Kdy a kde sledovat zápas Lincoln – Olomouc živě?
Utkání 5. kola ligové fáze Konferenční ligy Lincoln – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas na Europa Point Stadium začne ve čtvrtek 11. listopadu od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Lincoln – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si týmy vedly v posledním utkání?
- Lincoln v nedělním duelu porazil 4:0 poslední Hound Dogs a v gibraltarské lize je druhý s deseti výhrami a jednou remízou.
- Olomouc ve vyrovnaném souboji v domácí lize v sobotu podlehla doma Spartě 0:1.
Šíp před misí na Gibraltaru: Umělá tráva? Musíme se držet našeho stylu
Jak se týmům daří v Konferenční lize?
- Lincoln zahájil ligovou fázi těžkou porážkou 0:5 na hřišti týmu Zrinjski Mostar, poté doma zdolal 2:1 Lech Poznaň a remizoval 1:1 s Rijekou. Ve 4. kole pak na Maltě podlehl Hamrunu 1:3.
- Olomouc v 1. kole podlehla 0:2 na půdě Fiorentiny, potom doma remizovala 1:1 s Rakówem Čenstochová, zvítězila na stadionu Noahu 2:1 a naposledy vydřela výhru 2:1 nad Celje.
Lincoln – Olomouc:
Výkop: čtvrtek 11. prosince 21:00.
VIZITKA SOUPEŘE
LINCOLN RED IMPS FC
Úspěchy:
Zajímavosti před zápasem Lincoln – Olomouc:
- Lincoln a Olomouc se v pohárech utkají poprvé
- Olomouc po sérii 9 soutěžních zápasů bez porážky 2x po sobě prohrála 0:1 (v Liberci a se Spartou)
- Olomouc vyhrála jen minulé 2 z posledních 8 zápasů v pohárech
- Olomouc venku v pohárech minule zvítězila, ale předtím tam 3x po sobě prohrála (bez vstřelené branky)
- hrát se bude na stadionu Europa Point s umělým trávníkem
- Lincoln prohrál jediné z posledních 10 soutěžních utkání
- Lincoln v probíhající ligové fázi doma ještě neprohrál, porazil Poznaň 2:1 a remizoval s Rijekou 1:1
- Lincoln ve víkendové generálce porazil Hound Dogs 4:0 a tabulce gibraltarské ligy je druhý 3 body za St Joseph’s, který odehrál o 2 zápasy více
- Lincoln 29x vyhrál gibraltarskou ligu, titul drží nepřetržitě od roku 2021
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Olomouc velkým favoritem. Na její výhru nabízí kurz 1,45.
|Lincoln – Olomouc
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|7,12
|4,96
|1,45