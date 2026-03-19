Děsivé zranění na Anfieldu. Útočník si o reklamní panel roztrhl palec

Středeční souboj v Liverpoolu, který vyhrál 4:0 a postoupil do čtvrtfinále, provázely vůbec zvláštní okamžiky.
Při rozcvičení se zranil hlavní sudí Szymon Marciniak.
„Očekávali jsme jednoho z nejlepších rozhodčích na světě, ale jeho nástupce byl jedním z nejhorších, se kterými jsme se setkali,“ procedil mezi zuby kouč Okan Buruk.
Zápas odřídil Pawel Raczkowski, původně čtvrtý sudí, který podobně jako Marciniak řídil ligu v Česku. Na jaře 2022 se mu z rukou vymkl souboj o první místo mezi Plzní a Slavií (1:1).
Sice na Anfieldu občas vyhlížel zmateně, ale na debaklu tureckého klubu vinu nenese.
„Liverpool si vyhrát zasloužil a já jim k postupuju gratuluju. My jsme nedokázali hrát tak, jak jsme chtěli,“ uznal kouč Galatasaraye. „Hráli jsme velmi špatně. Když v poločase prohráváte jedna nula a brankář právě chytil penaltu, říkáte si, že v druhé půli bude výkon lepší. Jenže bylo to ještě horší,“ kritizoval kouč Buruk.
„Byl to možná jeden z nejlepších zápasů Liverpoolu v sezoně. Pro nás byla těžká rána zranění Osimhena, hlavně z psychologického hlediska. Dokud byl na hřišti, nemohl hrát naplno, na jeho výkonu to bylo vidět a my nebyli tak nebezpeční,“ podotkl trenér.
Victor Osimhen během první půle dostal ránu do paže. Na jeho pohybu bylo vidět, že ho bolest limituje. V poločase byl střídán a pozdější vyšetření odhalila zlomeninu předloktí.
Za nigerijského útočníka šel do hry Noa Lang a ten taky nedohrál. V 75. minutě už za rozhodnutého stavu 4:0 po souboji u zadní čáry s Curtisem Jonesem zaškobrtl, na svažující se terénní nerovnosti v zámezí doputoval až k reklamním panelům, kterých se zachytil. A zřejmě o nějaký ostrý kus si roztrhl palec.
Vypadalo to jako neškodná scéna, ale pro Langa to byla hrůza. Lehl si na zem, ruku držel vzhůru, v mžiku kolem něj byli hráči i lékaři. Po dlouhém ošetření se sice postavil na nohy, ale vzápětí si musel sednout. Ze hřiště ho odnesli na nosítkách zdánlivě v bezvědomí.
„Utrpěl vážné zranění pravého palce a v nadcházejících hodinách by měl podstoupit operaci v Liverpoolu za účasti našeho lékařského týmu,“ oznámil turecký klub.
Před týdnem v Istanbulu vyhrál 1:0 a fanoušci i hráči byli v euforii. Z Anglie se vrací v depresi.