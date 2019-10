Snad bude šance se prát o postup, říká Masopust. A vyčítá si koncovku

Masopust se objevil ve vyložené pozici v jedenadvacáté minutě, po excelentní přihrávce od Nicolae Stancia běžel sám na Bürkiho.

Brankáře Dortmundu ale trefil.

„Jsem na sebe naštvanej,“ řekl Masopust a pokrčil rameny. Ve skutečnosti totiž použil poněkud ostřejší výraz. „Těžko říct, jak by se zápas pak vyvíjel, ale je to prostě škoda. Musíme na proměňování šancí zapracovat.“

Jak jste to měl vyřešit? Pálit dřív, nebo spíš jinak?

Moc dlouho jsem se na gólmana koukal, přemýšlel jsem, kam mu to uklidím. A dobíhající obránce mě zezadu trochu rozhodil. Záměrem byly jesle, ale promeškal jsem správnou chvíli. Měl jsem si balon přebrat a hned střílet, jak byl vylezlej. Asi by to bylo nejlepší.

Podobnou příležitost měl po změně stran i Stanislav Tecl. Mohl vyrovnat.

Taky říkal, že to měl řešit trošku jinak, že měl balon víc zakroutit. Je to prostě škoda.



Měli jste na to, abyste s Dortmundem uhráli aspoň remízu?

Myslím, že to byl docela vyrovnanej zápas, my měli nějaké šance, oni taky. Akorát oni ukázali, jakým jsou velkoklubem, proměnili je, my byli bohužel bez gólu.



Jsou právě produktivní ofenzivní hráči tím rozdílem mezi Slavií a velkokluby?

Asi jo, dokážou v koncovce zachovat větší klid. Neřešili jsme ji úplně dobře.

Útočné hvězdy Dortmundu jsou navíc nesmírně dynamické. Čekali jste takovou jízdu, nebo to bylo ještě rychlejší?

Když Sancho a spol. zapnou směrem dopředu, tak je to neskutečnej kvapík, hrozně těžko se honí i s balonem. Ale takhle nějak jsme to očekávali a je zajímavý to zažít.



Interu i Dortmundu jste se vyrovnali, berete to tak, že se vám herně daří až nad plán?

Já vůbec nevěděl, co od těchto zápasů čekat. Zrovna jsem nad tím přemýšlel: Ligu mistrů hraju prvně v životě, minulý rok jsem hrál poprvé Evropskou ligu s Jabloncem. Pro mě to jsou dva skoky z český ligy, ale jsem jedině rád, že se prezentujeme takovouhle hrou. Že jsme schopní udržet balon, věříme si, zvládneme někoho vykombinovat, dostat se do šance.



Upřímně, neměli jste z toho naopak strach? Že bude Liga mistrů nad vaše síly, že to bude průšvih?

V úterý jsem koukal na Tottenham s Bayernem...

Bayern šokoval výhrou 7:2.

Když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že se může stát opravdu cokoliv. Jsem rád za to, jak jsme s Dortmundem hráli, i atmosféra byla super, na Slavii se na Ligu mistrů čekalo dlouho a jsme rádi, že jsme ji fanouškům mohli dát. Škoda jen, že jsme neuhráli lepší výsledek.



Jak vidíte ostatní zápasy ve skupině?

Doufám, že budeme mít nadále šanci se poprat o postup. Nebo se s Interem poprat o třetí příčku... Těžko říct, uvidíme.