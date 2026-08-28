Vysněných soupeřů se nedočkala. Vykouzlí Slavia v Lize mistrů více než loni?

Do Edenu místo toho přicestuje znovu Arsenal, s nímž se slávisté potkali v Lize mistrů už loni a v Evropské lize před pěti lety.
„Pro fanoušky by asi bylo lepší, kdyby dorazil jiný tým,“ uznal záložník Michal Sadílek. „Mě lákal Real Madrid, Liverpool nebo Manchester City. Nevyšlo to, bohužel. Ale zkusíme jít zápas od zápasu a uvidíme, co se nám povede.“
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Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku
Nejčastější fotbalové klišé?
Nebo přístup, který Slavii třeba může dovést i za postupem?
Bude to fuška.
Program, který v Lize mistrů vyfasovala, patří k nejzapeklitějším.
Nejtěžší zkouška čeká v Mnichově proti Bayernu, který se opírá o anglického bombera Kanea, francouzského šikulu Oliseho nebo brankářského mazáka Neuera. Fanoušky může těšit, že si za hranice v pohodě dojedou autem a nebudou muset draze shánět letenky, ale i oni si možná vysnili jiný výjezd.
Zvlášť, když v prvním koši, mezi nejsilnějšími soupeři, číhaly extra lákavé varianty, často nedostupné.
Znovu se Slavii vyhnul třeba Real Madrid, který si přála většina hráčů. Neklapne ani setkání s Paris Saint-Germain, pohádkově bohatým obhájcem trofeje.
Do Prahy nepřiletí Erling Haaland, čerstvě ostříhaný norský fenomén, s Manchesterem City. Cesta do Liverpoolu, za kouzelnou atmosférou, také nevyšla, ačkoli byla blizoučko: v osudí zbýval spolu s posledními dvěma týmy z prvního koše, dva slávisté museli dostat. Ale zase nic!
„Spočítal jsem, že už jsme s ním mohli hrát osmkrát. Mrzí mě to, byl to sen,“ pokrčil rameny kouč Trpišovský, ale jinak nesmutnil: „Máme hodně zajímavé týmy, atraktivní, zase bude na co koukat.“
To každopádně!
Bylo by rouhání pohrdat návštěvou Arsenalu, finalisty minulé sezony a vítěze anglické ligy, byť už začíná být v Česku lehce okoukaný.
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A také další hosté, které Eden přivítá, patří do kategorie VIP.
Třeba Aston Villa, tradiční značka z Birminghamu, v posledních letech zažívá vzestup pod ulíznutým španělským koučem Emerym, kterého proslavila kromě výsledků i angličtina s legračním přízvukem.
Také Villarreal, španělská stálice, které se říká Žlutá ponorka a s níž by se možná dalo bodovat: loni se v Lize mistrů zmohla na jedinou remízu a skončila předposlední, čili ještě pod Slavií.
Pozor na Lens, francouzského vicemistra, který na začátku sezony v Superpoháru porazil pařížské miliardáře a dřív v jeho žlutočerveném dresu válel Vladimír Šmicer, slávistická legenda. Teď má zase v kádru Abdallaha Simu, jenž v Edenu odšpuntoval velkou kariéru.
„Dál ho sledujeme, takže díky němu ten tým známe opravdu hodně,“ prozradil Trpišovský. „Ze čtvrtého koše byl určitě nejsilnější.“
Kdo bude mít čas a prostředky, toho se Slavií čekají zajímavé cesty za hranice. Ta nejdelší? Víc než tři tisíce kilometrů do ázerbájdžánského Baku, kde sídlí tým Sabah s litevským koučem Dambrauskasem, jehož příběh obletěl svět: v roce 2002 totiž úspěšně soutěžil v televizní show Chcete být milionářem.
Lákavě zní i let do Porta, kde si fanoušci kromě ikonického stadionu Dragao užijí procházky po vysokém mostě nad řekou nebo návštěvy vináren. A také další pouť do Istanbulu, kde si Slavia střihne repete zápasu s Fenerbahce, jež před čtyřmi lety vyřadila v Evropské lize.
Rozmanitá směs.
Vykouzlí z ní Slavia víc než loni?
Los Ligy mistrů
Osm soupeřů Slavie
V minulém ročníku Slavia na nejzářivější scéně uhrála tři body za tři remízy. Co tentokrát?
Arsenal (doma)
Bayern Mnichov (venku)
Aston Villa (doma)
Porto (venku)
Villarreal (doma)
Fenerbahce (venku)
Lens (doma)
Sabah Baku (venku)