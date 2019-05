Zázrak v Liverpoolu. A trenér Klopp slyší: Bravo Jürgene! Jsi génius

Origi(nální) dílo a další nečekaní kouzelníci Tohle jsou novodobí hrdinové Liverpoolu. Čekali byste je? Divock Origi. Za pár dní to bude rok, co se s Wolfsburgem pral o udržení v bundeslize. Střih do května 2019. Divock Origi dvěma góly řídí senzační postup přes Barcelonu do finále Ligy mistrů! Belgický útočník s bradkou a vlasy spletenými do dredů prožil životní večer, nic takového se od něj nečekalo. Byl to náhradník, který za celou sezonu stihl jen necelých 600 minut a čtyři góly. „Já, hluboce věřící křesťan, věřím vždycky,“ usmíval se po zápase. Origi, syn keňského otce, šel do hry místo zraněných lídrů Salaha a Firmina, nezalekl se a zazářil. První gól dal z dorážky, druhý po drzém rohu. Tak vzniklo Originální dílo. Divock Origi Georginio Wijnaldum Trent Alexander-Arnold Georginio Wijnaldum. Druhý hrdina večera prožil opačný příběh. Nizozemský dříč musel kousat, že začne na lavičce. A nechápal: „Byl jsem na trenéra Kloppa pěkně naštvaný. Když jsem se to dozvěděl, bylo mi hrozně. Ale kouč přišel a povídá: Budeš moje tajná zbraň!“ Mohl Klopp tušit, jak moc ničivá bude? Ani se tomu nechce věřit. Wijnaldum mezi kanonýry nepatří. I když už za Liverpool odkopal přes 130 zápasů, dal jako záložník jen 13 gólů. Poslední dva v úterý, za stavu 1:0. Nejdřív s trochou štěstí prostřelil gólmana ter Stegena pravačkou, pak zavěsil hlavou. Před novináři se zasekával dojetím: „Pořád jsem... Pořád nemůžu... My... Je to neskutečné, ani to nedokážu popsat!“ Trent Alexander-Arnold. Co předvedl, byl vrchol zdravé drzosti. I záblesk geniality, kterou byste čekali od mazaných tvůrců, ne od 20letého pravého obránce. Jeho kulišárna rozhodla. Za tak bleskovou reakci by se nemusel stydět hokejový génius Mario Lemieux, se kterým Alexandera-Arnolda pojí číslo 66 na dresu. Pomalu odcházel od rohového praporku, ale periferně zkontroloval, co se děje před brankou: „Hele, Barcelona nedává pozor! Tak já ji překvapím!“ Rychle se otočil zpět k balonu, prudce ho poslal k volnému Origimu a ten skóroval. „Nebyl to nacvičený signál, jen instinkt,“ líčil mladíček. Tím spíš vejde jeho roh do dějin. Zvlášť pokud Liverpool velkou jízdu dotáhne.