Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vysněných soupeřů se nedočkala. Vykouzlí Slavia v Lize mistrů více než loni?

David Čermák
Jiří Čihák
,
  10:03

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tipovat se mu moc nechtělo. Věděl, že vždycky, když vytouženého soupeře prozradil, nedopadlo to. A série se táhne dál. Letos si Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, vysnil jako obvykle Liverpool, taky Manchester United nebo výjezd do Norska, které ho dlouho láká. Ani jedno přání neklaplo.

Do Edenu místo toho přicestuje znovu Arsenal, s nímž se slávisté potkali v Lize mistrů už loni a v Evropské lize před pěti lety.

„Pro fanoušky by asi bylo lepší, kdyby dorazil jiný tým,“ uznal záložník Michal Sadílek. „Mě lákal Real Madrid, Liverpool nebo Manchester City. Nevyšlo to, bohužel. Ale zkusíme jít zápas od zápasu a uvidíme, co se nám povede.“

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Nejčastější fotbalové klišé?

Nebo přístup, který Slavii třeba může dovést i za postupem?

Bude to fuška.

Program, který v Lize mistrů vyfasovala, patří k nejzapeklitějším.

Nejtěžší zkouška čeká v Mnichově proti Bayernu, který se opírá o anglického bombera Kanea, francouzského šikulu Oliseho nebo brankářského mazáka Neuera. Fanoušky může těšit, že si za hranice v pohodě dojedou autem a nebudou muset draze shánět letenky, ale i oni si možná vysnili jiný výjezd.

Postoupí Slavia do vyřazovací fáze Ligy mistrů?

celkem hlasů: 1398

Zvlášť, když v prvním koši, mezi nejsilnějšími soupeři, číhaly extra lákavé varianty, často nedostupné.

Znovu se Slavii vyhnul třeba Real Madrid, který si přála většina hráčů. Neklapne ani setkání s Paris Saint-Germain, pohádkově bohatým obhájcem trofeje.

Do Prahy nepřiletí Erling Haaland, čerstvě ostříhaný norský fenomén, s Manchesterem City. Cesta do Liverpoolu, za kouzelnou atmosférou, také nevyšla, ačkoli byla blizoučko: v osudí zbýval spolu s posledními dvěma týmy z prvního koše, dva slávisté museli dostat. Ale zase nic!

„Spočítal jsem, že už jsme s ním mohli hrát osmkrát. Mrzí mě to, byl to sen,“ pokrčil rameny kouč Trpišovský, ale jinak nesmutnil: „Máme hodně zajímavé týmy, atraktivní, zase bude na co koukat.“

To každopádně!

Bylo by rouhání pohrdat návštěvou Arsenalu, finalisty minulé sezony a vítěze anglické ligy, byť už začíná být v Česku lehce okoukaný.

Trpišovský o nováčcích: Teprve se ukáže, kdo bude posila. Kafe s Priskem? Šel bych

A také další hosté, které Eden přivítá, patří do kategorie VIP.

Třeba Aston Villa, tradiční značka z Birminghamu, v posledních letech zažívá vzestup pod ulíznutým španělským koučem Emerym, kterého proslavila kromě výsledků i angličtina s legračním přízvukem.

Také Villarreal, španělská stálice, které se říká Žlutá ponorka a s níž by se možná dalo bodovat: loni se v Lize mistrů zmohla na jedinou remízu a skončila předposlední, čili ještě pod Slavií.

Pozor na Lens, francouzského vicemistra, který na začátku sezony v Superpoháru porazil pařížské miliardáře a dřív v jeho žlutočerveném dresu válel Vladimír Šmicer, slávistická legenda. Teď má zase v kádru Abdallaha Simu, jenž v Edenu odšpuntoval velkou kariéru.

„Dál ho sledujeme, takže díky němu ten tým známe opravdu hodně,“ prozradil Trpišovský. „Ze čtvrtého koše byl určitě nejsilnější.“

Abdallah Sima z Brestu se raduje z gólu na hřišti Salcburku.

Kdo bude mít čas a prostředky, toho se Slavií čekají zajímavé cesty za hranice. Ta nejdelší? Víc než tři tisíce kilometrů do ázerbájdžánského Baku, kde sídlí tým Sabah s litevským koučem Dambrauskasem, jehož příběh obletěl svět: v roce 2002 totiž úspěšně soutěžil v televizní show Chcete být milionářem.

Lákavě zní i let do Porta, kde si fanoušci kromě ikonického stadionu Dragao užijí procházky po vysokém mostě nad řekou nebo návštěvy vináren. A také další pouť do Istanbulu, kde si Slavia střihne repete zápasu s Fenerbahce, jež před čtyřmi lety vyřadila v Evropské lize.

Rozmanitá směs.

Vykouzlí z ní Slavia víc než loni?

Los Ligy mistrů

Osm soupeřů Slavie

V minulém ročníku Slavia na nejzářivější scéně uhrála tři body za tři remízy. Co tentokrát?

Arsenal (doma)
Repete z loňského podzimu a ještě těžší prověrka. Dorazí poslední finalista a anglický mistr.

Bayern Mnichov (venku)
Jak ubránit střelce Kanea a kouzelníka Oliseho? V mohutné Allianz Areně očekávejte těžkou šichtu.

Aston Villa (doma)
Letošní vítěz Evropské ligy rozprodal kádr, zvládne kouč Unai Emery včas poskládat nový?

Porto (venku)
Úchvatný stadion ve městě vína. A tradiční klub, v němž si jméno udělal trenér José Mourinho.

Villarreal (doma)
Šance? V minulé sezoně byl v Lize mistrů horší než Slavia, z osmi zápasů uhrál jediný bod.

Fenerbahce (venku)
Žhavý Istanbul a hvězdami nabitý soupeř: Ederson, Aké, Kanté, Greenwood či Lukaku. Uf!

Lens (doma)
Dáreček pro Vladimíra Šmicera, slávistickou ikonu. Z Edenu šel do Lens před 30 lety, získal tam i titul.

Sabah Baku (venku)
Velká neznámá. Poslední ázerbájdžánský šampion vznikl až v září 2017 a bleskově vyletěl.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

V jedenácti jsme byli lepší. Všechno sporné šlo na ruku Plzni, zlobil se kouč Zvezdy

Albert Riera, španělský trenér Crvene zvezdy Bělehrad, během utkání s Plzní.

Je známý tím, že si na tiskových konferencích neláme hlavu s taktem. A proto když Albert Riera, španělský kouč Crvene zvezdy Bělehrad, vystoupil po porážce 1:5 v Plzni, rozzlobil se nejen na své...

28. srpna 2026  10:35

Boleslavské fotbalisty trápí viróza. O víkendu proti Bohemians nenastoupí

Solomon John z Mladé Boleslavi slaví gól v zápase se Slováckem.

Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty pražských Bohemians a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění, jak informovala Ligová fotbalová asociace...

28. srpna 2026  10:16,  aktualizováno  10:24

Vysněných soupeřů se nedočkala. Vykouzlí Slavia v Lize mistrů více než loni?

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Tipovat se mu moc nechtělo. Věděl, že vždycky, když vytouženého soupeře prozradil, nedopadlo to. A série se táhne dál. Letos si Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, vysnil jako obvykle...

28. srpna 2026  10:03

Los Konferenční ligy 2026/27 živě v TV: Koše, kurzy, soupeři Jablonce

Trofej pro vítěze Konferenční ligy.

Los ligové fáze Konferenční ligy 2026/2027 je na programu v pátek 28. srpna od 13:00. České fanoušky zajímá, jací soupeři čekají na Jablonec, který je v pátém výkonnostním koši. Přečtěte si o...

28. srpna 2026  9:20

Ne, trenére, půjdu pátý! Věděl jsem, že to rozhodnu, tvrdil penaltový mág Chramosta

Jablonecký Jan Chramosta v zápase proti Glasgow Rangers.

Při pokutových kopech je v první fotbalové lize už dlouhá léta neomylný. Zkušený jablonecký forvard Jan Chramosta potvrdil roli penaltového specialisty i v klíčové chvíli play off Konferenční ligy...

28. srpna 2026  8:23

Věčná sláva generálovi! Srbové v Plzni připomněli válečného zločince Mladiče

Fotbalisté Crvene zvezdy po porážce s Plzní.

Její hráči prohospodařili tříbrankový náskok, fanoušci fotbalové Crvené zvezdy Bělehrad na sebe pro změnu upozornili transparentem, jenž oslavoval zesnulého válečného zločince Ratka Mladiče. V...

28. srpna 2026  7:56

Bláznivý debut s plzeňskou postupovou tečkou. Cítili jsme krev, hlásí trenér Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč v zápase proti Crvene zvezdě Bělehrad.

Trenér Radoslav Kováč prožil úspěšnou premiéru na plzeňské lavičce a po utkání svlečený do půl těla bujaře slavil s fanoušky účast v Evropské lize. „Myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Nedali...

28. srpna 2026  7:22

Hradecký Čihák nechápe neuznaný gól. Jestli jsem ho nakopl, tak do podrážky, říká

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Zápas dohrávali v euforii, favorita z Atén měli téměř na lopatkách. A stoper Filip Čihák mohl být tím, kdo Panathinaikos definitivně v prodloužení dorazí. Jenomže jeho případný postupový gól rozhodčí...

28. srpna 2026  6:57

Slavia má podle modelů jeden z nejtěžších losů. Sadílek: Čeká nás neskutečná kvalita

David Villa při losu Ligy mistrů.

Datový model, který zveřejnil na sociálních sítích účet Football Rankings, označil los slávistických fotbalistů v Lize mistrů za vůbec nejtěžší v celé soutěži. Jiné predikce jsou mírnější, přesto je...

28. srpna 2026  6:45

Na koho narazí české kluby? Druholigista nebo Šulc se Schickem. Čtyři volby z Anglie

Plzeňský trenér Radoslav Kováč slaví se Sampsonem Dwehem postup přes Crvenou...

Po divokém fotbalovém večeru už se blíží páteční los. Na koho narazí Plzeň a Sparta v Evropské lize? A které soupeře může vyfasovat Jablonec v Konferenční lize? Podívejte se.

27. srpna 2026  22:54,  aktualizováno  23:40

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Černý s Ambrosem si zahrají Evropskou ligu, na další tři Čechy čeká Konferenční

Václav Černý z Besiktase Istanbul během zápasu s Hradcem Králové.

Fotbalisté Besiktase Istanbul s Václavem Černým postoupili do ligové fáze Evropské ligy. V odvetě 4. předkola prohráli na hřišti Žalgirisu Kaunas 0:1, ale z prvního zápasu si přivezli tříbrankový...

27. srpna 2026  23:26

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

27. srpna 2026  18:59,  aktualizováno  22:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.