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Oktoberfest ve Stavangeru! Bayern po divoké remíze žehral na červenou kartu

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  11:31
Michael Olise z Bayernu Mnichov vidí červenou kartu v utkání s Vikingem.

Michael Olise z Bayernu Mnichov vidí červenou kartu v utkání s Vikingem. | foto: ČTK

Smutní hráči Bayernu po remíze v Norsku.
Harry Kane proměňuje pokutový kop v zápase s Vikingem.
Nathaniel Brown z Bayernu Mnichov (vpravo) nahná domácího Petere Christiansena.
Gianni Stensness z Vikingu slaví gól do sítě Bayernu Mnichov.
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Fotbaloví diváci už si zvykli, že v Norsku favority trápí hlavně polární Bodö/Glimt. Teď se k severským přízrakům přidal i Viking Stavanger, jenž v úterý obral o body mnichovský Bayern po divoké remíze 3:3. A tamní média utkání oslavně pokřtila přezdívkou „Oktoberfest ve Stavangeru.“

Zatímco na domácí straně by klidně mohlo pivo téct do rána, u hostů se hlavně kritizovalo.

Aby ne, když outsider ovládl úvodní poločas 2:0, což diváky bavilo. Bayern sice po přestávce skóre otočil, ale v závěru o výhru přišel poté, co viděl červenou kartu nedisciplinovaný Michael Olise.

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„Jsme samozřejmě zklamaní,“ kývl anglický kanonýr Harry Kane pro televizi Tv2. „Zápas jsme začali tím nejhorším možným způsobem. Ve druhé půli jsme byli mnohem lepší, našli jsme si rytmus a byli jsme důslední před brankou. Zápas pak úplně změnila červená karta,“ kroutil hlavou.

Přesně týden poté, co kapitán Anglie dal dva góly Česku v Lize národů, přispěl dvěma trefami také k obratu skóre ve Stavangeru. S 57 brankami je na osmém místě v historické tabulce střelců Ligy mistrů.

Od svých 30 let vstřelil 36 gólů ve 40 zápasech soutěže, čímž se o jeden zásah posunul před 35 branek, které po třicítce zaznamenal Lionel Messi. Třiatřicetiletý Kane také skóroval v devíti zápasech Ligy mistrů po sobě, což se podařilo pouze Ruudu van Nistelrooijovi, dvakrát Robertu Lewandowskému a Cristianu Ronaldovi, který drží rekord s 11 zápasy.

Radost však po výsledku neměl.

„Viking dobře bránil a čekal na své šance. Na to nejsou žádné omluvy. Atmosféra byla dobrá, ve druhém poločase jsme ukázali, jaký jsme tým. S tímto výkonem jsme měli zápas vyhrát. Nakonec si vezmeme bod a půjdeme dál,“ řekl Kane.

Harry Kane proměňuje pokutový kop v zápase s Vikingem.

Bayern doplatil na klukovinu Francouze Oliseho, který bezprostředně po žluté kartě hodil míč do obličeje protihráče a musel v 74. minutě ze hřiště.

„Jeho červená karta je neuvěřitelná hloupost,“ kritizoval trenér Vincent Kompany v pořadu Prime Video. „Jasně jsme si to řekli. Michael se musí lépe ovládat. Ví to. Bylo vidět, že se kvůli tomu cítil vůči týmu provinile. Jasně, nebylo to finále, ani semifinále. Ale tyto momenty jsou v sezoně klíčové,“ dodal Belgičan.

Bayern narazil už podruhé na soupeře z Norska, v prvním kole zlomil v úvodu zmíněné Bodö/Glimt až po přestávce pěti góly. Bavorský klub v 6. kole přivítá 8. prosince doma Slavii, která po porážce 0:2 v Baku se Sabahem zůstává bez bodu.

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