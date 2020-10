Rekordy mistra Messiho. Je stále hladový, chválí hvězdu kouč Koeman

Messi si během úterního triumfu nad Ferencvárosem (5:1) kromě proměněné penalty připsal také asistenci, celkem už v Champions League zaznamenal 116 zásahů.

V základní skupině se v 73. duelu prosadil po devětašedesáté, což je úctyhodná bilance: nikdo se neprosadil víckrát.

Od úterý také platí, že v šestnácti sezonách po sobě se v Lize mistrů trefil jen on. Dva fotbalisté se radovali ve čtrnácti ročnících v řadě – Raúl (1997/98 až 2010/11) a Cristiano Ronaldo (2006/07 až 2019/20; pokud bychom počítali i předkolo s Debrecínem z roku 2005, tak v patnácti).

Messi nicméně svou pravidelnou produktivitou vyrovnal zajímavý počin legendárního velšského záložníka Ryana Giggse, jenž v barvách Manchesteru United také skóroval v šestnácti sezonách nejpopulárnější klubové fotbalové soutěže světa. Na rozdíl od Argentince to však nedokázal za sebou.

Aby toho nebylo málo, barcelonský kapitán také drží rekord v počtu týmů, kterým dal v Champions League gól: nyní jich je 36. Čelil přitom jedenačtyřiceti protivníkům, bez úhony proti němu „přežili“ pouze Rubin Kazaň, Atlético Madrid, Benfica Lisabon, Udinese a Inter Milán.

„Je zkrátka stále hladový,“ chválil svého nového svěřence kouč Ronald Koeman, jenž na lavičku Barcelony nastoupil v létě. V době, kdy Messi reálně hrozil svým odchodem. Po deseti dnech válčení s vedením se nakonec rozhodl setrvat, protože konec v klubu si mohl vymoci jen u soudu. Což nechtěl.



Všechny zajímalo, jak bude přistupovat k zápasům, když toužil po změně a kontrakt mu beztak vyprší za rok. Messi v rozhovorech ujišťoval, že se zachová jako příkladný profesionál, totéž říká Koeman.

„Pracuje na sobě, na tom, aby byl v dobré formě,“ prohlásil kouč po pátém duelu sezony, v němž Messi vstřelil svůj druhý gól. „Trefil se z penalty, přidal asistenci, jsem velice rád, že je součástí týmu. Jeho přístup je příkladný.“



Barcelona mimochodem natáhla rekordní šňůru bez domácí porážky v Lize mistrů na 37 zápasů. A nedlouho po vítězství oznámila prodloužení smluv se čtyřmi fotbalisty. Záložník Frenkie de Jong i obránce Clément Lenglet podepsali do roku 2026, třiatřicetiletý španělský stoper Gerard Piqué se upsal katalánskému klubu do roku 2024. O rok déle by měl vydržet brankář Marc-André ter Stegen.