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Škoda o soupeři Sparty: Norové jsou dál. Déšť? Nevadí. Pivo? Nic moc

Jan Daněk

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Budějovický Michal Škoda s míčem v utkání s Olomoucí. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Pomalu mu táhlo na třicet. Přestal kouřit. Omezil i kolu, kterou zbožňoval. A rázem mu to šlo v práci jako nikdy předtím. S deseti podzimními trefami Michal Škoda z podprůměrné Zbrojovky senzačně vévodil ligovým kanonýrům a pokukoval, zda mu životní palba nepřihraje první zahraniční angažmá v životě.

Jenže nevyšly námluvy s německým Aue. Krachla i exotická, ale lukrativní možnost zahrát si v čínském Pao-tingu. Když už se mladší bratr slávistického útočníka Milana smiřoval, že vydrží v Brně, nečekaně přilétla nabídka z Lilleströmu.

„Beru to nakonec jako dobrou zkušenost,“ přemítá Škoda mladší. „S odstupem času ale můžu přiznat, že jsem už tehdy tušil, že to nebude dobrý krok. Nedal jsem ale na svoji intuici.“

„Jen u hlavního stadionu bylo minimálně pět dalších tréninkových hřišť. A taky jedna velká krytá hala s umělou trávou.“

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Lyon vs. Crystal PalaceFotbal - 2. kolo - 15. 10. 2026:Lyon vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
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15. 10. 18:45
  • 4.73
  • 4.60
  • 1.63
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