ONLINE: Fotbalistky Slavie bojují o Ligu mistryň s islandským Valurem

„Soupeř v první duelu potvrdil to, co se čekalo. Mají rychlá křídla a nebezpečné, rychlé protiútoky. V odvetě bude potřeba se vyvarovat ztrát a hrát po zemi, kde si myslím, že jsme silnějším a kvalitnějším týmem,“ uvedla před klíčovým zápasem pro klubový web slávistická brankářka Olivie Lukášová.

Slavia - Valur Reykjavík Sledujte podrobnou reportáž z odvety kvalifikace Ligy mistryň

Střelkyně vítězného gólu z prvního duelu Tereza Kožárová na adresu soupeřek dodává: „Z videí před prvním zápasem bylo vidět, že Islanďanky hrají hlavně na dlouhé nákopy. Ve druhém poločase to ale změnily, chtěly víc hrát. Fanoušci se v odvetě mají na co těšit, my do toho dáme všechno a věřím, že to dotáhneme. Je to kousek.“

Trenér slávistek Karel Piták, který tým převzal během letní přestávky, nabádá k ostražitosti. „Odveta určitě nebude jednoduchá, jsme v poločase a vedeme o gól. Soupeř má za sebou náročné cestování, které jsme před prvním duelem absolvovali my. To by se mohlo trošku projevit.“

Vítězky dvojzápasu postoupí do základní části Ligy mistryň. Odměnou jim bude i prémie v přepočtu 10 milionů korun. Mezi šestnáctkou už mají jistou účast obhájkyně trofeje z Lyonu, dále Barcelona, Wolfsburg a Chelsea.