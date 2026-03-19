Děsivé zranění na Anfieldu. Útočník si o reklamní panel roztrhl palec

  13:30
Držel se za palec pravé ruky a křičel bolestí. Když se pak na své zranění podíval, omdléval, až mu na obličej museli nasadit kyslíkovou masku. Noa Lang, nizozemský fotbalista Galatasaray Istanbul, nedohrál osmifinálovou odvetu Ligy mistrů v Liverpoolu a ze hřiště putoval rovnou do nemocnice. „Má vážný problém s prstem,“ řekl trenér Okan Buruk.
Nizozemský útočník Noa Lang z Galatasaraye je odnášen na nosítkách poté, co si v Lize mistrů v Liverpoolu poranil palec na ruce. | foto: AP

Středeční souboj v Liverpoolu, který vyhrál 4:0 a postoupil do čtvrtfinále, provázely vůbec zvláštní okamžiky.

Při rozcvičení se zranil hlavní sudí Szymon Marciniak.

„Očekávali jsme jednoho z nejlepších rozhodčích na světě, ale jeho nástupce byl jedním z nejhorších, se kterými jsme se setkali,“ procedil mezi zuby kouč Okan Buruk.

Zápas odřídil Pawel Raczkowski, původně čtvrtý sudí, který podobně jako Marciniak řídil ligu v Česku. Na jaře 2022 se mu z rukou vymkl souboj o první místo mezi Plzní a Slavií (1:1).

Polský sudí Pawel Raczkowski čelí výčitkám hráčů Galatasaraye v osmifinálové...

Sice na Anfieldu občas vyhlížel zmateně, ale na debaklu tureckého klubu vinu nenese.

„Liverpool si vyhrát zasloužil a já jim k postupuju gratuluju. My jsme nedokázali hrát tak, jak jsme chtěli,“ uznal kouč Galatasaraye. „Hráli jsme velmi špatně. Když v poločase prohráváte jedna nula a brankář právě chytil penaltu, říkáte si, že v druhé půli bude výkon lepší. Jenže bylo to ještě horší,“ kritizoval kouč Buruk.

„Byl to možná jeden z nejlepších zápasů Liverpoolu v sezoně. Pro nás byla těžká rána zranění Osimhena, hlavně z psychologického hlediska. Dokud byl na hřišti, nemohl hrát naplno, na jeho výkonu to bylo vidět a my nebyli tak nebezpeční,“ podotkl trenér.

Victor Osimhen během první půle dostal ránu do paže. Na jeho pohybu bylo vidět, že ho bolest limituje. V poločase byl střídán a pozdější vyšetření odhalila zlomeninu předloktí.

Virgil van Dijk diskutuje v zápase Ligy mistrů s Galatasaray.

Za nigerijského útočníka šel do hry Noa Lang a ten taky nedohrál. V 75. minutě už za rozhodnutého stavu 4:0 po souboji u zadní čáry s Curtisem Jonesem zaškobrtl, na svažující se terénní nerovnosti v zámezí doputoval až k reklamním panelům, kterých se zachytil. A zřejmě o nějaký ostrý kus si roztrhl palec.

Pořadatelé kontrolují reklamní panely poté, co si hráč Galatasaraye Noa Lang o...

Vypadalo to jako neškodná scéna, ale pro Langa to byla hrůza. Lehl si na zem, ruku držel vzhůru, v mžiku kolem něj byli hráči i lékaři. Po dlouhém ošetření se sice postavil na nohy, ale vzápětí si musel sednout. Ze hřiště ho odnesli na nosítkách zdánlivě v bezvědomí.

„Utrpěl vážné zranění pravého palce a v nadcházejících hodinách by měl podstoupit operaci v Liverpoolu za účasti našeho lékařského týmu,“ oznámil turecký klub.

Před týdnem v Istanbulu vyhrál 1:0 a fanoušci i hráči byli v euforii. Z Anglie se vrací v depresi.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

