Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Plzeň půjde v play off na Beer Ševu, či Crvenu zvezdu. Hradec na soupeře čeká

Autor:
  12:50aktualizováno  13:10

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce. | foto: MF DNES / Petr Eret

Plzeňští fotbalisté se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s vyřazeným klubem z kvalifikace o postup do Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude buď izraelský tým Beer Ševa, nebo srbský hegemon Crvena zvezda Bělehrad. Rozhodl o tom pondělní los v Nyonu, švýcarském sídle Evropské fotbalové unie (UEFA).

Už dopoledne zveřejnila evropská fotbalová unie UEFA menší skupiny, v rámci nichž se bude předkolo losovat.

Plzeň je v té své stejně jako Hradec nasazená, což znamená o něco snazší skupiny protivníků.

Proti plzeňským fotbalistům se postaví buď poražený z dvojice Hapoel Beer-Ševa – Crvena zvezda Bělehrad, belgický Sint-Truiden, turecký Trabzonspor či poražený z dvojice Ararat-Armenia – Celje.

Hradci naopak hrozí vítěz duelu Thun – Vikingur Rejkjavík, řecká Kréta, poražený ze zápasu Aarhus – Sabah Baku, či poražený z utkání Dinamo Záhřeb – Žalgiris Kaunas.

Pokud oba týmy v závěrečném předkole neuspějí, přesunou se rovnou do základní fáze Konferenční ligy.

Los závěrečného předkola Evropské ligy od 13.00

možní soupeři Plzně
poražený z utkání Hapoel Beer-Ševa (Izrael) – Crvena zvezda Bělehrad (Srbsko)
Sint-Truiden (Belgie)
Trabzonspor (Turecko)
poražený z utkání Ararat-Armenia (Arménie) – Celje (Slovinsko)

možní soupeři Hradce
vítěz utkání Thun (Švýcarsko) – Vikingur Rejkjavík (Island)
Kréta (Řecko)
poražený z utkání Aarhus (Dánsko) – Sabah Baku (Ázerbájdžán)
poražený z utkání Dinamo Záhřeb (Chorvatsko) – Žalgiris Kaunas (Litva)

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Shamrock Rovers vs. Egnatia Rrogozhinë //www.idnes.cz/sport
4.8. 21:00
  • 1.88
  • 3.49
  • 4.08
Larne vs. FC Iberia 1999 //www.idnes.cz/sport
4.8. 21:00
  • 3.21
  • 3.19
  • 2.26
Ferencváros vs. Górnik Zabrze //www.idnes.cz/sport
5.8. 20:15
  • 1.73
  • 3.76
  • 4.55
Kuopion Palloseura vs. Universitatea Craiova //www.idnes.cz/sport
6.8. 17:00
  • 3.60
  • 3.44
  • 2.01
Maccabi Tel Aviv vs. CSKA Sofia //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 2.00
  • 3.39
  • 3.70
Jagiellonia Bělostok vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
6.8. 18:00
  • 3.05
  • 3.24
  • 2.32
Red Bull Salcburk vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.57
  • 4.18
  • 5.34
FC Hradec Králové vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 4.08
  • 3.69
  • 1.90
KKS Lech Poznaň vs. KÍ Klaksvík //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 1.16
  • 7.73
  • 15.30
Lincoln Red Imps vs. Omonia Nikósie //www.idnes.cz/sport
6.8. 19:00
  • 5.44
  • 4.33
  • 1.54
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

Nejčtenější

Historické odkazy, odvážné designy i sázka na jistotu. Prohlédněte si ligové dresy

Nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/2027.

Další ročník fotbalové Chance Ligy odstartoval v sobotu. Kromě řady posil představily ligové týmy také nové dresy. Některé vsadily na osvědčenou klasiku, část se však vydala odvážnější cestou. Které...

UEFA se bouří proti Infantinově ultimátu. Zvažuje i bojkot mistrovství světa

Prezident FIFA Gianni Infantino (vlevo) se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem na...

Byl by to bezprecedentní krok. Evropská fotbalová unie UEFA hrozí bojkotem mistrovství světa poté, co mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla s plánem rozprodat soukromým investorům část...

České fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu

Santi Denia, nový trenér české reprezentace.

Fotbalovou reprezentaci poprvé povede cizinec. Novým trenérem byl jmenován dvaapadesátiletý španělský kouč Santi Denia. Jeho působení schválil výkonný výbor asociace takřka jednohlasně. Denia dostal...

Hradec - Tromsö 3:1, domácí otáčeli, třikrát udeřili ze vzduchu. Příště je čeká Besiktas

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví gól Tromsu IL v odvetném utkání 2. předkola...

Vyřadit už jen jednoho protivníka a fotbalový Hradec Králové se stane účastníkem základní fáze pohárů. Norského favorita z Tromsö porazil i v odvetě a postoupil do 3. předkola Evropské ligy. Na...

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

Plzeň půjde v play off na Beer Ševu, či Crvenu zvezdu. Hradec na soupeře čeká

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s vyřazeným klubem z kvalifikace o postup do Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude buď izraelský tým Beer Ševa, nebo srbský hegemon...

3. srpna 2026  12:50,  aktualizováno  13:10

Infantino ztrácí voliče, Wales chce jiného předsedu. UEFA mu hrozí žalobou

Prezident FIFA Gianni Infantino si nenechal ujít ani zápas mezi Pobřežím...

Velšská fotbalová asociace (FAW) jako první národní svaz veřejně stáhla svoji podporu znovuzvolení Gianniho Infantina do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA). Jeho plán na prodej podílů na...

3. srpna 2026  10:19,  aktualizováno  13:02

Woltemade mu hned připomněl, jak mu dal dva góly. Horníček o dojmech v Newcastlu

Český brankář Lukáš Horníček

Když fotbalový brankář Lukáš Horníček dorazil na první trénink za svými novými spoluhráči z Newcastlu, hned si k němu našel cestu německý útočník Nick Woltemade. „Hezky jsem si popovídali. Hned mi...

3. srpna 2026  12:47

Pokud vyřadí Lyon, Sparta v boji o Ligu mistrů potká Fenerbahce, či Sturm Graz

Sparťanští fotbalisté oslavují premiérovou trefu Jonatana Brunese proti Zlínu.

Sparťanští fotbalisté znají všechny překážky, které jim stojí v cestě do Ligy mistrů. Pokud v 3. předkole vyřadí vysoce favorizovaný Olympique Lyon, v závěrečné fázi kvalifikace narazí na lepšího ze...

3. srpna 2026  11:30,  aktualizováno  12:12

Sparta - Lyon: Kde naladíte Ligu mistrů v TV, statistiky a informace

Radost sparťanského střelce Andrewa Irvinga (vlevo) po gólu proti Zlínu.

Fotbalisty Sparty čekají velké zápasy o postup do Ligy mistrů. Ve 3. předkole se utkají s francouzským Lyonem. Začínají na Letné v úterý 4.8. od 20:00. Kde můžete utkání sledovat, jaké jsou poslední...

3. srpna 2026  11:59

Tlak v Jablonci už byl nesnesitelný, říká Alégué. Nejsem žádný nervák, přesvědčuje

Alexis Alégué pózuje v dresu Artisu.

Když před čtyřmi lety dorazil do Vyškova, měl za sebou rok bez jediného zápasu a angažmá ve druhé lize bral téměř jako poslední šanci zachránit profesionální kariéru. Teď se Alexis Alégué vrátil na...

3. srpna 2026  11:30

Ztráty jsou nepříjemné, ale není to jen o systému, říká plzeňský Hrošovský

Amadou Dante z Brna a Patrik Hrošovský z Plzně v souboji.

Dva domácí zápasy, jediný získaný bod. Fotbalisté Viktorie po sobotní remíze 1:1 se Zbrojovkou zůstávají na začátku nového ročníku Chance ligy za očekáváním. Zastupující kapitán Patrik Hrošovský...

3. srpna 2026  11:11

Horníčkův obří skok. Nejdražší gólman léta je Čech, Newcastle ho bere jako jedničku

Lukáš Horníček při podpisu smlouvy s Newcastlem.

V ledově vychlazené konferenční místnosti v hotelu v americkém Dallasu českým novinářům v půlce června tvrdil: „Počítám s tím, že se po mistrovství světa vrátím zpátky do Bragy.“ Vrátil se, ale...

3. srpna 2026

Bohužel jsme to nezachytili, litoval Horejš. Remízu s Bohemians ale bere

Trenér Hradce David Horejš během derby s Pardubicemi.

Vítězná série sice po třech zápasech skončila, ale fotbalisté Hradce dál procházejí novou sezonou bez porážky. Pro první bodovou ztrátu si dojeli do pražských Vršovic, kde se s tamními Bohemians...

3. srpna 2026  9:54

Veselý: Vidím světlo na konci tunelu. Pilař byl nebezpečný. Trávník? V Uhříněvsi lepší

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Po nevydařeném prvním kole v Teplicích příliš veselý nebyl a žádal posily. Tentokrát byl přece jen o poznání optimističtější. „Vidím určité světlo na konci tunelu a věřím, že jsme na dobré cestě k...

3. srpna 2026  7:53

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Nálada v Plzni pod bodem mrazu. Hyského sráží ztráty na domácí scéně, čas mu mizí

Plzeňský trenér Martin Hyský sleduje utkání se Zbrojovkou Brno.

Nespokojené mručení se z domácích sektorů ve Štruncových sadech ozývalo už předtím. Ale když si plzeňští fotbalisté v závěru sobotního duelu se Zbrojovkou Brno za nerozhodného stavu přihrávali ze...

3. srpna 2026  7:17

Zkoušel i tenis, teď ve Spartě vzhlíží ke Kadeřábkovi. Jdu příkladem, říká Suchomel

Premium
Sparťanský obránce Martin Suchomel během zápasu proti Zlínu.

V lecčem jsou si podobní. Skromní dříči, kteří se na nejvyšší úroveň vypracovali pílí. Když sparťanský krajní obránce Martin Suchomel v pátek přihrával na premiérový gól útočníka Jonatana Brunese,...

3. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.