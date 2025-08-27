Kde sledovat losování ligové fáze Ligy mistrů?
V České republice bude losování živě vysílat Nova Sport 3, přenos začíná v 17:30, tedy půl hodiny před oficiálním zahájením.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Losování můžete sledovat i na internetu. Stránky uefa.com nabízí zdarma živý stream přímo na svém webu. Oficiální YouTube kanál UEFA rovněž běžně vysílá losování živě
Rozdělení do košů (bude doplněno):
|1. koš
|2. koš
|3. koš
|4. koš
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|Tottenham Hotspur
|Monako
|Real Madrid
|Bayer Leverkusen
|PSV Eindhoven
|Galatasaray
|Manchester City
|Atlético Madrid
|Ajax Amsterdam
|Union Saint-Gilloise
|Bayern Mnichov
|Atalanta
|Neapol
|Athletic Bilbao
|Liverpool
|Villarreal
|Sporting Lisabon
|Newcastle United
|Inter Milán
|Juventus
|Olympiakos Pireus
|Pafos FC
|Chelsea
|Eintracht Frankfurt
|Slavia Praha
|Kajrat Almaty
|Borussia Dortmund
|Bodö/Glimt
|Barcelona
|Olympique Marseille
Systém losování
1. Rozdělení do košů
- 36 účastníků se rozdělí do 4 výkonnostních košů (9 týmů v každém).
- Rozdělení vychází z UEFA koeficientů.
- Kluby ze stejné země nesmí být nalosovány proti sobě v ligové fázi.
2. Jak se losuje
Každý tým dostane
- 2 soupeře z 1. koše
- 2 soupeře z 2. koše
- 2 soupeře z 3. koše
- 2 soupeře ze 4. koše
a odehraje tedy osm zápasů. Vždy jeden doma a jeden venku proti soupeřům z daného koše.
|1. kolo
|16.–18. září 2025
|2. kolo
|30. září–1. října 2025
|3. kolo
|21.–22. října 2025
|4. kolo
|4.–5. listopadu 2025
|5. kolo
|25.–26. listopadu 2025
|6. kolo
|9.–10. prosince 2025
|7. kolo
|20.–21. ledna 2026
|8. kolo
|28. ledna 2026
Jak dál po skončení ligové fáze
- Tabulka všech 36 týmů se seřadí podle bodů.
- Nejlepších 8 týmů jde přímo do osmifinále.
- 9.–24. místo hraje předkolo play-off (dvojzápas).
- 25.–36. místo končí.
Play-off o osmifinále
- Hrají týmy na 9.–24. místě tabulky.
- Formát: dvojzápas (doma–venku).
- Nasazení:
- 9.–16. místo = nasazení
- 17.–24. místo = nenasazení
- Nasazený tým hraje odvetu doma.
- Vítěz postupuje do osmifinále.
3. Osmifinále
- Celkem 16 týmů:
- 8 nejlepších z ligové fáze
- 8 vítězů play-off o osmifinále
- Soupeře určí los
- Formát: dvojzápas (doma–venku).
4. Čtvrtfinále
- 8 vítězů osmifinále
- Klasický los, bez nasazení
- Dvojzápas
5. Semifinále
- 4 vítězové čtvrtfinále
- Opět los
- Dvojzápas
6. Finále
Finále Ligy mistrů 2025/26 se odehraje v Puskás Aréně v Budapešti. Datum finále je stanoveno na 30. května 2026.
- Stadion má kapacitu přibližně 67 000 diváků a už hostil například Superpohár UEFA 2020 a zápasy EURO 2020.
- Hraje se pouze jeden zápas.
Kde sledovat zápasy Slavie v Lize mistrů?
V České republice mají vysílací práva na Ligu mistrů pro sezonu 2025/26 kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.
