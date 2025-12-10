Lincoln - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Autor: ,
  16:50
Olomoučtí fotbalisté mají výborně našlápnuto k postupu z ligové fáze Konferenční ligy. Nastřádali zatím sedm bodů a v 5. kole nastoupí na Gibraltaru proti týmu Lincoln Red Imps. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace naleznete v našem přehledu.

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Lincoln – Olomouc živě?

Utkání 5. kola ligové fáze Konferenční ligy Lincoln – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas na Europa Point Stadium začne ve čtvrtek 11. listopadu od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Lincoln – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si týmy vedly v posledním utkání?

  • Lincoln v nedělním duelu porazil 4:0 poslední Hound Dogs a v gibraltarské lize je druhý s deseti výhrami a jednou remízou.
  • Olomouc ve vyrovnaném souboji v domácí lize v sobotu podlehla doma Spartě 0:1.

Šíp před misí na Gibraltaru: Umělá tráva? Musíme se držet našeho stylu

Jak se týmům daří v Konferenční lize?

  • Lincoln zahájil ligovou fázi těžkou porážkou 0:5 na hřišti týmu Zrinjski Mostar, poté doma zdolal 2:1 Lech Poznaň a remizoval 1:1 s Rijekou. Ve 4. kole pak na Maltě podlehl Hamrunu 1:3.
  • Olomouc v 1. kole podlehla 0:2 na půdě Fiorentiny, potom doma remizovala 1:1 s Rakówem Čenstochová, zvítězila na stadionu Noahu 2:1 a naposledy vydřela výhru 2:1 nad Celje.

Lincoln – Olomouc:

Výkop: čtvrtek 11. prosince 21:00.
Rozhodčí: Csonka - Buzás, Szert - Karakó (video, všichni Maď.).
Předpokládané sestavy:
Lincoln: Hankins - Kolega, Lopes, Rutjens, Nano - Mandi - T. García, Pozo, De Barr, Dabo - Gómez.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Huk, Slavíček - Beran, Breite - Navrátil, Langer, Šíp - Vašulín.
Absence: Torrilla (trest za ČK), Villacaňas (zranění), Britto (zranění + není na soupisce) - Ghali, Dumitrescu, Tkáč (všichni zranění), Leibl, Muritala, F. Uriča (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Kliment, Trefil, Vraštil (všichni nejsou na soupisce)
Disciplinární ohrožení: Dabo, Hankins, Sosa - Breite, Slavíček (všichni 2 ŽK)

VIZITKA SOUPEŘE

LINCOLN RED IMPS FC

  • Rok založení: 1976 (původně jako „Blue Batons“)
  • Klubové barvy: červená a bílá (dresy: domácí červené, bílé prvky)
  • Web: lincolnredimpsfc.co.uk
  • Stadion: Victoria Stadium, Gibraltar; kapacita cca 5 000 diváků. (proti Olomouci nastoupí na Europa Point Stadium)
  • Trenér / Manažer: aktuálně Juanjo Bezares

Fotbalisté gibraltarského Lincolnu oslavují vítězství nad polskou Poznaní.

Úspěchy:

  • Nejúspěšnější klub v historii gibraltarského fotbalu.
  • Vítěz Gibraltar National League / Gibraltar Football League: 29× (stav k sezoně 2024/25).
  • V letech 2003–2016 získal rekordních 14 mistrovských titulů v řadě.
  • Další domácí trofeje: Pohár (Rock Cup), Superpohár (Pepe Reyes Cup), další domácí poháry – klub dominuje i v domácích soutěžích.

Zajímavosti před zápasem Lincoln – Olomouc:

  • Lincoln a Olomouc se v pohárech utkají poprvé
  • Olomouc po sérii 9 soutěžních zápasů bez porážky 2x po sobě prohrála 0:1 (v Liberci a se Spartou)
  • Olomouc vyhrála jen minulé 2 z posledních 8 zápasů v pohárech
  • Olomouc venku v pohárech minule zvítězila, ale předtím tam 3x po sobě prohrála (bez vstřelené branky)
  • hrát se bude na stadionu Europa Point s umělým trávníkem
  • Lincoln prohrál jediné z posledních 10 soutěžních utkání
  • Lincoln v probíhající ligové fázi doma ještě neprohrál, porazil Poznaň 2:1 a remizoval s Rijekou 1:1
  • Lincoln ve víkendové generálce porazil Hound Dogs 4:0 a tabulce gibraltarské ligy je druhý 3 body za St Joseph’s, který odehrál o 2 zápasy více
  • Lincoln 29x vyhrál gibraltarskou ligu, titul drží nepřetržitě od roku 2021

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Olomouc velkým favoritem. Na její výhru nabízí kurz 1,45.

Lincoln – OlomoucVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy7,124,961,45
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Villarreal vs. KodaňFotbal - 6. kolo - 10. 12. 2025:Villarreal vs. Kodaň //www.idnes.cz/sport
10. 12. 18:45
  • 1.44
  • 5.14
  • 6.97
Karabach vs. AjaxFotbal - 6. kolo - 10. 12. 2025:Karabach vs. Ajax //www.idnes.cz/sport
10. 12. 18:45
  • 1.98
  • 4.01
  • 3.66
Real Madrid vs. Manchester CityFotbal - 6. kolo - 10. 12. 2025:Real Madrid vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
10. 12. 21:00
  • 2.95
  • 3.91
  • 2.31
Leverkusen vs. NewcastleFotbal - 6. kolo - 10. 12. 2025:Leverkusen vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
10. 12. 21:00
  • 3.01
  • 3.75
  • 2.34
Juventus vs. PafosFotbal - 6. kolo - 10. 12. 2025:Juventus vs. Pafos //www.idnes.cz/sport
10. 12. 21:00
  • 1.18
  • 7.85
  • 18.30
Dortmund vs. Bodo/GlimtFotbal - 6. kolo - 10. 12. 2025:Dortmund vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10. 12. 21:00
  • 1.32
  • 6.08
  • 8.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen během utkání proti Mladé Boleslavi

Od našeho zpravodaje v Rumunsku V kádru chyběl už od srpna s tím, že se postupně dával dohromady. Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen si ale absenci kvůli nucené operaci kolene prodlouží až do konce probíhající sezony, což...

10. prosince 2025  16:57

Lincoln - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Olomoučtí fotbalisté mají výborně našlápnuto k postupu z ligové fáze Konferenční ligy. Nastřádali zatím sedm bodů a v 5. kole nastoupí na Gibraltaru proti týmu Lincoln Red Imps. Kde můžete zápas...

10. prosince 2025  16:50

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

10. prosince 2025

Panathinaikos - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Prince Adu se raduje společně se spoluhráči z Plzně po gólu na 1:0 v zápase s...

Plzeňské fotbalisty čeká další zápas v Evropské lize. Po pěti zápasech bez porážky (2 výhry, 3 remízy) míří na horkou půdu Panathinaikosu Athény. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace...

10. prosince 2025  14:59

Slavia v Lize mistrů už pětkrát nedala gól. Střílí přitom víc než Arsenal či Dortmund

Slávista Michal Sadílek dotírá na brankáře Guglielma Vicaria z Tottenhamu.

Od našich zpravodajů v Anglii Tu otřepanou větu trenéři hráčům rádi opakují, protože je nevyvratitelná: Kdo nevystřelí, nedá gól! Ale platí to vždycky i naopak? Kdo střílí, tomu góly přibývají? Slavia v Lize mistrů zjišťuje, že...

10. prosince 2025  14:02

Slavia žádala o přesun duhové vlajky. Kvůli znaku Tottenhamu a bezpečnosti, říká

Vlajka podporující LGBT+ komunitu na stadionu Tottenham Hotspur.

Prohrála 0:3 a přišla o reálnou naději na postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Spíš než předvedený výkon ale fotbalová Slavia musela obhajovat svůj požadavek, který vzbudil pozdvižení: šlo o...

10. prosince 2025  11:14,  aktualizováno  13:31

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Nedočkavost fanoušků fotbalové Zbrojovky Brno provází v posledních měsících plán nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny na stavbu stadionu za Lužánkami. Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář však...

10. prosince 2025  13:01

Snadná výhra Tottenhamu s průměrnou Slavií, píší britská média. Řeší i návštěvu

Slávista Michal Sadílek dotírá na brankáře Guglielma Vicaria z Tottenhamu.

Průměrný výkon, který příliš neztížil cestu za vítězstvím Tottenhamu. Tak charakterizují britská média počínání pražské Slavie v úterním utkání Ligy mistrů (0:3). Novináři zároveň upozorňují, že by...

10. prosince 2025  12:48

Eliášův vliv, plnější tribuny a vize nového stadionu. Posouvá se Slavia k extralize?

Premium
PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

V posledních třech zápasech sice padla a zřejmě si vybírá počáteční krizi v dosavadním průběhu sezony. Stále se ale i tak drží těsně za vedoucí příčkou v první hokejové lize. Slavia zažívá nejlepší...

10. prosince 2025

U. Craiova - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté před utkáním proti Legii ve Varšavě.

Páté kolo ligové fáze Konferenční ligy zavede fotbalisty Sparty do Rumunska. Čeká je těžký souboj na hřišti týmu Universitatea Craiova. Kde můžete zápas sledovat živě i další zajímavé informace...

10. prosince 2025  10:58

Nový kouč z Portugalska, natěšený soupeř, tisíce fandů. Co čeká Spartu v Rumunsku?

John Mercado ze Sparty v akci s Michaelem Ameyawem.

Na trochu „zamrzlém“ klubovém webu z hlavní strany křičí do světa dva týdny stará zpráva: „Vítězství po vynikající výkonu proti Mohuči.“ Universitatea Craiova se v zápase proti německému klubu...

10. prosince 2025  10:28

Žádanému Krčíkovi věští posun. Taková je u hráčů v Karviné motivace, ví kouč Jarolím

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Emmanuel Ayosi, Sahmkou Camara, Samuel Šigut a především Dávid Krčík. To jsou fotbalisté MFK Karviná, kteří na sebe výrazně upozornili během podzimní části první ligy. Kdo z nich by během zimy mohl...

10. prosince 2025  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.