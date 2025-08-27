Los Ligy mistrů 2025/26: koše, možní soupeři Slavie, kde sledovat živě?

Autor:
  15:59
Losování Ligy mistrů netrpělivě očekávají fotbaloví fanoušci po celém světě. Důstojný akt za účasti legend i osobností už je tradicí. Českým zástupcem v osudí je domácí šampion Slavia. Soupeři se k sobě začnou řadit ve čtvrtek 28. srpna od 18:00 SELČ. Jaké je rozdělení do košů, na koho může český mistr narazit a kde můžete napínavou podívanou sledovat živě?

Fotbalisté Slavie se radují z gólu do sítě Teplic. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kde sledovat losování ligové fáze Ligy mistrů?

V České republice bude losování živě vysílat Nova Sport 3, přenos začíná v 17:30, tedy půl hodiny před oficiálním zahájením.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Losování můžete sledovat i na internetu. Stránky uefa.com nabízí zdarma živý stream přímo na svém webu. Oficiální YouTube kanál UEFA rovněž běžně vysílá losování živě

Rozdělení do košů (bude doplněno):

1. koš2. koš3. koš4. koš
Paris Saint-GermainArsenalTottenham HotspurMonako
Real MadridBayer LeverkusenPSV EindhovenGalatasaray
Manchester CityAtlético MadridAjax AmsterdamUnion Saint-Gilloise
Bayern MnichovAtalantaNeapolAthletic Bilbao
LiverpoolVillarrealSporting LisabonNewcastle United
Inter MilánJuventusOlympiakos PireusPafos FC
ChelseaEintracht FrankfurtSlavia PrahaKajrat Almaty
Borussia DortmundBodö/Glimt
BarcelonaOlympique Marseille

Systém losování

1. Rozdělení do košů

  • 36 účastníků se rozdělí do 4 výkonnostních košů (9 týmů v každém).
  • Rozdělení vychází z UEFA koeficientů.
  • Kluby ze stejné země nesmí být nalosovány proti sobě v ligové fázi.

2. Jak se losuje

Každý tým dostane

  • 2 soupeře z 1. koše
  • 2 soupeře z 2. koše
  • 2 soupeře z 3. koše
  • 2 soupeře ze 4. koše

a odehraje tedy osm zápasů. Vždy jeden doma a jeden venku proti soupeřům z daného koše.

Termíny ligové fáze Ligy mistrů:
1. kolo16.–18. září 2025
2. kolo30. září–1. října 2025
3. kolo21.–22. října 2025
4. kolo4.–5. listopadu 2025
5. kolo25.–26. listopadu 2025
6. kolo9.–10. prosince 2025
7. kolo20.–21. ledna 2026
8. kolo28. ledna 2026

Jak se chystají šampioni. Slavia se ladí na Ligu mistrů, bude ale soupeřům stačit?

Jak dál po skončení ligové fáze

  • Tabulka všech 36 týmů se seřadí podle bodů.
  • Nejlepších 8 týmů jde přímo do osmifinále.
  • 9.–24. místo hraje předkolo play-off (dvojzápas).
  • 25.–36. místo končí.

Play-off o osmifinále

  • Hrají týmy na 9.–24. místě tabulky.
  • Formát: dvojzápas (doma–venku).
  • Nasazení:
    • 9.–16. místo = nasazení
    • 17.–24. místo = nenasazení
  • Nasazený tým hraje odvetu doma.
  • Vítěz postupuje do osmifinále.

3. Osmifinále

  • Celkem 16 týmů:
    • 8 nejlepších z ligové fáze
    • 8 vítězů play-off o osmifinále
  • Soupeře určí los
  • Formát: dvojzápas (doma–venku).

4. Čtvrtfinále

  • 8 vítězů osmifinále
  • Klasický los, bez nasazení
  • Dvojzápas

5. Semifinále

  • 4 vítězové čtvrtfinále
  • Opět los
  • Dvojzápas

6. Finále

Finále Ligy mistrů 2025/26 se odehraje v Puskás Aréně v Budapešti. Datum finále je stanoveno na 30. května 2026.

  • Stadion má kapacitu přibližně 67 000 diváků a už hostil například Superpohár UEFA 2020 a zápasy EURO 2020.
  • Hraje se pouze jeden zápas.

Kde sledovat zápasy Slavie v Lize mistrů?

V České republice mají vysílací práva na Ligu mistrů pro sezonu 2025/26 kanály Nova Sport 3, Nova Sport 4, Nova Sport 5 a Nova Sport 6.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

Play-off

FK Karabach vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
27.8. 18:45
  • 2.17
  • 3.71
  • 3.18
Bruggy vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.54
  • 4.60
  • 5.56
Benfica Lisabon vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.59
  • 4.15
  • 5.67
FC Kodaň vs. FC Basilej //www.idnes.cz/sport
27.8. 21:00
  • 1.65
  • 4.09
  • 5.20
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Play-off

Kompletní los

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Los Ligy mistrů 2025/26: koše, možní soupeři Slavie, kde sledovat živě?

Losování Ligy mistrů netrpělivě očekávají fotbaloví fanoušci po celém světě. Důstojný akt za účasti legend i osobností už je tradicí. Českým zástupcem v osudí je domácí šampion Slavia. Soupeři se k...

27. srpna 2025  15:59

Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze...

27. srpna 2025  15:15

Fotbalistky Slavie na úvod 2. předkola Ligy mistryň porazily turecký Fomget

Fotbalistky Slavie zahájily miniturnaj 2. předkola Ligy mistryň v Helsinkách výhrou 2:1 nad tureckým Fomgetem. Ve druhém poločase se střelecky prosadily Molly McLaughlinová a Kateřina Svitková,...

27. srpna 2025  14:41

Molodci z Nebeských hor. Nejbláznivější příběh Ligy mistrů: Almaty leží skoro v Číně

Strašák, nebo bizár, který prostě musíte zažít? Pro fotbalisty, včetně těch slávistických, před čtvrtečním losem hlavní fáze Ligy mistrů spíš to první, ale někteří fanoušci by si dost možná Kajrat...

27. srpna 2025  14:39

Baník - Celje: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou rozhodující bitvu o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním souboji na hřišti slovinského Celje však nestíhal a přivezl si milosrdnou porážku 0:1. Dokáže v odvetě...

27. srpna 2025  13:45

Martin je jiný člověk. Brožek o bratrech Haškových, fotbale i životě v Jelgavě

Premium

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Když v Jelgavě zajde do své oblíbené restaurace, cestou k výčepu mine naleštěnou Jawu 350 z roku 1968. „Vždycky mi to připomene mladistvá léta, když jsme jako kluci na třistapadinách jezdili,“ poví...

27. srpna 2025

Makej, dokud to dáš, pak přijde další. Ostravský asistent Šmarda o rotaci hráčů

Jako asistent trenéra fotbalistů ostravského Baníku zůstává Michal Šmarda v pozadí. Leč v minulých dvou prvoligových utkáních vystoupil do popředí, jelikož Pavel Hapal na tribuně pykal za vyloučení v...

27. srpna 2025  10:28

Víc peněz pro účastníky, méně pro vítěze i další změny. Vše důležité o Lize mistrů

Měření evropských hokejových klubů je opět tady. Ve čtvrtek 28. srpna startuje jedenáctý ročník Ligy mistrů, nechybí ani trojnásobné české zastoupení. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější...

27. srpna 2025  10:25

Slavia v Lize mistrů: program, možní soupeři, historie, kde sledovat

Fotbalisté Slavie mají jako šampion české ligy jistou účast v ligové fázi nejatraktivnější klubové soutěže na světě. Soupeře v Lize mistrů budou znát 28. srpna, kdy je na programu los. Jaké kluby...

27. srpna 2025  9:10

Ústecký, či Teplický kraj? Rivalita Monteků a Kapuletů ze severu baví i žhaví

Nesmiřitelní Montekové a Kapuleti střihnutí troškou vtipných Škopkových a Konopníků. Ve fotbalovém prostředí se oprášila rivalita, která na nějaký čas usnula. Ústecký Viagem přitápí pod kotlem a...

27. srpna 2025  8:11

Sparta a Spartans proti klubům z Rigy. Být v pohárech je pro nás důležité, říká Vydra

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Letištním terminálem v Rize procházely v jednu dobu dva zástupy fotbalistů, kteří se míjeli s turisty. Spartans a Sparta. Vyslanci z Malty a z Česka dorazili do Lotyšska, aby v závěrečném předkole...

27. srpna 2025  7:22

Celtic ztroskotal na Kajratu Almaty. Do Ligy mistrů senzačně míří i kyperský Pafos

Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají hlavní fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow na penalty. Do soutěže postoupili také další dva...

26. srpna 2025  22:18,  aktualizováno  23:37

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.