Školáci! Barcelona vstřebává další propadák, odnese ho trenér Valverde?

Nebo byl zkrátka Liverpool tak dobrý? Na vlastním stadionu předvedl proti favoritovi soutěže úžasný výkon. I bez zraněných ofenzivních hvězd Salaha s Firminem zvrátil porážku 0:3 z Barcelony. Dva góly dal Belgičan Origi, další dva Holanďan Wijnaldum.



Ve finále, které se hraje 1. června v Madridu, se Liverpool střetne s vítězem druhého semifinále mezi Ajaxem a Tottenhamem. Hraje se ve středu od 21 hodin a mírnou výhodu má po prvním duelu tým z Amsterdamu. Kolaps Barcelony je pro něj varováním.

Katalánci vyletěli z Ligy mistrů podobně jako před rokem. Tehdy je ve čtvrtfinále senzačně seknul AS Řím navzdory venkovní porážce 1:4. Odvetu doma totiž vyhrál 3:0.



„Jsme smutní a vyřazení nás bolí. Musíme přijmout veškerou kritiku, která na nás po takovém výkonu dopadne,“ prohlásil bez vytáček útočník Luis Suárez.

„Při čtvrtém gólu jsme vypadali jako školáci,“ dodal nevěřícně.

Rozhodující branku vstřelil Liverpool deset minut před koncem po rohovém kopu, který do rozhozené obrany soupeře rychle rozehrál mladík Alexander-Arnold. Barcelonu tím dokonale zaskočil.

„Někteří naši hráči se ani nedívali, Liverpool to zkrátka udělal moc chytře,“ pokračoval trenér Ernesto Valverde.

S Barcelonou sice nedávno oslavil druhý mistrovský titul v domácí soutěži v řadě, jenže další evropský propadák dost možná na lavičce neustojí.

Fanoušci by na jeho místě rádi viděli klubovou legendu Xaviho Hernándeze.

„Planou v nás emoce, nejsou před námi lehké dny, ale musíme jít dál. Čeká nás finále domácího poháru, až potom bude čas zamyslet se nad tím, co a proč se nepovedlo,“ uvedl klubový prezident Josep Maria Bartomeu.



„O trenérovi to ale přece není. My jsme byli ti, kteří na hřišti stáli,“ zastal se Valverdeho po utkání útočník Suárez. „Nastavil stejnou taktiku jako před týdnem, chtěli jsme předvést stejný fotbal jako v prvním zápase, ale bohužel se nám to nepovedlo. Nezbývá než se omluvit.“