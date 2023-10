Byl na odpis, teď vyvolávali jeho jméno. Takhle se to mělo stát, liboval si Maguire

Jeden vstřelil rozhodující gól, ten druhý pak v nastavení chytil penaltu a předvedl perfektní zákrok, díky kterému anglický celek zvítězil nad Kodaní 1:0 a dál drží naděje na postup ze skupiny Ligy mistrů.

„To byl fakt neuvěřitelný závěr,“ vydechoval pro televizi TNT Sports po boku svého spoluhráče Onany stoper Maguire, jenž se za United trefil poprvé po roce a osmi měsících.

Neměl totiž snadnou pozici, nikdy pořádně nenaplnil potenciál, který v něm příznivci Manchesteru viděli, když přicházel z Leicesteru za částku přesahující osmdesát milionů eur. I kvůli mnohým komickým zákrokům a vlastním gólům se stal spíše terčem posměchu. V reprezentaci na něj vlastní fanoušci dokonce pískali.

Teď ho ti kluboví po zápase sborově vyvolávali. „Úžasný pocit. Jsou to prostě takové večery, které se měly stát. Skvělý gól, zákrok v poslední vteřině... Máme klíčové tři body, hlavně díky tady Andrému,“ pokynul směrem k brankáři.

„Já jen dělám svou práci,“ odsekl Onana. Ten schytával kritiku po nejistých zákrocích nejen v Lize mistrů, ale také v domácí soutěži. Další z posil, u které se fanoušci zkrátka obávali, že je krokem vedle. I on se však zaskvěl.

„Prostě jsem to musel chytit. Jsou to pro nás extrémně důležité body proti těžkému soupeři. Jsem za výhru moc šťastný, byl to fajn zápas a hlavně jsme viděli klíčový gól Harryho,“ vrátil spoluhráči pochvalu.

Oba přispěli k tomu, že United získali první body v letošní sezoně milionářské soutěže a zůstali na dostřel druhému Galatasarayi, který má po úterní prohře 1:3 s Bayernem jen o jeden víc. Šanci na postup do play off tak anglický celek stále má.

Harry Maguire si užívá gólové oslavy.

„Je to pro nás velké zadostiučinění, po veškeré té kritice,“ přiznal Onana. „Jsme ale Manchester United. Velký klub, skvělí hráči, muselo to jednou přijít. Teď v nastaveném trendu už musíme jen pokračovat.“

„Přesně tak, jsme součástí jednoho z největších klubů v zemi, takže když se vám něco nepovede, je logické, že o tom všichni budou mluvit a rozebírat to,“ kývnul Maguire. Ten se po velmi špatném období, kdy sám tápal a hledal formu, pomalu vrací zpět do sestavy. Už o víkendu v Sheffieldu předvedl jeden z nejlepších výkonů na hřišti.

Není to ale tak dlouho, co byl ve hře spíš jeho odchod, a to poté, co se zdálo, že se do systému trenéra Erika ten Haga zkrátka nehodí. Nakonec zůstal, i kvůli personální nouzi. „Poté, čím vším si prošel, mu prostě musíte smeknout. Celý rok nezažíval nic jiného než týrání,“ dodal bývalý fotbalista Paul Scholes.

„Jsem pyšný na to, co jsem za poslední půlrok zvládl,“ uznal Maguire. „Můžu být jen rád, že jsem teď pomohl klubu k tomu, aby se vrátil tam, kde má být.“

Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu Harryho Maguirea.

Manchester dedikoval celý zápas o víkendu zesnulé klubové i ostrovní legendě Siru Bobbymu Charltonovi. „Zároveň mu chceme věnovat i tuhle výhru. Nebyl to pro nás jednoduchý týden, když jsme se před zápasem v Sheffieldu dozvěděli, že už s námi není. Na celý tým to má v kabině opravdu velký vliv,“ pokračoval Maguire ve vážném tónu, než se znovu pousmál a zazubil se:

„Byl to ale magický večer pro nás všechny.“