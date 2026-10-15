Jenže nevyšly námluvy s německým Aue. Krachla i exotická, ale lukrativní možnost zahrát si v čínském Pao-tingu. Když už se mladší bratr slávistického útočníka Milana smiřoval, že vydrží v Brně, nečekaně přilétla nabídka z Lilleströmu.
„Beru to nakonec jako dobrou zkušenost,“ přemítá Škoda mladší. „S odstupem času ale můžu přiznat, že jsem už tehdy tušil, že to nebude dobrý krok. Nedal jsem ale na svoji intuici.“
„Jen u hlavního stadionu bylo minimálně pět dalších tréninkových hřišť. A taky jedna velká krytá hala s umělou trávou.“