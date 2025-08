Jak v evropských pohárech dál. Na koho mohou české kluby narazit v play off?

Los závěrečných čtvrtých předkol evropských pohárů se uskuteční v pondělí 4. srpna. Jako první jde na řadu v poledne Liga mistrů, jako poslední Konferenční ligy ve 14.00.

Přitom české kluby teprve čeká 3. předkolo. Plzeň hraje v úterý, Sparta s Baníkem nastoupí ve čtvrtek.

I proto v osudí budou většinou dvojice soupeřů.

Liga mistrů nasazené

Benfika Lisabon/Nice

Bruggy - Salcburk. nenasazené

Rangers/Plzeň

Feyenoord/Fenerbahce

U Plzně v Lize mistrů je to poměrně jednoduché. V nemistrovské části kvalifikace jdou proti sobě jen dvě dvojice. Nenasazená Plzeň, kterou čekají Rangers, může dostat vítěze souboje Benfica Lisabon - Nice, nebo Bruggy - Salcburk. Čtvrtou dvojicí v play off je Feyenoord s Fenerbahce, ty jsou stejně jako Plzeň - Rangers mezi nenasazenými.

Poražení z 3. předkola nemistrovské větve se přesunou přímo do základní části Evropské ligy. Vítězové budou mít jistou rovněž Evropskou ligu, ale také bonus 4,29 milionu eur (108 milionů korun) za účast ve čtvrtém předkole.

V kvalifikaci o Ligu mistrů se hraje jen o sedm míst, z toho na nemistrovskou část připadají dvě.

V mistrovské části bojují šampioni zemí, které jsou v žebříčku národních koeficientů od jedenáctého místa níž. Ve hře jsou například Bodö/Glimt, Celtic, Sturm Graz, FC Kodaň, Malmö, Crvena zvezda Bělehrad, Ferencváros, Basilej, Karabach či Dynamo Kyjev.

Sigma v osudí po sedmi letech

Evropská liga nasazené

Šachtar/Panathinaikos

CFR Kluž/Braga

PAOK Soluň

Maccabi Tel Aviv/Hamrun Spartans

Young Boys Bern

Fredrikstad/Midtjylland

AEK Larnaca/Legia Varšava

Servette/Utrecht

FCSB/Drita

Malmö/FC Kodaň (poražený)

Ludogorec Razgrad/Ferencváros (poražený)

Lech Poznaň/Crvena zvezda Bělehrad (poražený) nenasazené

Rijeka/Shlebourne

Genk

Pafos/Dynamo Kyjev (poražený)

RFS Riga/Kuopio

Zrinjski Mostar/Breidablik

Licoln Red Imps/Noah

Aberdeen

Olomouc

Samsunspor

Häcken/Brann Bergen

Kajrat Almaty/Slovan Bratislava (poražený)

Škendija Tetovo/Karabach (poražený)

Česko jeden klub v Evropské lize ztratilo, když Baník Ostrava ve 2. předkole nestačil na Legii Varšava. Druhý zástupce Sigma Olomouc jako vítěz poháru vstupuje přímo do play off. Jako jeden z dvanácti nenasazených týmů může narazit na papírově silnějšího protivníka.

V play off už není mistrovská a nemistrovská větev. 24 klubů či dvojic z třetího předkola bude rozděleno do tří skupin. Platí, že na sebe nemohou narazit týmy z jedné země.

Asi nejpřijatelnějším losem pro Sigmu by byla dvojice FCSB - Drita a Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans. Může dostat i Legii Varšava, přemožitele Baníku, či Servette Ženeva, kterou vyřadila Plzeň z kvalifikace o Ligu mistrů.

Těžkým losem by byly dvojice Šachtar Doněck - Panathinaikos, Braga - CFR Kluž, nebo Young Boys Bern či PAOK Soluň.

V osudí jsou i dvojice z Ligy mistrů, v tomto případě se do Evropské ligy přesune poražený.

Sigma je v pohárech po sedmi letech, tenkrát ve 3. předkole vyřadila Kajrat Almaty, ale poté nestačila na Sevillu.

Sparta nasazená, Baník nenasazený

Konferenční liga nasazené týmy

Sparta/Ararat

Fiorentina

Crystal Palace

Rayo Vallecano

Mohuč

Štrasburk

Alkmaar/Vaduz

Rapid Vídeň/Dundee United

Anderlecht/Šeriff Tiraspol

Istanbul Basaksehir/Viking Stavanger

Partizan Bělehrad/Hibernian Edinburg

Lugano/Celje

CFR Kluž/Braga (poražený)

Maccabi Haifa/Raków Čenstochová

Shamrok Rovers/Ballkani

Omonia Nikósie/Araz Nachičevan

Šachtar/Panathinaikos (poražený)

Besiktas/St. Patrick

Jagiellonia Bělostok/Silkeborg nenasazené týmy

Santa Clara/Larne

Astana/Lausanne

Servette/Utrecht (poražený)

Klaksvik/Neman Grodno

Vikingur Reykjavík/Linfield

Hajduk Split/Dinamo City

FC Riga/Beitar Jeruzalém

AEK Atény/Aris Limassol

Wolfsberg/PAOK Soluň (poražený)

Baník Ostrava/Austria Vídeň

Trnava/Craiova

Fredrikstad/Midtjylland (poražený)

Rosenborg/Hammarby

AEK Larnaka/Legia Varšava (poražený)

Häcken/Brann Bergen (poražený)

AIK Stockholm/Györ

Kauno Žalgiris/Arda

Levski Sofie/Sabah

Žitomir/Paksi

Play off o postup do Konferenční ligy se zúčastní osmatřicet klubů či dvojic, plus dalších deset v mistrovské části kvalifikace. Tam propadnou týmy, které neuspěly v mistrovské větvi Champions League a následně nezvládly ani 3. předkolo Evropské ligy.

Sparta s Baníkem jsou v hlavním osudí, v němž týmy těsně před pondělním losem budou rozděleny do čtyř skupin. Možnosti se tak výrazně zúží.

Sparťané, kteří v třetím předkole hrají s neznámým Araratem-Armenia, mají čtvrtý nejvyšší koeficient z celé kvalifikace a jsou nasazení.

Baník, který se po neúspěchu s Legií přesunul o soutěž níž a ve 3. předkole ho čeká duel s Austrií Vídeň, je nenasazený.

Může tak narazit na kluby z elitních západoevropských soutěží. Hitem je vítěz Anglického poháru Crystal Palace, atraktivní by byla Fiorentina, Mohuč, Rayo Vallecano i Štrasburk.

Dvojice Baník - Austria nemůže být nalosována ke Sparta - Ararat-Armenia.

Přijatelným soupeřem by bylo Lugano - Celje, Shamrok - Ballkani, Omonie Nikósie - Araz či Jagiellonia Bělostok - Silkeborg.

I nasazená Sparta ale může dostat papírově silného protivníka jako jsou AEK Atény či PAOK Soluň. Zajímavostí by byla Santa Clara z Azorských ostrovů, pátý tým portugalské ligy.

Ale jsou tam i nepříjemnosti typu Astana, Hammarby, Häcken, Rosenborg či třeba Legia Varšava, pokud by vypadla v 3. předkole Evropské ligy.

Pikantní byl byl souboj s Trnavou či Midtjyllandem, kde léta působil sparťanský trenér Brian Priske.

Řekové ztratili Aris, pozor na Poláky

Nejdůležitější zprávou druhých předkol z pohledu koeficientů je, že Řekové, kteří jsou v pořadí těsně za Českem, ztratili jeden tým. Porážka a remíza s Arazem Nachičevan vyřadila Aris Soluň. Pro řecký fotbal tak bodují už jen Olympiakos, Panathinaikos, PAOK a AEK Atény, zatímco jejich body se budou dál dělit pěti.

Česko po druhých předkolech stále zůstává na pěti týmech a zapsalo celkem 0,400 bodu za výhry Plzně (3:1 v Ženevě) a Sparty (4:0 nad Aktobe). Jen těsně pak unikly další body Baníku (1:2 ve Varšavě), který navíc v závěru neproměnil penaltu.

Tuzemské kluby tak nadále drží desátou pozici, tam by je do konce kvalifikací neměl nikdo ohrozit. Důležitější bude, kolik týmů se nakonec dostane do základních fází, kde už se body nepůlí. Jisté jsou už tři, k Olomouci a Slavii se přidala Plzeň, která si zajistila minimálně účast v Evropské lize. Neobyčejným úspěchem by bylo pět postupů, k udržení desáté pozice zajišťující mistra přímo v Lize mistrů, by Češi potřebovali ideálně čtyři.

Velmi silný ročník zatím mají třináctí Poláci, jejichž čtyři týmy hladce procházejí předkoly a zapisují výhru za výhrou. Dohromady už nasbíraly o 0,675 bodu víc než Češi, navíc jsou bez bonusu za jistý postup do Ligy mistrů. Dá se předpokládat, že do základních fází nakonec vyšlou až tři kluby. I proto je důležité, aby jich Češi měli víc. Polsko má podle matematických modelů skoro třetinovou šanci, že se po sezoně umístí do desátého místa, ta česká je na 55 %.