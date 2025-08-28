Kde sledovat los Konferenční ligy 2025/26
V Česku bude losování Evropské ligy 2025/26 (29. srpna 2025 ve 13:00 SELČ) vysílat stanice Nova Sport 3.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Oblíbenou variantou je sledování oficiálního streamu na webu uefa.com (případně i přes YouTube kanál, pokud jej UEFA opět nabídne, což udělala v minulých letech).
Jak probíhá losování Konferenční ligy
- Ligové fáze se účastní 36 týmů
- Týmy jsou rozdělené do 6 košů po 6 týmech podle klubového koeficientu
- Koše jsou od nejsilnějšího (koš 1) po nejslabší (koš 6)
- Každý tým odehraje 6 zápasů proti 6 různým soupeřům: dostane jednoho soupeře z každého koše
- Los určuje, kdo hraje doma a kdo venku
Omezení losu
- Kluby ze stejné země nemohou být nalosovány proti sobě.
- UEFA bere v potaz i politická nebo logistická omezení (např. týmy ze stejného města nemohou hrát doma ve stejný den).
Výsledek losování
- Každý tým má po losu 6 soupeřů (3 doma, 3 venku).
- Zápasy se pak rozloží do 6 hracích dnů (říjen–prosinec 2025).
Rozdělení do košů (bude doplněno)
1. koš –
2. koš –
3. koš –
4. koš –
5. koš –
6. koš –
|1. kolo
|2. října 2025
|2. kolo
|23. října 2025
|3. kolo
|6. listopadu 2025
|4. kolo
|27. listopadu 2025
|5. kolo
|11. prosince 2025
|6. kolo
|18. prosince 2025
Co následuje po skončení ligové fáze v KL:
- 24 nejlepších týmů z ligové fáze postupuje do play-off.
- Nejlepších 8 týmů postupuje přímo do osmifinále.
- Týmy na 9. až 24. místě se utkají v předkole play-off.
- V osmifinále hrají týmy dvojzápasy, přičemž týmy, které skončily v ligové fázi v první osmičce (nasazené týmy), hrají odvetu doma.
- Po osmifinále následují čtvrtfinále a semifinále, rovněž dvojzápasy doma/venku.
- Finále je hrané jedno utkání na neutrálním hřišti.
- Vyřazovací fáze začíná v únoru, finále se odehraje 27. května 2026 v německém Lipsku na stadionu Red Bull Arena. Tento stadion pojme 47 000 diváků a je známý například z mistrovství světa 2006 a Eura 2024.
Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?
V České republice vysílají Konferenční ligu stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
