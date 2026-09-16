Neymar či Mbappé na hřišti, Mbe Soh na lavici. Proč zažije poháry až v Jerevanu?

Paris St. Germain to tenkrát dotáhl až do finále, kde podlehl Bayernu Mnichov.
Mbe Soh krátce po něm přestoupil do Nottinghamu Forest. A přes Guingamp, nizozemské Almere a belgické kluby Beerschot a St. Truiden se letos v létě dostal do Sparty.
Jako člen základní sestavy má ve středu v Jerevanu skutečně první šanci odehrát pohárový zápas. Soupeřem je tamní šampion Ararat-Armenia.
„Sedí vedle mě trenér a ten ví, jestli budu hrát. Já to netuším,“ pronesl s úsměvem pětadvacetiletý rodák z Kamerunu.
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„Ale těším se, chci být stoprocentně připravený. Věřím, že jako tým dosáhneme výsledku, který si přestavujeme.“
Když se na Stadionu republiky v tiskovém středisku, které výrazně ochlazovala klimatizace, posadil s trenérem Brianem Priskem za stůl, první otázka směřovala právě k jeho šest lest staré události.
Při vší úctě, nečekal jste, že po tehdejší zkušenosti si poháry zahrajete dřív než za Spartu v Arménii?
„Takhle neuvažuju. Zažil jsem ve fotbale dobré i horší momenty, ale soustředím se jen na to, co je teď. A to je Evropská liga se Spartou,“ zdůraznil Mbe Soh.
„Rozhodně jsem tam nabral spoustu zkušeností, byla to důležitá etapa v mojí kariéře, ale jsem ve Spartě a už se nemůžu dočkat, až to ve středu vypukne.“
Stoperskou dvojici tvoří s norským habánem Tobiasem Guddalem.
On je kliďas, Mbe Soh spíš emotivní hráč, jak prozradil jejich spoluhráč Roman Macek.
„Já a emotivní? Vážně? Jestli myslíte vášeň pro hru, tak to rozhodně sedí,“ pronesl Mbe Soh. „Rád vyhrávám, dávám do všeho sto procent. A k tomu vášeň potřebujete. Chci to ukázat i tady v Jerevanu.“
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Když na konci srpna do Sparty ze St. Truiden přestoupil, nedostal žádný čas na rozkoukání. Hned po pár dnech nastoupil do derby, které Spartě výsledkově nevyšlo (0:3).
„Ale nebylo pro mě složité si zvyknout. Spoluhráči i trenér mi pomohli, hezky mě přijali. Všechno v pohodě.“