Prohra, po třech letech bez gólu. Mohlo to dopadnout hůř, vědí v Bayernu

Porážku 0:1 z úvodního utkání čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Villarrealu zhodnotili jako ještě přijatelnou. Vědí, že to z jejich strany nebylo ono. I trenér Julian Nagelsmann sportovně uznal, že španělský soupeř byl lepší a mohl vyhrát i vyšším rozdílem.

„Výsledek 0:1 musíme brát. Dobře víme, že to mohlo dopadnout ještě mnohem hůř. Soupeř si za výkon zaslouží uznání, my se ale teď musíme sebrat a vrátit mu to v odvetě,“ řekl útočník Thomas Müller v rozhovoru pro streamovací službu DAZN. „Buďme upřímní, porážkou o gól jsme z toho vyšli ještě dobře,“ přidal záložník Joshua Kimmich.

Villerreal poslal do vedení už v osmé minutě Arnaut Danjuma, který tečoval střelu Daniho Pareja. Gól Francise Coquelina v závěru úvodní půle neplatil kvůli ofsajdu a další velké šance domácích měl španělský reprezentační útočník Gerard Moreno. V 53. minutě trefil tyč, pak jeho pokus po chybné rozehrávce brankáře Neuera letěl těsně mimo.

Bayern proti tomu poprvé vystřelil na bránu až po změně stran.

„V první půli jsme byli nedůrazní v defenzivě a nedokázali jsme zahrozit ani směrem dopředu. Druhý poločas byla úplná divočina. Snažili jsme se skórovat, ale místo toho jsme mohli ještě několikrát inkasovat. Zasloužili jsme si prohrát, nebyli jsme dost dobří,“ uznal Nagelsmann po první venkovní porážce Bayernu v LM od roku 2017.

Po víc než třech letech se navíc mnichovskému celku nepodařilo dát v Champions League gól - tehdy v osmifinále remizoval v Liverpoolu 0:0, následně pozdějšímu vítězi celé soutěže podlehl 1:3 a vypadl.

A mimochodem, v aktuální sezoně neskórovali hráči Bayernu teprve ve druhém zápase. Tím prvním byl senzační debakl 0:5 ve druhém kole domácího poháru v Mönchengladbachu.

Na druhé straně trenér Villarrealu Unai Emery stylově oslavil 50. odkoučovaný zápas v Lize mistrů. Přesto varoval před přehnaným optimismem.

„Jsem šťastný, ale obezřetný. Rozhodně se teď nebudeme opájet tím, že jsme porazili Bayern. Čeká nás ještě 90 minut, a pokud nezvládneme i odvetu, tak nebudu spokojený. Bez ohledu na to, jestli jsme sehráli dobrý zápas,“ citovala Emeryho agentura AFP.

Villarreal porazil Bayern poprvé v historii a může navázat na senzační semifinálovou účast ze sezony 2005/06.

„Nechceme si říkat, že už čtvrtfinále je úspěch. Ne, chceme jít do semifinále,“ zdůraznil Emery. Odveta v Mnichově se odehraje v úterý.