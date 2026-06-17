Do druhého předkola Evropské ligy by za normálních okolností šla Plzeň, coby třetí celek uplynulé sezony české ligy. Karviná, vítěz poháru, si zajistila start v závěrečném předkole.
Pokud ji UEFA vyloučí z pohárů ještě před losem, dojde k posunům.
Místo pro vítěze poháru by uzmula třetí Plzeň, do druhého předkola Evropské ligy by za ní tedy šel čtvrtý Hradec, což mění i možné soupeře. Zatímco Plzeň by byla ve druhém předkole nasazená, Hradec by byl nenasazený.
Jak vypadá osudí?
|Šeriff Tiraspol/Aluminji*
|Moldavsko/Slovinsko
|Dynamo Kyjev/Universitatea Kluž*
|Ukrajina/Rumunsko
|Besiktas
|Turecko
|Twente Enschede
|Nizozemsko
|Hajduk Split/Žilina*
|Chorvatsko/Slovinsko
|Tromsö
|Norsko
|St. Gallen
|Švýcarsko
|CSKA Sofia/Derry City*
|Bulharsko/Irsko
|Hammarby
|Švédsko
|*vítěz z prvního předkola EL
|Benfica Lisabon
|Portugalsko
|Ferencváros/Vojvodina Novi Sad*
|Maďarsko/Srbsko
|Midtjylland
|Dánsko
|PAOK Soluň
|Řecko
|Karabach/Vestri
|Ázerbájdžán/Island
|Maccabi Tel Aviv
|Izrael
|Anderlecht
|Belgie
|Pafos
|Kypr
|Šeriff Tiraspol/Aluminji*
|Moldavsko/Slovinsko
|*vítěz z prvního předkola EL
Evropská liga má následující formát:
Předkola: 4 kvalifikační předkola (včetně předkola play-off), rozdělená na mistrovskou a nemistrovskou větev, po jejichž absolvování se celkem 12 klubů kvalifikuje do ligové fáze.
Ligová fáze: 36 týmů v jedné tabulce, každý odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku) proti různým soupeřům. Tabulka se sestavuje podle bodového zisku.
Vyřazovací část: 24 týmů postupuje dál – 8 nejlepších přímo do osmifinále, týmy na 9.–24. místě hrají play-off o postup do osmifinále. Následují klasická vyřazovací kola: osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.
Kde sledovat los druhého předkola Evropské ligy?
Los předkola Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA 2026 by měl být dostupný prostřednictvím webu UEFA.com a služby UEFA.tv.