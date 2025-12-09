Šíp před misí na Gibraltaru: Umělá tráva? Musíme se držet našeho stylu

Václav Havlíček
  10:30
A zase rychle přepnout. Ligové klání se Spartou je minulostí, fotbalová Olomouc už se od pondělního rána opět soustředí na Konferenční ligu. Třetí výkonnostní evropskou soutěž má bravurně rozehranou, po čtyřech kolech jsou Hanáci na sedmi bodech.

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce. | foto: ČTK

Co to znamená? Bod ze čtvrtečního zápasu na Gibraltaru by měl přinést jistotu překvapivého postupu do jarní části soutěže.

Tohle od Sigmy čekal málokdo.

Družina trenéra Tomáš Janotky se na jižním cípu Pyrenejského poloostrova utká ve čtvrtek od 21.00 SEČ s gibraltarským celkem Lincoln. Poprvé v soutěži bude Sigma v roli jasného favorita.

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

„Mění se pro nás jen to, že to máme skvěle rozehrané. Přeju si, abychom to doklepli a poslední zápas mohli hrát už v klidu, pro fanoušky, koeficient... a prémie,“ usmál se Janotka.

Pozor, Lincoln neradno podceňovat. Ve druhém kole Konferenční ligy si vyšlápl na polský Lech Poznaň, který doma zdolal 2:1. Díky této výhře tak stále živí naději na postup. Mimochodem, právě Lech bude 18. prosince posledním soupeřem Olomouce v základní části KL.

ONLINE: Lincoln – Olomouc

Utkání Konferenční ligy v podrobné reportáži ve čtvrtek od 21:00

Polský tým byl přitom na Gibraltaru papírově ještě větší favorit, než bude Sigma. Zatímco na výhru Lincolnu proti Lechu byl kurz 11,3:1, proti Sigmě to je 6,4:1.

Ve prospěch domácích bude hrát jeden zásadní faktor – umělá tráva. I proto sigmáci vyráží na jih Evropy nezvykle už v úterý. V předchozích případech, a to i do vzdálené Arménie, vždy cestovali pouze jeden den před zápasem. Kvůli aklimatizaci na rozdílný povrch ale tentokrát poletí s předstihem.

„Na Lincoln jsme se ještě nedívali, ale asi to bude jiné než předchozí zápasy Konferenční ligy. Tam se bude hrát na umělce, což je trochu úsměvné, když tady v Olomouci teď hrajeme na trávě, zatímco tam je 15 stupňů a hrát se bude na umělce. Ale uvidíme. Když se budeme držet našeho herního stylu, budeme mít velkou šanci uspět,“ cítí olomoucký křídelník Jáchym Šíp.

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z Celje a Štěpán Langer.

Slova o postupu rezolutně odmítá. „Jsou před námi ještě dva zápasy. Nesmíme polevit,“ nabádá i přesto, že sedm bodů v minulém roce stačilo čtyřem z pěti týmů na postup. „Nejsem si jistý, jestli sedm bodů bude stačit. Do zápasu musíme jít tak, jako bychom měli na kontě nulu,“ velí Šíp.

Sigma by dle hbitého křídelníka neměla upustit od stylu, jímž se dosud prezentovala. Uběhat soupeře, znechutit jim každý dotyk s míčem.

„Myslím si, že když budeme získávat míče z presinku, budeme se dostávat do šancí i bez velké kombinace. Týmy v Evropě asi nejsou zvyklé na to, že je někdo tolik presuje. Častokrát je překvapíme a oni pak ztrácejí balony,“ vypozoroval Šíp.

Mimochodem, ve čtvrtek na hřišti nehledejte útočníka Jana Klimenta, který se už naplno vrátil po zlomenině nohy. Právě kvůli vážnému zranění jej před začátkem soutěže trenéři nezařadili na soupisku Konferenční ligy.

9. prosince 2025  10:50

