ONLINE: Play off Ligy mistrů startuje, Paris St. Germain v duelu s Brestem zvyšuje

Do úvodního kola play off se zapojí šestnáct týmů, které v dlouhodobé části skončily od devátého do čtyřiadvacátého místa.

Jedinému českému zástupci v současném ročníku Champions League se postoupit nepovedlo, Sparta obsadila jedenatřicátou pozici z šestatřiceti klubů.

Přímo do osmifinále postoupilo prvních osm mužstev – Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milán, Atlético Madrid, Leverkusen a překvapivě také Lille a Aston Villa.

Naopak velkým klubům Realu Madrid, Bayernu Mnichov, Paris St. Germain a především Manchesteru City základní část příliš nevyšla. City si účast v play off zajistilo až v posledním osmém utkání, a to mělo stejně bodů jako nepostupující Dinamo Záhřeb. Dál anglického šampiona posunulo jen lepší celkové skóre.

Manchester City Manchester City : Real Madrid Real Madrid 0:0 (-:-) Přejít na online reportáž

Stade Brest Stade Brest : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0:2 (-:-) Góly:

Góly:

21. Vitinha

. Sestavy:

Bizot – Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Haïdara – Mahdi Camara, Lees-Melou, Magnetti – Faivre, Ajorque, Sima. Sestavy:

Donnarumma – Hakimí, Pacho, Marquinhos, Mendes – F. Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Barcola. Náhradníci:

Coudert, Jauny – Baldé, Doumbia, E. Fernandes, Le Cardinal, N'Diaye, I. Saláh, Zogbé, Lage. Náhradníci:

Tenas, Safonov – Beraldo, L. Hernández, Kimpembe, Kvaracchelia, I Kang-in, Ramos, Mayulu. Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo Přejít na online reportáž

Juventus FC Juventus FC : PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0:0 (-:-) Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn (GER) Přejít na online reportáž