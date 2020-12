Paříž, United a Lipsko v boji o postup, v osmifinále LM doufají i Bruggy

Už po losu označovala většina odborníků skupinu H za nejtěžší a před závěrečným kolem si také ještě žádný z týmů nezajistil postup; trojice Manchester United, PSG, Lipsko má shodný počet devíti bodů.

Nejblíže k osmifinále je PSG, kterému stačí v domácím zápase s Basaksehirem k postupu remíza díky lepším vzájemným zápasům s oběma rivaly. Výhra mu pak zajistí prvenství ve skupině.



Trenér Thomas Tuchel však odmítá situaci podcenit. „Skoro kvalifikovaní neznamená kvalifikovaní. Skoro těhotná neznamená těhotná. Tohle neexistuje. Nedovolím jedinému hráči, aby si myslel, že už máme hotovo. Je třeba udělat poslední krok, proto musíme hrát se stejnou mentalitou, zápalem a duchem,“ řekl kouč PSG po výhře 3:1 na hřišti Manchesteru United.

Liga mistrů úterní program 6. kola zákl. skupin Skupina E:

21:00 Rennes - FC Sevilla, Chelsea - FK Krasnodar. Skupina F:

18:55 Lazio Řím - FC Bruggy, Zenit Petrohrad - Dortmund. Skupina G:

21:00 Dynamo Kyjev - Ferencváros Budapešť, FC Barcelona - Juventus Turín. Skupina H:

21:00 Paris St. Germain - Basaksehir, Lipsko - Manchester United.

„Red Devils“ stačí v zápase na hřišti Lipska k postupu také remíza, protože v prvním vzájemném zápase zvítězili 5:0. Pokud by oba zápasy skončily nerozhodně, United by postoupili díky nejlepší bilanci z prvního místa, PSG by byl druhý. Záložník United Paul Pogba však na remízu nehodlá hrát.

„Nebudeme hrát na remízu, chceme vyhrát. Je nám jedno, jestli to bude 1:0 nebo 6:5, my jedeme do Lipska jen pro vítězství. Naší mentalitou je vyhrávání, což jsme ukázali ve druhém poločase s West Hamem,“ podotkl francouzský fotbalista k sobotnímu zápasu anglické ligy, který United otočili z 0:1 na 3:1.

Úspěšnou generálku však za sebou mají i fotbalisté Lipska, kteří v sobotu remizovali na hřišti vedoucího týmu bundesligy Bayernu Mnichov 3:3. Trenér Julian Nagelsman proto věří, že jeho svěřenci budou schopní na dobrý výkon navázat a United v úterý porazí.

„Dvakrát jsme proti Bayernu vedli, mohli jsme i vyhrát. V 60. minutě jsem však několik klíčových hráčů ze hřiště stáhl, protože pro nás je důležitější zápas s Manchesterem a my chceme postoupit do osmifinále. Utkání s Bayernem nám ukázalo, že jsme v dobré formě,“ uvedl Nagelsmann na klubovém webu.

Liga mistrů na O2 TV Sport Stanice O 2 TV Sport a O 2 TV Fotbal nabídnou všechny úterní duely z Ligy mistrů v přímých přenosech. Po skončení zápasů následují tradičně sestřihy ze všech zápasů a ohlasy ve studiu.

Laziu stačí v domácím zápase s Bruggami remíza. Trenér Simone Inzaghi věří, že jeho mužstvo zopakuje dobrý výkon ze zápasu v Dortmundu, kde Lazio minulý týden remizovalo 1:1.

„V Dortmundu jsme hráli dobře a nebýt výborného výkonu brankáře, vyhráli bychom. Chceme na tento výkon navázat, a i když budeme hrát třetí těžký zápas během šesti dnů, věřím, že ho kluci zvládnou,“ řekl Inzaghi pro klubový web.

Naopak záložník Brugg Mats Rits si myslí, že se spoluhráči bude v úterý slavit postup.

„Poslední výhra 3:0 nad Zenitem Petrohrad nám zvedla sebevědomí. Myslím, že Lazio můžeme porazit. Už v prvním zápase jsme doma byli lepší, bohužel z toho nakonec byla remíza. Věřím, že to dokážeme,“ uvedl Rits.

Ve druhém zápase skupiny F bude hrát Petrohrad s Dortmundem. Tomu stačí k prvenství uhrát stejný výsledek jako Lazio. Ve skupině G se utkají o první místo Barcelona s Juventusem. Kataláncům k němu stačí remíza, pokud vyhrají, jako jediní ve skupinové fázi neztratí ani bod.

Dynamo Kyjev s Ferencvárosem si zahrají o účast v play off Evropské ligy. O všech postupujících ve skupině E je před duely Rennes - Sevilla a Chelsea - Krasnodar už rozhodnuto.