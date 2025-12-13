Olomoucké fiasko na Gibraltaru? Šrám na psychiku, šance na Evropu je stále slušná

Lincoln Red Imps obral ve čtvrtek po polském mistrovi i českého pohárového šampiona poměrem 2:1 a vrhnul Sigmu z přípravy oslav první jarní části v evropských pohárech od památného duelu s Realem Madrid z března 1992 do strachu o pokračování.
A byl to další moment, kdy místo tvorby hry Sigma ztroskotala na bezradnosti a neproduktivitě jiného muže, než je hrotový útočník.
„Měl jsem dát víc gólů,“ litoval prohry jediný střelec Daniel Vašulín. On ale splnil svou roli, když dal týmu hned po osmi minutách klid. Ale jen zdánlivý.
Lincoln - Olomouc 2:1, prohra s outsiderem komplikuje boj o postup
Do velmi slibných šancí se pak dostali Dolžnikov, Beran, znovu Vašulín a po něm dorážející Kostadinov. Jenže k nejlepšímu ligovému střelci se nikdo nepřidal a navíc to ve výstavbě pěkně drhlo. Soupeř pak ze tří střel na branku dal dva góly.
Katastrofální nedorazy na pravé straně od dvojice Hadaš a Dolžnikov pojmenoval trenér Tomáš Janotka rovnou, o neproduktivitě zbytku mluvil obecně. „Prostě ty příležitosti, které jsme měli, tak musíme proměnit. Selhali jsme v koncovce,“ povzdechl si Janotka. „Šancí jsme měli na šest zápasů,“ doplnil později sportovní manažer Pavel Hapal.
Herně by srovnání s prohrou v domácím poháru s Novými Sady určitě neobstálo. Gibraltarci nebyli skutečně žádnými dřeváky, jak trefně poznamenal Janotka už před zápasem. Že by ale převýšili úroveň například třetí španělské soutěže? To sotva. „Byli jsme velcí favoriti, a nezvládli jsme to. Podobně jako na Nových Sadech. Je to druhý zápas, který bychom měli zvládnout, a my ho zase neuhráli,“ lamentoval Vašulín. „Bylo to podobné, co se vraždění příležitostí týče,“ souhlasil Janotka.
Jenže když se netrefí Vašulín nebo pro čtvrteční zápas zraněný Ahmad Ghali, Sigma je bezzubá. Štěstí se jí taky zrovna dvakrát nedrželo. „Proti Celje, kdy nám soupeř dal dvě tyčky, jsme zápas vyhráli, ale teď se nám to všechno vrátilo a jedeme zpět do Olomouce s ostudou,“ shrnul Vašulín.
A i když potom svá slova mírnil, že ostuda je příliš drsné pojmenování, reakce fanoušků, kteří si hráče i s koučem hned po závěrečném hvizdu předvolali na kobereček, byla jasná. Ostuda sedí.
Kde jinde získat body?
S ostrým tvrzením Janotka nesouhlasí. „Já to vyloženě jako ostudu nevnímám. Byl to těžký duel, zvláště na místním umělém povrchu. Prohrál tady i Lech Poznaň. Ano. Utkání nám nevyšlo, ale bylo to jen o našem proměňování šancí. Doma jsme však silní. Snad to v neděli ve Zlíně a pak s Lechem potvrdíme a zase je potěšíme,“ obracel se už na neděli.
Krom ochuzení českého pohárového koeficientu, který zkrátka počítal s přísunem bodů, přichází Sigma o značné peníze. Vítězství v základní skupině je honorováno částkou čtyř set tisíc eur, stejný bonus pak čeká na nejlepší osmičku, co se kvalifikuje přímo do osmifinále. Nyní budou Hanáci vyhlížet jen poloviční prémii za postup, který je navíc matematicky nejistý, byť by měl dopadnout. Týmů, které mohou Sigmu předskočit, je jen pět a Olomoučané jsou nyní třetí nad čarou. Navíc mají relativně příznivý rozdíl skóre, což v postupovém klíči hraje také svou roli. I remízový bod by pak měl zajistit postup definitivně.
„To nás nejvíc štve, že jsme tu postup nestvrdili. Vždyť tady byla větší šance než doma s Lechem. Jsme strašně zklamaní,“ prohodil Janotka. „Kde jinde získat body. Kde jinde? Někdy fotbal dává a někdy bere, ta prohra jde za námi a kritika na nás je na místě,“ bral peskování diváků.
Vnitřně je pak Janotka rozervaný. Ostatně na papíře mohli doma s Celje klidně prohrát a v Lincolnu vyhrát a situace by byla bodově stejná. Opačný vývoj ale vrhá na situaci Hanáků úplně jiné světlo. „Pokud nezvládneme utkání doma s Lechem, tak si myslím, že tenhle zápas budeme mít ještě hodně dlouho v paměti. Ale tím, že na Nových Sadech to byla okamžitá konečná, tak to bylo jiné. Teďka prostě žijeme dál sen, ať je to, jak je to. Kdo nám věřil, že postoupíme? Strašně málo lidí. A my budeme bojovat do posledního kola o postup a pořád to máme ve svých rukách,“ připomíná Janotka.
Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru
Pro toho ale budou nedělní ligový reparát a hlavně čtvrteční boj o jaro velkými zkouškami. A to i pro jeho svěřence.
Vašulína po Poznani čeká návrat z hostování do Plzně, Ghali musí teprve potvrdit dobrou formu z pár posledních zápasů. Loňský kanonýr Jan Kliment se až nyní vrací po dlouhém zranění. A zbytek? Dolžnikov z formy, Šíp bez branek, Navrátil nikdy gólovým mužem nebyl, Mikulenka je krátkodobě zraněný, hostujícím Slavistům Michezovi a Tijanimu se také gólově nevede a tvůrci Kostadinov, Beran a Langer se točí v místech, odkud to mají ke gólu daleko. V Nizozemsku gólový záložník Janošek pak nedostává tolik prostoru. Zda tedy budou moci rozšíření kádru v Olomouci prohlásit za přínosné a podzim by i přes klopýtnutí v Gibraltaru šel hodnotit úspěšně, se rozsekne až těsně před Vánocemi.
Odpověď leží na trávníku Androva stadionu proti polskému mistrovi.
Překvapivá čtvrteční prohra v Gibraltaru má pro Sigmu dopad spíš psychický. Šance na jaro v Evropě je stále dobrá. Nálada nikoli.