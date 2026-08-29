Potěšující los pro Jablonec. Sparta a Plzeň vyhlíží silné týmy. Komplikace pro postup?

„Čeká náš osm velkých a náročných zápasů,“ uznal Brian Priske, kouč Sparty. Jeho tým schytal z prvního koše méně atraktivní, přitom složité protivníky. Alkmaar, který Spartu na jaře suverénně vyprovodil z Konferenční ligy.
A řecký Olympiakos, tým s bláznivým majitelem Marinakisem a ještě šílenějšími fanoušky, kteří doma na Karaiskakisově stadionu rozjedou atmosféru, jež dokáže i otrlým povahám nahnat strach.
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Vysněných soupeřů se nedočkala. Vykouzlí Slavia v Lize mistrů více než loni?
Druhý koš? Doma silné francouzské Rennes, venku Salcburk, fabrika na talenty. Třetí koš? Anglické duo Crystal Palace a Bournemouth. A čtvrtý? Lilleström, vítěz norského poháru. A Ararat Armenia, s nímž se před rokem v Jerevanu sparťané docela nadřeli a sfoukli ho až doma v odvetě.
Ale teď je zase čeká cesta do Arménie, kterou si jistě vůbec nepřáli.
Plzeň si naopak užije parádní výjezdy do San Sebastianu, Bournemouthu, Budapešti a Lilleströmu, doma přivítá slavnou Benfiku, belgický Union St. Gilloise, polskou Jagiellonii Bělostok a Levski Sofie, bulharského šampiona.
Z hlediska postupu možná o něco přívětivější los, ale stejně: nepodcenit ani ň!
Kdo ví, jestli nejspokojenější nakonec nebude Jablonec, který v Konferenční lize vyfasoval kombinaci velkých jmen a týmů, proti kterým se dá bodovat. Představte si tu slávu, až se do kopce ke stadionu bude drápat autobus s hvězdami anglického Brightonu.
Dlouho se na severu čekalo na opravdovou evropskou show. Skupinovou fázi hrál Jablonec doteď dvakrát, ale na soupeře, kteří by přitáhli náročné fanoušky, štěstí nikdy neměl. Dynamo Kyjev, Astana, Kluž nebo Randers nebyly zrovna týmy, po kterých by se Na střelnici bažilo, zato pojem z Premier League, který začal sezonu kanonádou proti Aston Ville? To je jiná!
A pozor, ještě nekončíme: Jablonec čeká třeba i cesta do tureckého Trabzonu, který žije přestupovým příběhem léta. Dres s desítkou dostal Mohamed Salah, egyptský bůžek a donedávna tahoun Liverpoolu. V záloze mu kryje záda zarputilý Brazilec Fabinho, v brance se ohání Kamerunec Onana, dřív jednička Interu Milán, Ajaxu nebo Manchesteru United. Těžkou práci bude mít Jablonec v německém Freiburgu, zato proti Rize, Luganu nebo Iberii Tbilisi klidně může myslet na tři body a rvát se o postup.
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Salah, Lukaku a další. Proč najednou mizí hvězdy do Turecka ve velkém?
Ten se od Sparty a Plzně očekává, ale bude zajímavé sledovat, jak se popasují s nejnáročnějšími testy.
Jak sparťané vyjdou třeba ze srovnání s Crystal Palace, posledním vítězem Konferenční ligy? Tradovalo se, že jeho stadion Selhurst Park je v Anglii jedním z posledních, kde ještě zažijete syrovou atmosféru, jenže ve středu se rozpadla ultras sekce, která vedení vzkázala: „Čím dál víc lidí se sem chodí nechat bavit, místo aby fandili a podporovali. Na protest ukončujeme veškerou organizovanou aktivitu.“
České zástupce může naopak domácí atmosféra pošoupnout blíž postupu: jako když Plzni fanoušci pomohli otočit už téměř ztracenou misi s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Přibudou další památné bitvy?
Los fotbalových pohárů
Soupeři českých týmů
Sparta (Evropská liga)
Plzeň (Evropská liga)
Jablonec (Konferenční liga)