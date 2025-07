Plzeň může jít na osmifinalisty Ligy mistrů, na koho narazí Baník a Sparta?

min Miloslav Novák Autor:

11:17

Než plzeňští fotbalisté v úterý večer vstoupí proti Servette do bojů o postup do Ligy mistrů, dozví se soupeře pro další předkolo i protivníka v kvalifikaci o Evropskou ligu, pokud by s Ženevou neuspěli. V napětí bude rovněž Baník Ostrava při losu 3. předkola Evropské ligy a Sparta při losu Konferenční ligy. Oba týmy v týdnu rovněž vstoupí do evropských pohárů, Baník proti Legii, Sparta v Aktobe.