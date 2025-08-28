Kde sledovat los Evropské ligy 2025/26
V Česku bude losování Evropské ligy 2025/26 (29. srpna 2025 ve 13:00 SELČ) vysílat stanice Nova Sport 3.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Oblíbenou variantou je sledování oficiálního streamu na webu uefa.com (případně i přes YouTube kanál, pokud jej UEFA opět nabídne, což udělala v minulých letech).
Rozdělení do košů (bude doplněno)
Jistí účastníci (+ očekávané postupy/přesuny z kvalifikace o LM):
1. koš – AS Řím, Porto, Feyenoord Rotterdam, Lille, Dinamo Záhřeb, Real Betis, Salcburk, Aston Villa (Rangers Glasgow)
2. koš – Olympique Lyon, Plzeň, (Fenerbahce, Braga, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Young Boys Bern, Basilej, Midtjylland)
3. koš – Freiburg, Nottingham, Nice, Bologna, Bodo/Glimt (Karabach, Ludogorec Razgrad, FCSB, Lech Poznaň)
4. koš – Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagels, Brann Bergen, Pafos, Kajrat Almaty (Panathinaikos, Malmö, Utrecht)
Systém losování
1. Rozdělení do košů
- 36 účastníků se rozdělí do 4 výkonnostních košů (9 týmů v každém).
- Rozdělení vychází z UEFA koeficientů.
- Kluby ze stejné země nesmí být nalosovány proti sobě v ligové fázi.
2. Jak se losuje
Každý tým dostane
- 2 soupeře z 1. koše
- 2 soupeře z 2. koše
- 2 soupeře z 3. koše
- 2 soupeře ze 4. koše
a odehraje tedy osm zápasů. Vždy jeden doma a jeden venku proti soupeřům z daného koše.
Termíny ligové fáze v EL:
|Kolo
|Termín
|1. kolo
|24.–25. září 2025
|2. kolo
|2. října 2025
|3. kolo
|23. října 2025
|4. kolo
|6. listopadu 2025
|5. kolo
|27. listopadu 2025
|6. kolo
|11. prosince 2025
|7. kolo
|22. ledna 2026
|8. kolo
|29. ledna 2026
Jak dál po skončení ligové fáze
- Tabulka všech 36 týmů se seřadí podle bodů.
- Nejlepších 8 týmů jde přímo do osmifinále.
- 9.–24. místo hraje předkolo play-off (dvojzápas).
- 25.–36. místo končí.
Play-off o osmifinále
- Hrají týmy na 9.–24. místě tabulky.
- Formát: dvojzápas (doma–venku).
- Nasazení:
- 9.–16. místo = nasazení
- 17.–24. místo = nenasazení
- Nasazený tým hraje odvetu doma.
- Vítěz postupuje do osmifinále.
3. Osmifinále
- Celkem 16 týmů:
- 8 nejlepších z ligové fáze
- 8 vítězů play-off o osmifinále
- Soupeře určí los
- Formát: dvojzápas (doma–venku).
4. Čtvrtfinále
- 8 vítězů osmifinále
- Klasický los, bez nasazení
- Dvojzápas
5. Semifinále
- 4 vítězové čtvrtfinále
- Opět los
- Dvojzápas
6. Finále
- Finále Evropské ligy 2025/26 se odehraje 20. května 2026 v Istanbulu na stadionu Besiktase.
- Stadion má kapacitu okolo 42 tisíc diváků.
- Hraje se pouze jeden zápas.
Kde sledovat zápasy Evropské ligy?
Fotbalové zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.
Nova Sport 5 může vysílat jeden zápas v daném kole. Má přitom právo první volby, z obou soutěží ale může vysílat jen jeden duel. Tento kanál bude přenášet také finále.
Stanice Sport1, Sport2 a Sport3 vysílají další vybraná utkání. Česká televize už soutěž nevysílá, výjimečně může některý ze zápasů zakoupit samostatně.