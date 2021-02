Fotbalisté Liverpoolu nesmějí hrát úvodní osmifinále Ligy mistrů v Lipsku

V Německu platí minimálně do 17. února zákaz příjezdu ze zemí nejhůře postižených novou mutací koronoviru, mezi něž Británie patří. Lipsko se pokusilo vyjednat výjimku, aby mohlo Liverpool hostit na svém stadionu, od policie ji ale nedostalo.

Vzhledem k tomu, že podle pravidel UEFA je domácí tým za sehrání zápasu zodpovědný, musí loňský semifinalista LM Lipsko do pondělí 8. února navrhnout náhradní řešení. Teoreticky možné je odložení duelu, to ale vzhledem k nabitému programu týmů není příliš pravděpodobné. Další alternativou je přehození pořadatelství, aby se v Lipsku hrála až odveta 10. března. Může se ale stát, že zákaz cest do Německa z Británie bude prodloužen.

Nejpravděpodobněji se tak jeví sehrání úvodního utkání na neutrální půdě mimo Německo. Pokud by Lipsko nedokázalo konání zápasu zajistit, prohrálo by ho kontumačně 0:3.