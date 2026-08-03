Plzeň půjde v play off na Beer Ševu, či Crvenu zvezdu. Hradec na soupeře čeká

Už dopoledne zveřejnila evropská fotbalová unie UEFA menší skupiny, v rámci nichž se bude předkolo losovat.
Plzeň je v té své stejně jako Hradec nasazená, což znamená o něco snazší skupiny protivníků.
Proti plzeňským fotbalistům se postaví buď poražený z dvojice Hapoel Beer-Ševa – Crvena zvezda Bělehrad, belgický Sint-Truiden, turecký Trabzonspor či poražený z dvojice Ararat-Armenia – Celje.
Hradci naopak hrozí vítěz duelu Thun – Vikingur Rejkjavík, řecká Kréta, poražený ze zápasu Aarhus – Sabah Baku, či poražený z utkání Dinamo Záhřeb – Žalgiris Kaunas.
Pokud oba týmy v závěrečném předkole neuspějí, přesunou se rovnou do základní fáze Konferenční ligy.
Los závěrečného předkola Evropské ligy od 13.00
možní soupeři Plzně
možní soupeři Hradce