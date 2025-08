Spartu čeká tým z Lotyšska či Izraele, Baník narazí na Lugano, nebo Celje

Sparťanští fotbalisté mají padesátiprocentní šanci, že se v boji o Konferenční ligu vydají do Norska či Švédska. Baník Ostrava v případě, že uspěje v 3. předkole proti Austrii, narazí na vítěze duelu...

Fotbalový brankář Milan Heča ze Slovácka se v pokutovém území soupeře v souboji s Tomášem Chorým faulu nedopustil. Oznámila to komise rozhodčích. Sudí Jan Všetečka tak za následné hrubé nesportovní...

Patrik Schick zůstává hráčem Leverkusenu. Český fotbalový kanonýr v předním německém klubu prodloužil smlouvu do roku 2030, tou dobou mu bude už 34 let. O podpisu kontraktu informovali zástupci...

Plzeň v případě postupu vyzve v souboji o Ligu mistrů Bruggy, nebo Salcburk

Aktualizujeme

Plzeňští fotbalisté se v závěrečném předkole Ligy mistrů, pokud se do něj přes Rangers dostanou, střetnou s vítězem souboje Bruggy - Salcburk. Je to přijatelnější varianta, než pokud by jim pondělní...