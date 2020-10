Liverpoolu vypadl i záskok za Van Dijka. To nám ještě scházelo, hlesl Klopp

Sedmadvacetiletý brazilský univerzál odkulhal z trávníku už po půl hodině hry a „připojil“ se tak ke dvojici zraněných stoperů Van Dijkovi s Joelem Matipem.

Real Madrid v Lize mistrů podruhé ztratil, Bayern má třináctou výhru zpravodajství z úterních zápasů

„To nám ještě scházelo,“ prohlásil trenér Jürgen Klopp na tiskovce po vítězství nad dánským šampionem, který ze závěrečného předkola Champions League triumfem 4:1 vyprovodil pražskou Slavii.



„Stěžoval si na zadní stehenní sval, a to není dobré,“ pokračoval kouč. „Říkal, že by zkusil pokračovat, ale bez sprintů... To by nám moc nepomohlo. Zjevně to není v pořádku, ale uvidíme po dalších vyšetřeních.“



Pro Liverpool by jakákoliv delší absence byla rána, Fabinho totiž zaskakoval za oporu Van Dijka, jenž se vážně zranil 17. října v derby s Evertonem. Koleno jej v této sezoně na hřiště pravděpodobně už nepustí, klub jej ani nezapsal na soupisku pro Premier League.

Kvůli poraněnému svalu zatím netrénuje ani Matip, další „oběť“ liverpoolského derby. „Jestli by mohl nastoupit do sobotního zápasu s West Hamem? Nemám ponětí,“ přemítal Klopp.

„Kdyby šlo o zápas v závěru sezony, asi bychom dokázali Matipa nebo Fabinha dát do kupy. Ale za další tři dny nás čeká další utkání, to nejde.“



Německému trenérovi se tak významně zúžily varianty ve středu defenzivy - vždyť v úterý musel po bok anglického reprezentanta Joe Gomeze vyslat teprve devatenáctiletého Rhyse Williamse, jenž minulou sezonu hostoval v šesté lize!



„Má odehraných víc zápasů v Champions League než v anglické lize, což je rarita,“ pousmál se Klopp. „A vedl si velice dobře,“ pochválil mladíka.



„Celkově jsme hráli velmi slušně, ale to zranění je pro mužstvo šok. Musíme si nějak poradit,“ uvedl.

Klopp může na stopera postavit ještě Nathaniela Phillipse, jenž uplynulý ročník strávil na hostování ve Stuttgartu, osmnáctiletého Seppa van den Berga, možná někoho dalšího z rezervy: Toma Claytona, Remiho Savage...

„Máme velmi mladé a nezkušené varianty a zdá se, že jednu z nich si budeme muset holt vybrat,“ uzavřel Klopp.

Liverpool má ve skupině D, kterou vede, zatím plný počet bodů za výhry nad Ajaxem (1:0) a Midjtyllandem (2:0). Další utkání Ligy mistrů sehraje příští úterý s Atalantou.