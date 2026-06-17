Do druhého předkola Konferenční ligy by za normálních okolností šel Hradec Králové, coby čtvrtý celek uplynulé sezony české ligy. Karviná si jako vítěz poháru zajistila start v závěrečném předkole Evropské ligy.
Jenže pokud by ji UEFA vyloučila z pohárů ještě před losem, došlo by k posunům.
Místo pro vítěze poháru by uzmula třetí Plzeň, do druhého předkola Evropské ligy by za ní šel čtvrtý Hradec a ona Konferenční liga by zbyla na pátý Jablonec. Možní soupeři se však nemění, neb oba celky přejímají hodnotu národního koeficientu (samy ho totiž nemají vyšší).
Jak tedy vypadá osudí?
|Vllaznia Skadar/KF Mališevo*
|Albánie/Kosovo
|Panevežys
|Litva
|Něftči Baku
|Ázerbájdžán
|Motherwell
|Skotsko
|UNA Strassen/La Fiorita*
|Lucembursko/San Marino
|Dunajská Streda
|Slovensko
|Víkingur Tórshavn/ Stjarnan Gardabaer*
|Faerské ostrovy/Island
|IFK Göteborg
|Švédsko
|GAIS Göteborg
|Švédsko
|Varaždín
|Chorvatsko
|Hajduk Split/Žilina**
|Chorvatsko/Slovensko
|Vojvodina Novi Sad/Ferencváros Budapešť**
|Srbsko/Maďarsko
|Zira/ Torpedo Kutaisi*
|Ázerbájdžán/Gruzie
|Dečic/Liepaja*
|Černá Hora/Lotyšsko
|Dila Gori/Virtus AC*
|Gruzie/San Marino
|Elbasan/BATE Borisov*
|Albánie/Bělorusko
|Hapoel Tel Aviv
|Izrael
|Beitar Jeruzalém
|Izrael
|Debrecín
|Maďarsko
|Paksi
|Maďarsko
|Železničar Pančevo
|Srbsko
|Dynamo Kyjev/Universitatea Kluž**
|Ukrajina/Rumunsko
|Čerkasy
|Ukrajina
|Žytomyr
|Ukrajina
|FK Sarajevo/Inter Turku*
|Bosna a Hercegovina/Finsko
|Mornar Bar/Atletic Escaldes*
|Černá Hora/Andorra
|Bohemians Dublin/St. Joseph’s*
|Irsko/Gibraltar
|Penybont FC/FC Santa Coloma*
|Wales/Andorra
|Mondorf-les-Bains/Dinamo Tbilisi*
|Lucembursko/Gruzie
|Alaškert Jerevan/Jelimaj Semej*
|Albánie/Kazachstán
|Koper
|Slovinsko
|Bravo
|Slovinsko
|Šeriff Tiraspol/NK Aluminji**
|Moldavsko/Slovinsko
|Zimbru Kišiněv
|Moldavsko
|Valur Rejkjavík
|Island
|Auda
|Lotyšsko
|CSKA 1948 Sofie
|Bulharsko
|Shelbourne
|Irsko
|CSKA Sofia/Derry City**
|Bulharsko/Irsko
|Karabach/Vestri**
|Ázerbájdžán/Island
|Dukagjini
|Kosovo
|Valletta
|Malta
|Coleraine
|Severní Irsko
|*vítěz z prvního předkola KL
|**poražený z prvního předkola EL
Konferenční liga
Konferenční liga má následující formát:
- Předkola: 4 předkola, mistrovská a nemistrovská větev, dohromady 24 klubů postoupí do ligové fáze.
- Ligová fáze: 36 týmů v jedné tabulce, každý odehraje 6 zápasů (3 doma, 3 venku).
- Vyřazovací část: 24 týmů postupuje, přičemž 8 nejlepších jde přímo do osmifinále, zbylých 16 týmů hraje play-off o postup. Následují čtvrtfinále, semifinále a finále.
Kde sledovat los druhého předkola Evropské ligy?
Los předkola Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA 2026 by měl být dostupný prostřednictvím webu UEFA.com a služby UEFA.tv.