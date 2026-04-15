Potřebuje operaci, píší o Liverpoolu po vyřazení. Slota v Anglii kritizují i za sestavu

  11:15
Na titulky v médiích se coby profík pochopitelně nedívá, jinak by Arne Slot, kouč fotbalového Liverpoolu, neměl klidné spaní. Po vyřazení z Ligy mistrů a druhé prohře s PSG (0:2) by si mohl na renomovaném serveru The Athletic například přečíst, že jeho tým potřebuje „pořádný chirurgický zákrok“.
Liverpoolský kouč Arne Slot během utkání Ligy mistrů s PSG.

Konec v milionářské soutěži znamená zároveň konec nadějí na jakoukoli trofej. Což je pro nizozemského holohlavého chlapíka další rána.

V Premier League, kterou loni ve své premiérové sezoně senzačně ovládl, zůstává na pátém místě s náskokem čtyř bodů. „Kdybychom do Ligy mistrů nepostoupili, rozhodně by to pro nás nebyla přijatelná sezona,“ řekl.

Má štěstí, že si Anglie mezitím vybojovala jedno místo v základní fázi navíc díky nejlepšímu ročnímu koeficientu. Jinak by měl z páté příčky smůlu.

Atlético vybojovalo nad Barcelonou semifinále, postup PSG řídil Dembélé

V úterý prohrál už posedmnácté v sezoně. Pařížany poslal do vedení Ousmane Dembélé v 72. minutě, svou druhou trefu večera vykouzlil v nastavení.

„Proti PSG, které hraje pohledný fotbal, si Liverpool nemá co vyčítat. Pro ně je mnohem horší, že jdou pozpátku,“ píše Aadam Patel z BBC.

Vzpomeňte na loňské osmifinále, kdy se mezi oběma celky rozhodovalo až na penalty. Těsnou partii rozhodl výborný brankář Gianluigi Donnarumma, který od léta chytá v Manchesteru City. Ale letos? Dvakrát 2:0 a jasná záležitost.

Příznivci pařížského celku zvedají šály na Anfieldu během odvety čtvrtfinále Ligy mistrů proti Liverpoolu.

„Jsme zklamaní, protože padnout tam jeden gól ve druhé půli, mohl to být ještě zajímavý večer,“ líčil Slot. „Budoucnost našeho týmu ale vypadá velmi slibně, vždyť zvládneme konkurovat šampionům Evropy a málokdo dokáže proti PSG dominovat a vytvořit si tolik šancí.“

Jenže nic z toho.

Kritika se na Slota snáší hlavně za nasazení útočníka Alexandra Isaka, jenž byl od prosince zraněný. A nepřevedl se. Podobné čachry se sestavou se řešily už minulý týden v Paříži.

Ubohý výkon bez ambicí. Sebevědomí na historickém minimu. Liverpool čelí kritice

„Už v prvním zápase udělal chyby. Teď pro ně nebylo místo, zkrátka nemohlo být,“ hřímal francouzský novinář Julien Laurens ve studiu BBC Radio 5 Live. „Slot znovu klub zklamal, stejně jako všechny fanoušky,“ dodal.

„Trenér teď hrál i o svou budoucnost,“ věští veřejnoprávní server.

Navíc se mu do zbytku ročníku vážně zranil útočník a nejlepší střelec Hugo Ekitiké, kterého po půlhodině odnášela nosítka kvůli potížím s Achillovou šlachou. „Vypadá to opravdu špatně. Těžko říct jak moc, to teprve uvidíme, ale že to není dobré, je jasné už teď,“ řekl Slot.

O to větší tíha teď bude na kritizovaném Isakovi.

Hugo Ekitike (Liverpool) odnášen na nosítkách, ve 31. minutě ho střídá Mohamed Salah.

Ekitikého zranění není dobrá zpráva ani pro francouzskou reprezentaci. Úřadující vicemistři světa do šampionátu vstoupí 16. června.

To už bude jasné, zda Liverpool dá Slotovi ještě šanci. Přeci jen, s trenéry mívá trpělivost. Slot je teprve dvaadvacátým ve více než 130leté historii.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

