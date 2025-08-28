Los Konferenční ligy 2025/26: koše, možní soupeři Sparty, kde sledovat živě?

  15:55
Páteční losování ligové fáze Konferenční ligy bude hodně zajímat i fanoušky Sparty (postup z předkola) a nejspíš také Olomouce. Jaké je rozdělení do košů, na koho můžou české týmy narazit a kde můžete napínavou podívanou sledovat živě?

Veljko Birmančevič padá po souboji s bránícím hráček Dukly. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Kde sledovat los Konferenční ligy 2025/26

V Česku bude losování Evropské ligy 2025/26 (29. srpna 2025 ve 13:00 SELČ) vysílat stanice Nova Sport 3.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Oblíbenou variantou je sledování oficiálního streamu na webu uefa.com (případně i přes YouTube kanál, pokud jej UEFA opět nabídne, což udělala v minulých letech).

Jak probíhá losování Konferenční ligy

  • Ligové fáze se účastní 36 týmů
  • Týmy jsou rozdělené do 6 košů po 6 týmech podle klubového koeficientu
  • Koše jsou od nejsilnějšího (koš 1) po nejslabší (koš 6)
  • Každý tým odehraje 6 zápasů proti 6 různým soupeřům: dostane jednoho soupeře z každého koše
  • Los určuje, kdo hraje doma a kdo venku

Omezení losu

  • Kluby ze stejné země nemohou být nalosovány proti sobě.
  • UEFA bere v potaz i politická nebo logistická omezení (např. týmy ze stejného města nemohou hrát doma ve stejný den).

Výsledek losování

  • Každý tým má po losu 6 soupeřů (3 doma, 3 venku).
  • Zápasy se pak rozloží do 6 hracích dnů (říjen–prosinec 2025).

Rozdělení do košů (bude doplněno)

1. koš

2. koš

3. koš

4. koš

5. koš

6. koš

Termíny základní fáze Konferenční ligy:
1. kolo2. října 2025
2. kolo23. října 2025
3. kolo6. listopadu 2025
4. kolo27. listopadu 2025
5. kolo11. prosince 2025
6. kolo18. prosince 2025

Co následuje po skončení ligové fáze v KL:

  • 24 nejlepších týmů z ligové fáze postupuje do play-off.
  • Nejlepších 8 týmů postupuje přímo do osmifinále.
  • Týmy na 9. až 24. místě se utkají v předkole play-off.
  • V osmifinále hrají týmy dvojzápasy, přičemž týmy, které skončily v ligové fázi v první osmičce (nasazené týmy), hrají odvetu doma.
  • Po osmifinále následují čtvrtfinále a semifinále, rovněž dvojzápasy doma/venku.
  • Finále je hrané jedno utkání na neutrálním hřišti.
  • Vyřazovací fáze začíná v únoru, finále se odehraje 27. května 2026 v německém Lipsku na stadionu Red Bull Arena. Tento stadion pojme 47 000 diváků a je známý například z mistrovství světa 2006 a Eura 2024.

Kde sledovat zápasy Konferenční ligy?

V České republice vysílají Konferenční ligu stanice Nova Sport 5, Sport 1, Sport 2 a Sport 3.

Stanice naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink
