jistě nebude mezi fanoušky přehlížená. Jak by také mohla!

Rozpis a termíny jednotlivých zápasů se dozvíme nejpozději během neděle, ale už teď je jasné, že nás čeká smršť. Dohromady osmadvacet bitev. Předem si můžete vybírat, která je pro vás lákavější.

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Pro všechny domácí kluby by mělo být prioritní motivací, aby se přes skupiny pokusily prokousat dál, což by znamenalo pořádnou injekci sebevědomí a příliv peněz do pokladen. Liga mistrů zůstává v samostatném šuplíku, který je napěchovaný zlatem. Slávisté coby úřadující čeští šampioni jistě vydělají přes půl miliardy.

Nezanedbatelné částky, byť významně nižší, nabízejí zbylé soutěže. Do Plzně připluje nejméně 110 milionů, i kdyby Viktoria v konkurenci nažhavených soupeřů paběrkovala. Plzeňské touhy jsou ovšem jiné.

Rafiu Durosinmi střídá v odvetném zápase Ligy mistrů proti Rangers.

„Skoro mi to přišlo jako los Ligy mistrů. Budou proti nám stát obrovská jména,“ odfrknul si kapitán Matěj Vydra, když se v Monaku dolosovalo. Při pozoruhodném procesu nejprve počítač určil všem týmům kompletní program, načež se k velkému tlačítku na stole postavil bývalý špičkový kanonýr Jürgen Klinsmann, jenž postupným mačkáním odhaloval, kdo s kým bude hrát. Pokud stále nevíte, pak tady máte letmý pohled na rozpis Plzně.

– doma Porto, Fenerbahce, Freiburg a Malmö,

– venku AS Řím, Basilej, Panathinaikos a Ferencváros Budapešť.

„Postup bude náročný, soupeři silní, ale pokusíme se,“ slíbil Vydra.

Podobný slib by jistě měl přiletět také od sparťanů, kteří se prodrali náročným tříkolovým sítem v kvalifikaci, nalétali tisíce kilometrů a jako okamžitý bonus získali téměř 80 milionů. Plus šest střetnutí s pestrou konkurencí. Od Irska přes Skotsko až po Rumunsko a dvojí směs z Polska.

– doma Shamrock Rovers, Aberdeen a Raków Čenstochová,

– venku Legie Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova.

„Pevně věřím, že dokážeme postoupit, aby byla Evropa na Letné i na jaře,“ vzkázal kapitán Lukáš Haraslín. Podle expertů by právě Sparta měla mít největší naději, že přežije základní skupinu a postoupí dál.

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Nezkušená Sigma Olomouc může snít. Do Konferenční ligy se víceméně propadla s nelichotivým skóre 0:5 proti švédskému Malmö. Ale proč nedoufat? Los byl vcelku milosrdný. V období od 2. října do 18. prosince se rozhodne, kterých osm nejlepších týmů ze šestatřiceti projde rovnou do osmifinále. Kluby od devátého do čtyřiadvacátého místa čeká play off. Zbytek končí.

„Naším cílem je, abychom se co nejdéle udrželi v pozici, která by nám dala naději na postup,“ pravil trenér Tomáš Janotka. A abychom nezapomněli:

– doma Celje, Raków, Lech Poznaň,

– venku slavná Fiorentina, trpasličí Lincoln z Gibraltaru a nevyzpytatelný Noah z Arménie.

