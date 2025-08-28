Los Evropské ligy 2025/26: koše, možní soupeři Plzně, kde sledovat živě?

  13:49
Páteční losování ligové fáze Evropské ligy očekávají v Česku především fanoušci plzeňských fotbalistů. V případě zázraku bude velmi zajímat také příznivce Olomouce. Jaké je rozdělení do košů, na koho může český vicemistr narazit a kde můžete napínavou podívanou sledovat živě?

Kapitán Bartosz Kapustka z Legie Varšava a Bogdan Vatajelu z Aktobe bojují o míč v prvním předkole Evropské ligy. | foto: Profimedia.cz

Kde sledovat los Evropské ligy 2025/26

V Česku bude losování Evropské ligy 2025/26 (29. srpna 2025 ve 13:00 SELČ) vysílat stanice Nova Sport 3.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Oblíbenou variantou je sledování oficiálního streamu na webu uefa.com (případně i přes YouTube kanál, pokud jej UEFA opět nabídne, což udělala v minulých letech).

Rozdělení do košů (bude doplněno)

Jistí účastníci (+ očekávané postupy/přesuny z kvalifikace o LM):

1. koš – AS Řím, Porto, Feyenoord Rotterdam, Lille, Dinamo Záhřeb, Real Betis, Salcburk, Aston Villa (Rangers Glasgow)

2. koš – Olympique Lyon, Plzeň, (Fenerbahce, Braga, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Young Boys Bern, Basilej, Midtjylland)

3. koš – Freiburg, Nottingham, Nice, Bologna, Bodo/Glimt (Karabach, Ludogorec Razgrad, FCSB, Lech Poznaň)

4. koš – Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagels, Brann Bergen, Pafos, Kajrat Almaty (Panathinaikos, Malmö, Utrecht)

Systém losování

1. Rozdělení do košů

  • 36 účastníků se rozdělí do 4 výkonnostních košů (9 týmů v každém).
  • Rozdělení vychází z UEFA koeficientů.
  • Kluby ze stejné země nesmí být nalosovány proti sobě v ligové fázi.

2. Jak se losuje

Každý tým dostane

  • 2 soupeře z 1. koše
  • 2 soupeře z 2. koše
  • 2 soupeře z 3. koše
  • 2 soupeře ze 4. koše

a odehraje tedy osm zápasů. Vždy jeden doma a jeden venku proti soupeřům z daného koše.

Termíny ligové fáze v EL:

KoloTermín
1. kolo24.–25. září 2025
2. kolo2. října 2025
3. kolo23. října 2025
4. kolo6. listopadu 2025
5. kolo27. listopadu 2025
6. kolo11. prosince 2025
7. kolo22. ledna 2026
8. kolo29. ledna 2026

Jak dál po skončení ligové fáze

  • Tabulka všech 36 týmů se seřadí podle bodů.
  • Nejlepších 8 týmů jde přímo do osmifinále.
  • 9.–24. místo hraje předkolo play-off (dvojzápas).
  • 25.–36. místo končí.

Play-off o osmifinále

  • Hrají týmy na 9.–24. místě tabulky.
  • Formát: dvojzápas (doma–venku).
  • Nasazení:
    • 9.–16. místo = nasazení
    • 17.–24. místo = nenasazení
  • Nasazený tým hraje odvetu doma.
  • Vítěz postupuje do osmifinále.

3. Osmifinále

  • Celkem 16 týmů:
    • 8 nejlepších z ligové fáze
    • 8 vítězů play-off o osmifinále
  • Soupeře určí los
  • Formát: dvojzápas (doma–venku).

4. Čtvrtfinále

  • 8 vítězů osmifinále
  • Klasický los, bez nasazení
  • Dvojzápas

5. Semifinále

  • 4 vítězové čtvrtfinále
  • Opět los
  • Dvojzápas

6. Finále

  • Finále Evropské ligy 2025/26 se odehraje 20. května 2026 v Istanbulu na stadionu Besiktase.
  • Stadion má kapacitu okolo 42 tisíc diváků.
    • Hraje se pouze jeden zápas.

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

Fotbalové zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.

Nova Sport 5 může vysílat jeden zápas v daném kole. Má přitom právo první volby, z obou soutěží ale může vysílat jen jeden duel. Tento kanál bude přenášet také finále.

Stanice Sport1, Sport2 a Sport3 vysílají další vybraná utkání. Česká televize už soutěž nevysílá, výjimečně může některý ze zápasů zakoupit samostatně.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Play-off

Kompletní los

