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Los 2. předkola Evropské ligy: Účastníci, Češi, soupeři, kde sledovat

Autor:
  6:24
Záleží ještě na Karviné zapletené do korupční kauzy. Pokud ji UEFA vyloučí z evropských fotbalových pohárů, do druhého předkola Evropské ligy zamíří Hradec Králové. Pokud ne, bude tam ještě před startem domácí soutěže začínat Plzeň. Kdo jim v osudí hrozí?

Hradecký útočník Ondřej Mihálik (vlevo) se snaží s míčem uniknout Sampsonu Dwehovi z Plzně. | foto: ČTK

Do druhého předkola Evropské ligy by za normálních okolností šla Plzeň, coby třetí celek uplynulé sezony české ligy. Karviná, vítěz poháru, si zajistila start v závěrečném předkole.

Pokud ji UEFA vyloučí z pohárů ještě před losem, dojde k posunům.

Místo pro vítěze poháru by uzmula třetí Plzeň, do druhého předkola Evropské ligy by za ní tedy šel čtvrtý Hradec, což mění i možné soupeře. Zatímco Plzeň by byla ve druhém předkole nasazená, Hradec by byl nenasazený.

Jak vypadá osudí?

Možní soupeři ve druhém předkole Evropské ligy pro Plzeň
Šeriff Tiraspol/Aluminji*Moldavsko/Slovinsko
Dynamo Kyjev/Universitatea Kluž*Ukrajina/Rumunsko
BesiktasTurecko
Twente EnschedeNizozemsko
Hajduk Split/Žilina*Chorvatsko/Slovinsko
TromsöNorsko
St. GallenŠvýcarsko
CSKA Sofia/Derry City*Bulharsko/Irsko
HammarbyŠvédsko
*vítěz z prvního předkola EL
Možní soupeři ve druhém předkole Evropské ligy pro Hradec
Benfica LisabonPortugalsko
Ferencváros/Vojvodina Novi Sad*Maďarsko/Srbsko
MidtjyllandDánsko
PAOK SoluňŘecko
Karabach/VestriÁzerbájdžán/Island
Maccabi Tel AvivIzrael
AnderlechtBelgie
PafosKypr
Šeriff Tiraspol/Aluminji*Moldavsko/Slovinsko
*vítěz z prvního předkola EL

Evropská liga má následující formát:

Předkola: 4 kvalifikační předkola (včetně předkola play-off), rozdělená na mistrovskou a nemistrovskou větev, po jejichž absolvování se celkem 12 klubů kvalifikuje do ligové fáze.

Ligová fáze: 36 týmů v jedné tabulce, každý odehraje 8 zápasů (4 doma, 4 venku) proti různým soupeřům. Tabulka se sestavuje podle bodového zisku.

Vyřazovací část: 24 týmů postupuje dál – 8 nejlepších přímo do osmifinále, týmy na 9.–24. místě hrají play-off o postup do osmifinále. Následují klasická vyřazovací kola: osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.

Kde sledovat los druhého předkola Evropské ligy?

Los předkola Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA 2026 by měl být dostupný prostřednictvím webu UEFA.com a služby UEFA.tv.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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