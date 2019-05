Oslabený Liverpool zkusí přibrzdit Barcelonu. Svede v semifinále zázrak?

Barcelona na stadionu Camp Nou jasně zvítězila, přestože nebyla lepší než Liverpool. Ale zatímco hosté velké šance nevyužili, domácí byli efektivní.

„Víme, jak obrovskou výzvu před sebou máme. Stoprocentně se pokusíme, což ale neznamená, že to bude fungovat. Když se nám to povede, bude to úžasné, když ne, tak ať vypadneme tím nejkrásnějším způsobem,“ uvedl liverpoolský trenér Jürgen Klopp.

Jeho mužstvo v aktuální sezoně doma dokázalo už devět soutěžních zápasů vyhrát o tři a více gólů, jenže v úterý budou postrádat zraněné hvězdy Mohameda Salaha a Roberta Firmina.



Liverpool v sobotu udolal Newcastle 3:2 a zůstal ve hře o anglický titul. Naopak Barcelona v generálce prohrála, kouč jistých španělských šampionů Ernesto Valverde v sobotu šetřil většinu opor a náhradníci prohráli ve Vigu 0:2. K tomu se ještě opět zranil útočník Ousmane Dembélé a přijde o odvetu v Liverpoolu.

Pro Katalánce je varováním loňské čtvrtfinále s AS Řím. V něm po domácím vítězství 4:1 v odvetě utrpěli nečekanou porážku 0:3.

„Před rokem jsme vypadli, i když jsme vyhráli o tři branky, což znamená, že odveta je otevřená. Liverpool nám to pořádně ztíží. Je to vynikající soupeř,“ upozornil Valverde, jehož svěřenci hráli finále LM naposledy před čtyřmi lety. „Řím loni dal gól venku, což je velký rozdíl. Ale dává nám to naději,“ doplnil Klopp.