Paráda, máme Barcelonu. Slávisté o losu Ligy mistrů. Hlavně, ať jsou fanoušci hrdí

  21:30
Je tam Barcelona. „Odmalička jí fandím, splnilo se mi, že si proti ní zahraju,“ zajásal Vasil Kušej. Jeho slávistický spoluhráč Tomáš Holeš sdílel podobné nadšení. „Barcelonu jsem si přál. A taky Tottenham. Jsou to skvělé týmy, těším se.“ Jen trenéra Jindřicha Trpišovského zamrzelo, že čtvrteční los fotbalové Ligy mistrů jeho týmu nepřisoudil Liverpool. „Ten mě pořád míjí, v osudí jsme ho měli už několikrát.“

Gólman Ondřej Kolář v barvách pražské Slavie likviduje v Barceloně příležitost domácího Nelsona Semeda. | foto: Reuters

Barcelona, Tottenham a k nim ještě Arsenal, Inter Milán, Atalanta Bergamo, Athletic Bilbao, Pafos a Bodö Glimt. Osm klubů, osm zápasů, čtyři doma, čtyři venku.

„Potkáme skvělé týmy, velké značky. Myslím, že je to zajímavé jak pro klub, tak pro fanoušky, což je nejdůležitější. Z absolutní špičky máme třeba Asenal, který teď koupil skvělé hráče a v anglické lize vypadá výborně. To samé Inter, finalista posledního ročníku. Barcelona je pojem sama o sobě. Těším se na svátek fotbalu,“ prohlásil kouč Trpišovský.

„Jsem rád, že Tottenham máme venku. Mají krásný stadion a já si přál zažít atmosféru Premier League,“ přemítal Holeš.

„To já se těším na Inter. Kdysi jsem tam byl jako dítě. V hlavě si vybavuju, jaký to tam bylo, ta atmosféra. Tam se těším,“ pronesl Kušej. Los mu splnil i souboj s Bodö/Glimt.

„Chtěl jsem ještě Kodaň nebo Karabach. Ale nevadí. S Pafosem i s Bodö bychom měli ukázat sílu a třeba i bodovat, i když oba soupeři jsou nevyzpytatelní.“

To Holeš myslí i na postup do play off, kam ze šestatřiceti účastníků postoupí nejlepších čtyřiadvacet. „Nechci říkat, kolik uděláme bodů. Ale přál bych si, abychom všem byli důstojným soupeřem, abychom je potrápili a zkusili něco uhrát. Kvalita těch nejlepších týmů je obrovská, bude to krásné srovnání.“

„Chceme být konkurenceschopní, hrát atraktivně, aby fanoušci na nás byli hrdí. Abychom obstáli a ukázali že do Ligy mistrů patříme právem,“ zdůraznil Kušej.

Zápasy s elitními evropskými kluby si slávisté v posledních letech zkusili. V Barceloně, na Arsenalu i na Interu Milán remizovali. „Kluci si dělali legraci, že to vlastně bude pohoda. Samozřejmě, že dobře víme, že takhle to nefunguje. Ale určitě to budeme chtít každému znepříjemnit,“ podotkl kouč Trpišovský.

Sám se těší na setkání se svými protějšky. „Trenéra Valverdeho jsme potkali už před šesti lety s Barcelonou a loni v Bilbau. Těším se také na Hansiho Flicka, kterého moc obdivuju. Zajímá mě i setkání s Kjetilem Knutsenem, v Bodö/Glimt je trenérskou ikonou. S Mikelem Artetou už jsme proti sobě hráli, v Interu je teď nově Cristian Chivu,“ vyjmenovával.

„Těším se taky na spoustu světových hráčů, nebo na ty, které jsme svého času skautovali. Třeba v Bodö je Jens Petter Hauge, křídlo, o které jsme měli zájem, než šel do AC Milán. Těším se také na Declana Rice, Bukaya Saku z Arsenalu.“

Když byla Slavia v Lize mistrů naposled, hráli za ni Souček, Coufal, Stanciu, Olayinka či Traoré. Ze současného kádru u toho byli Bořil, Provod a náhradní brankáři Markovič s Kolářem. Tenkrát na podzim 2019 tým získal dva body v Barceloně a na Interu. Jak by to mohlo vypadat nyní?

Slavia se v Lize mistrů utká s Interem, Barcelonou, Arsenalem, Atalantou, Tottenhamem, Bodö/Glimt, Athletikem Bilbao a Pafosem.

„Musíme si vážit toho, že se tým z české ligy má vůbec možnost s absolutní elitou měřit. Budou to skvělé zkušenosti pro kluky, kteří Ligu mistrů ještě nehráli. Další zjistí, kam se posunuli, třeba Lukáš Provod, který kdysi debutoval při remíze na Interu. Nároky budou obrovské, musíme být bezchybní vzadu a zároveň odvážní a efektní, což se nám třeba minulý rok v Evropské lize nedařilo. Základem opět budou běžecké výkony. Recept, který nás v minulosti dovedl k úspěchům,“ zdůraznil Trpišovský.

Tenkrát se hrálo ve čtyřčlenné skupiny a klasicky každý s každým doma venku. Letos se podruhé hraje novým systémem a výsledky se započítávají do jedné velké tabulky.

„V minulé sezoně jsme si říkali, že by nám nový systém mohl svědčit, ale v Evropské lize jsme nepostoupili. Musíme se soustředit na jednotlivé zápasy. Abychom měli šanci pomýšlet na postup, musíme minimálně třikrát vyhrát a ideálně ještě někde přidat další body. Je otázkou, v jakém období jednotlivé týmy chytíme, v jaké budou fázi sezony, v jaké budou formě,“ uvažoval Trpišovský.

