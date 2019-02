Klopp po remíze s Bayernem: Tenhle zápas nebyl hodný Ligy mistrů

Byl zklamaný, že se jeho tým na domácím hřišti střelecky neprosadil. Naposledy na Anfield Road remizoval 0:0 s Manchesterem City na začátku října.

„Takový výsledek jsme si nepřáli,“ přiznal. „Mohli jsme hrát lépe, ale teď už to nezměníme. Na druhou stranu: do odvety to pro nás není špatné.“

Liverpoolu za tři týdny v Mnichově stačí vstřelit gól a neprohrát.

„Budeme muset přidat,“ tuší Robert Lewandowski, útočník Bayernu. „Nikdy nemůžete vědět, co se v Lize mistrů stane, každopádně určitě musíme dát gól,“ přidal polský střelec.

V úterý večer neměl jedinou pořádnou šanci. Liverpool ho ustrážil i bez vykartovaného stopera Virgila van Dijka.

„Museli jsme hrát celých devadesát minut velmi kompaktně. Liverpool je nebezpečný tým,“ řekl Lewandowski.

„Je důležité, že jsme neprohráli a udrželi čisté konto. To moc týmů na Anfield Road nezvládlo,“ potěšilo kouč Bayernu Nika Kovače.