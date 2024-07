Slavii čeká belgický Union. Sparta může narazit na Rumuny, nebo na Izraelce

Losovalo se v pondělí po poledni ve švýcarském Nyonu, sídle UEFA.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů první utkání 6. a 7. srpna, odvety 13. srpna) Mistrovská část: Shamrock (Ir.)/ Sparta Praha - FCSB (Rum.)/Maccabi Tel Aviv

- FCSB (Rum.)/Maccabi Tel Aviv Lincoln Red Imps (Gibr.)/Karabach - Ludogorec Razgrad/Dinamo Minsk

Celje/Slovan Bratislava - APOEL Nikósie/Petrocub (Mold.)

Malmö/Klaksvík - PAOK Soluň/Borac Banja Luka (Bos.)

Santa Coloma (And.)/Midtjylland - Ferencváros Budapešť/The New Saints (Wal.)

Panevežys (Lit.)/Bialystok - Bodö/Glimt/RFS Riga. Ligová část: Slavia Praha - Union Saint-Gilloise (Belg.)

- Union Saint-Gilloise (Belg.) Lille - Lugano/Fenerbahce Istanbul

Dynamo Kyjev/Partizan Bělehrad - Glasgow Rangers

Salcburk - Twente Enschede.

Sparta, která byla při losu nenasazená, nejdřív musí postoupit z druhého předkola dál. V úterý večer ji v Dublinu čeká úvodní utkání na hřišti Shamrocku Rovers, což je irský šampion. Odveta se hraje příští týden.

To nasazená Slavia se může v nemistrovské části kvalifikace na svého soupeře z Belgie chystat rovnou.

Úvodní utkání třetího předkola jsou na programu v úterý 6. a ve středu 7. srpna, odvety se hrají v úterý 13. srpna. Oba čeští zástupci by přitom měli v prvním srpnovém týdnu začínat doma.

Mimochodem, kdyby Sparta své utkání s Shamrockem Rovers nezvládla, propadla by se do kvalifikace Evropské ligy a narazila by na poraženého z dvojice Slovan Bratislava – Celje.

FCSB, někdejší Steaua Bukurešť, je pro české týmy starý známý. Klub, kterému vládne tvrdou rukou extrovertní boss Gigi Becali, hrál na Letné v předkole Ligy mistrů naposledy v létě 2016. Tehdy ještě v jeho dresu zářil i Nicolae Stanciu, dal dva góly a Rumuni tehdy postoupili po výsledcích 2:0 venku a 1:1 doma.

Nyní mají v kádru například exslávistu Alexandrua Balutu a několik rumunských reprezentantů z nedávného Eura v Německu.

Maccabi Tel Aviv, další potenciální protivník Sparty, se v létě stal popětadvacáté šampionem své země. Jde o kolos, který nikdy nesestoupil z izraelské ligy.

Jeho kádr až na výjimku tvoří pouze domácí hráči, kvůli bezpečnostní situaci v Izraeli nastupovali v minulé sezoně v evropských pohárech na stadionu srbské Bačky Topoly.

Union Saint-Gilloise, soupeř Slavie, převzal v posledních letech v Bruselu nadvládu po Anderlechtu, byť na mistrovský titul dál čeká.

Loni vyhrál základní část o sedm bodů, jenže v belgické nadstavbě, kde se bodový zisk dělí dvěma, jeho fotbalisté selhali a nakonec skončili těsně za mistrovskými Bruggami. Něco podobného se jim stalo o dva roky dřív v sezoně, ve které přitom byli nováčky.

Na návrat mezi elitu předtím čekali dlouhých 48 let.

Klub, který sídlí na stařičkém stadionu uprostřed bruselské čtvrti Forest, ale evropské poháry obvykle hrává v moderní aréně konkurenčního Anderlechtu, nyní zažívá nebývalý rozkvět.

Před šesti lety ho koupil britský sázkový miliardář Tony Bloom, jenž je zároveň majitele anglického Brightonu, a se společníkem Alexem Muziem zahájili i pomocí datové analýzy úspěšnou transformaci.

V minulé sezoně vyhrál klub Belgický pohár.

Před dvěma lety prošel Union až do čtvrtfinále Evropské ligy, kde nestačil až na německý Leverkusen. V minulé sezoně si ve skupině pro změnu vyšlápl i na Liverpool, ale pak spadl do Konferenční ligy a vypadl s Fenerbahce.

V létě v Unionu přišli o nejlepšího střelce, Alžířana Mohameda Amoura, který odešel do německého Wolfsburgu. Německého trenéra Alexandera Blessina zase zlákalo St. Pauli, nováček bundesligy.

V týmu působí například Kevin Mac Allister, bratr argentinského mistra světa Alexise. Kapitánem je Anthony Morris, dlouholetá brankářská jednička lucemburské reprezentace.