Trenér sparťanek: V odvetě v Římě budeme ještě odvážnější. Proč nemohl spát?

„Že se roh před inkasovaným gólem neměl zahrávat? To mi ani neříkejte,“ povzdychl si po zápase Martin Masaryk, trenér sparťanských fotbalistek, které v úvodním duelu play off o postup do Ligy mistryň prohrály s AS Řím 1:2.